Saksassa tulvista varoittavaa järjestelmää on parannettava, hallitus myöntää

Tulvien pahimmin koettelemilla alueilla voidaan joutua olemaan kuukausia ulkopuolelta tuotavan juomaveden varassa.

Ilmakuva näyttää tuhoutuneen sillan Ahr-joen yllä Ahrweilerissa Rheinland-Pfalzin osavaltiossa Saksassa. Saksan tulvissa on kuollut maanantaihin mennessä ainakin yli 160 ihmistä. Kuolonuhreista lähes 120 on tullut Rheinland-Pfalzin osavaltiossa.

STT

Saksassa tulvista varoittavaa järjestelmää on parannettava, myöntää maan hallitus.

Hallituksen tiedottajan Martina Fietzin mukaan kansallinen varoitusjärjestelmä toimi viimeaikaisten tulvien kohdalla, mutta kokemukset osoittavat, että on tehtävä "enemmän ja paremmin".

Tulvatuhoalueilla vieraillut Saksan vihreiden liittokansleriehdokas Annalena Baerbock katsoo, että Saksa tarvitsee keskusjohtoisemman organisaation luonnononnettomuuksiin vastaamiseen.

– Hätätilanteet, kuten nämä tulvat tai metsäpalot, iskevät usein monessa paikassa yhtä aikaa. Avusta on hyötyä vain, jos kaikki toimivat yhdessä. Tarvitaan taho, joka kerää yhteen kaikki voimat ja kerää helikoptereita tai erikoistarvikkeita joka puolelta Saksaa ja naapurimaista niin nopeasti kuin mahdollista, Baerbock sanoi Spiegel-lehdelle.

Tuhoalueilla vieraillut sisäministeri, kristillissosiaalisen unionin (CSU) Horst Seehofer puolestaan tyrmäsi ajatuksen keskusjohtoisuudesta, kertoi uutistoimisto AFP. Parannuksia on kuitenkin Seehoferinkin mukaan tehtävä.

Laschet ehdotti patoja

Vihreiden Baerbockia on pidetty mielipidetiedustelujen perusteella kristillisdemokraattien (CDU) ehdokkaan Armin Laschetin ykköshaastajana seuraavaksi liittokansleriksi, kun nykyisen liittokanslerin Angela Merkelin seuraajaa ratkotaan syyskuun liittopäivävaaleissa.

Laschet, joka on myös Nordrhein-Westfalenin pääministeri, sanoi Frankfurter Allgemeine -lehden mukaan tulvien jälkeisen jälleenrakennuksen osavaltiossaan kestävän pitkään.

Laschet myös sanoi, että vastaavien katastrofien estämiseksi tulevaisuudessa on tehtävä kaikki tarvittava. Hän mainitsi esimerkiksi patojen ja tekoaltaiden rakentamisen osaan jokialueista. Laschet korosti myös ilmastonmuutoksen merkitystä tällaisissa katastrofeissa.

– Meidän täytyy taistella sitä vastaan nopeammin ja tasaisemmin täällä ja ympäri maailman.

Rajujen tulvien uskotaan nostavan ilmastonmuutoksen entistä keskeisemmäksi teemaksi syyskuun vaaleissa.

Keski-Euroopassa jo yli 190 kuollutta

Saksan tulvissa on kuollut maanantaihin mennessä ainakin yli 160 ihmistä, mikä on suurin määrä maan modernissa historiassa. Kuolonuhreista lähes 120 on tullut Rheinland-Pfalzin osavaltiossa.

Rheinland-Pfalzin osavaltiossa tavoittamatta on vielä 170 ihmistä, kertoi Koblenzin poliisi maanantaina. Nordrhein-Westfalenissa kateissa on kymmeniä.

Naapurimaa Belgiassa kuolonuhreja on tähän mennessä vahvistettu yli 30. Tavoittamatta on 70 ihmistä.

Tulvissa pahoin kärsineessä Altenahrin kylässä Rheinland-Pfalzissa tarvitaan ulkopuolisia vesitoimituksia vielä pitkään, arvioi Altenahrin pormestari Cornelia Weigand.

– Infrastruktuuri näyttää tuhoutuneen paikoin niin pahasti, että juomavettä ei tule viikkoihin tai jopa kuukausiin, Weigand kertoi Bild-lehdelle.