Euroopan tulvissa kuollut noin 200 ihmistä – Belgiassa vietettiin hiljainen hetki

Saksassa suurtulvissa oli kuollut paikallisviranomaisten mukaan tiistaihin mennessä ainakin 169 ihmistä.

Belgian kuningas Philippe vieraili kuningatar Mathilden kanssa tiistaina Verviersissa Belgian itäosassa, joka on yksi pahiten tulvasta kärsineistä kaupungeista. Kuvassa Philippe juttelee pelastustyöntekijöiden kanssa.

Bryssel

Saksassa suurtulvissa on tiistaihin mennessä kuollut ainakin 169 ihmistä, kertovat paikallisviranomaiset. Kateissa olevien ihmisten lukumäärä on vielä epäselvä osittain siksi, että viestintäverkot ovat vaurioituneet eikä kaikkia alueiden asukkaita ole pystytty tavoittamaan.

Saksan liittokansleri Angela Merkel vieraili tulvien pahoin koettelemassa Bad Munstereifelin kaupungissa. Tuhot ovat hänen mukaansa kauhistuttavia.

– Monet taloista eivät enää ole asuttavia ja ihmiset ovat menettäneet kaiken. Tuho jättää sanattomaksi, hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Saksassa on herännyt kysymys siitä, tehtiinkö tulva-alueilla riittävästi ihmisten varoittamiseksi vaarasta. Maan hallitus myönsi maanantaina, että tulvista varoittavaa järjestelmää on parannettava.

Viime viikon kovat sateet saivat tulvaveden pyyhkäisemään läpi kaupunkien ja kylien enimmäkseen Saksassa ja Belgiassa.

Belgiassa hiljainen hetki

Belgiassa vietettiin tiistaina minuutin mittainen hiljainen hetki suurtulvien uhreille. Ennen hiljaista hetkeä maan paloasemat soittivat palohälyttimiään ympäri maata samanaikaisesti, minkä lisäksi virallisten rakennusten liput laskettiin puolitankoon.

Belgian tulvissa maan itäosissa on tiistaihin mennessä kuollut yli 30 ihmistä. Kymmeniä ihmisiä on yhä kateissa.

Yhteensä läntistä Eurooppaa koetelleissa suurtulvissa oli tiistain tietojen mukaan kuollut noin 200 ihmistä.

– Mitkään sanat eivät pysty kuvailemaan tätä aiheutunutta kärsimystä ja tuhoa, kirjoitti EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Twitterissä.

Osana muistotilaisuutta Belgian kuningas Philippe ja kuningatar Mathilde vierailivat Verviersissa maan itäosassa, joka on yksi pahiten tulvasta kärsineistä kaupungeista.

Tulva-alueiden siivoaminen ja raivaus on tiistaina yhä käynnissä. Vesi on laskenut perjantain jälkeen, mutta työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on vielä suuri työ paikallisten asukkaiden auttamisessa pääsemään takaisin koteihinsa.