Kruununprinssi muistutti Utöyan saarella: Taistelussa äärioikeistoa vastaan ei tule lannistua

Nuorisojärjestön johtaja: Breivik oli yksi meistä. Oikeistolainen ääriliike asuu keskellämme, internetissä, ruokapöydässä.

Helsinki

Norjassa on pystyttävä puhumaan Utöyan kymmenen vuoden takaisista tapahtumista, vaikka niiden muistelu olisikin epämiellyttävää, kruununprinssi Haakon lausui muistotilaisuudessa torstaina iltapäivällä.

Prinssi painotti, ettei kenenkään tule nyt jäädä yksin tai lannistua taistelussa äärioikeistolaisia voimia vastaan.

Tasan kymmenen vuotta sitten äärioikeistolainen Anders Behring Breivik tappoi 77 ihmistä. Uhreista 69 kuoli Utöyan saarella, jossa oli käynnissä Norjan työväenpuolueen nuorten kesäleiri. Lisäksi Breivik räjäytti Oslon hallintokorttelissa autopommin, joka surmasi 8 ihmistä.

– On sekä henkilökohtainen että yhteisöllinen velvollisuutemme taistella näitä voimia vastaan joka ikinen päivä. Maamme on tuskallisesti kokenut, että se on tarpeen, kruununprinssi sanoi.

Kuninkaalliset ovat tavanneet sekä iskusta selvinneitä, uhrien omaisia, pelastustyöntekijöitä ja muita tilanteessa auttaneita. Kruununprinssin mielestä tapaamiset ovat olleet opettavaisia. Lisäksi hän sanoi toivovansa, että kymmenvuotispäivä auttaa entistä paremmin luomaan tilaa kaikille tapahtuneen herättämille tunteille ja traumoille.

"Tämä taistelu ei lopu koskaan"

Myös Norjan pääministeri Erna Solberg painotti aiemmin torstaina, että vihaa on noustava vastustamaan. Solberg totesi aamupäivällä järjestetyssä muistoseremoniassa, että demokratiassa meidän on elettävä rinnakkain erimielisten yhteisössä.

– Ei pidä koskaan hyväksyä sitä, että joku turvautuu väkivaltaan estääkseen toisinajattelijoita, pääministeri korosti.

– Muistamme tänään ne 77, jotka eivät koskaan tulleet kotiin. Heidän tulisi muistuttaa meitä joka päivä siitä, kuinka tärkeää on taistella luottamuksen, avoimuuden ja monimuotoisuuden puolesta. Tämä taistelu ei lopu koskaan.

Breivik sai terrori-iskustaan 21 vuotta vankeutta.

Torstai täynnä tapahtumia

Työväenpuolueen nuorisojärjestön AUF:n puheenjohtaja Astrid Hoem tähdensi muistotilaisuudessa, että vihaa ei ole saatu nujerretuksi.

– Hengenvaarallinen rasismi ja oikeistolaiset ääriliikkeet ovat edelleen elossa. Meidän on kerta kaikkiaan sanottava, että emme hyväksy rasismia, emme hyväksy vihaa. Jos teemme sen nyt, voimme pystyä pitämään lupauksen 'ei koskaan enää 22. heinäkuuta', Hoem vetosi.

– Terroristi oli yksi meistä. Oikeistolainen ääriliike asuu keskellämme: internetissä, ruokapöydässä.

Tilaisuudessa puhui myös Lisbeth Kristine Röyneland, Breivikin yhden uhrin äiti.

– Luulen, että he olisivat surullisia, jos näkisivät, että julkinen keskustelu monissa paikoissa on mennyt väärään suuntaan, Utöyan kansallisen tukiryhmän johtaja Röyneland sanoi.

Kymmenvuotispäivän ohjelma kestää koko torstain.

Oslon tuomiokirkossa pidettiin aamupäivällä muistotilaisuus uhreille ja heidän läheisilleen. Iltapäivällä Utöyan saarella järjestettiin hiljainen hetki, minkä jälkeen tilaisuudessa puhui muiden muassa kruununprinssi.

Myöhemmin illalla Norjan yleisradio NRK lähettää kansallisen muistotapahtuman Oslo Spektrum -konserttiareenalta.

Koronatilanne rajoittaa juhlallisuuksia jonkin verran. Tilaisuuksia voi seurata virtuaalisesti etänä.