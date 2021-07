Yhdysvaltain presidentti Joe Biden syyttää sosiaalisessa mediassa leviävien väärien koronatietojen tappavan ihmisiä

Valkoisen talon mukaan erityisesti Facebookin pitäisi petrata väärien tietojen karsimisessa. Yhtiö kiistää väitteet.

Washington/San Francisco

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin mukaan sosiaalisessa mediassa koronaviruksesta ja -rokotteista julkaistavat virheelliset tiedot johtavat kuolemiin.

– Ne tappavat ihmisiä, sanoi Biden.

Hän painotti koronaviruksen leviävän rokottamattomien keskuudessa.

Biden esitti väitteensä toimittajille Valkoisessa talossa ennen Marylandissa sijaitsevaan Yhdysvaltain presidentin lomahuvilaan Camp Davidiin lähtemistä.

Maan hallinto on kiristänyt otteitaan sosiaalisen median yhtiöiden osalta. Viranomaisten mukaan sosiaalisessa mediassa on levitetty laajalti vääriä tietoja koronarokotteista, joita yhtiöiden halutaan karsivan julkaisualustoiltaan.

Koronarokotteet ovat hyvin laajalti saatavilla Yhdysvalloissa, mutta monet rokotteista kieltäytyvistä ovat sanoneet, etteivät luota rokotteisiin. Rokoteskeptisyyttä lisäävät paitsi rokotevastaisten aktivistien verkossa levittämät virheelliset tiedot myös republikaanipoliitikot, jotka väittävät hallinnon yrittävän lisätä kontrolliaan rokotteiden avulla.

Valkoisen talon lehdistösihteerin Jen Psakin mukaan Facebook ja muut yhtiöt eivät ole tehneet tarpeeksi. Hänen mukaansa kaikkien tulisi tehdä osansa sen eteen, että oikean tiedon leviäminen saadaan varmistettua.

Psakin mukaan Valkoinen talo aikoo jatkossa tuoda aktiivisemmin esiin, jos viranomaiset kokevat jonkin tiedon olevan väärää. Väärien tietojen vastaisten toimien voimistuminen sai oikeistomediassa heti aikaan syytöksiä siitä, että Biden yrittää saada kansalaisten mielipiteet "isonveljen" valvonnan alle.

Pieni joukko tuottaa valtaosan väärästä rokotetiedosta

Psaki painotti, että Facebookin tulisi erityisesti reagoida nopeammin, jotta ongelmajulkaisut saataisiin nopeammin linjoilta.

– Noin 12 ihmistä tuottaa 65 prosenttia rokotevastaisesta väärästä tiedosta sosiaalisen median alustoilla, Psaki sanoo nimeämättä kyseisiä henkilöitä.

– Kaikki heistä ovat edelleen aktiivisena Facebookissa, vaikka osan pääsy on jopa estetty muilla alustoilla.

Facebookin edustaja kertoi AFP:lle, ettei yhtiö anna sellaisten väitteiden häiritä, mille yhtiö ei koe löytyvän tukea faktoista.

– Fakta on, että yli kaksi miljardia ihmistä on saanut virallisia tietoja covid-19:stä ja rokotteista Facebookista, enemmän kuin mistään muualta internetistä. Yli 3,3 miljoonaa amerikkalaista on myös käyttänyt meidän rokotteen etsintä -työkaluamme selvittääkseen, mistä ja miten saada rokote, hän kertoi AFP:lle.

– Faktat osoittavat, että Facebook auttaa pelastamaan henkiä. Piste, hän julistaa.

Facebook on saanut jo aiemmin paljon kritiikkiä valheellisen tiedon leviämisen mahdollistamisesta alustallaan. Edustaja ei AFP:n haastattelussa ottanut kantaa virheellisen tiedon leviämisen vaikutuksiin.

Aiemmin yhtiö kertoi "aggressiivisia toimista" väärää korona- ja rokotetietoa vastaan. Facebook kertoi poistaneensa yli 18 miljoonaa koronaan liittyvää väärää tietoa ja poistaneensa virheellisiä tietoja levittäneitä tilejä.

Facebook on valjastanut mittavan määrän ulkopuolisia faktantarkastajia, jotta yhtiön alustalla olevia tietoja saataisiin siistittyä. Faktantarkastukseen on värvätty myös uutistoimisto AFP.

Lähes kaikki sairaalaan joutuneet rokottamattomia

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan ympäri maata viime aikoina havaitut piikit koronatartunnoissa ja koronavirukseen liittyvissä kuolemissa ovat iskeneet lähes yksinomaan rokottamattomiin ihmisiin.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n johtajan Rochelle Walenskyn mukaan nykytilanne viestii siitä, että koronasta on tulossa "rokottamattomien pandemia".

CDC ilmoitti torstaina yhteensä 33 000 uudesta tartunnasta ympäri Yhdysvaltoja. Edellisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on ollut päivätasolla keskimäärin 26 306, mikä on 70 prosenttia enemmän kuin viikkoa aiemmin. Myös sairaalahoitoa vaativien koronasairaiden ja koronaan liittyvien kuolemien määrät ovat olleet jälleen kasvussa.

Valkoisen talon koronaryhmän edustajan Jeff Zientsin mukaan tartuntapiikit ovat keskittyneet yhteisöihin, joissa on ollut alhainen rokotekattavuus. Lisäksi viime aikoina lähestulkoon kaikki sairaalahoitoon koronatartunnan vuoksi joutuneet ja koronaan kuolleet ovat olleet rokottamattomia.

Tuoretta virusaaltoa on pahentanut koronaviruksen erittäin tarttuva deltamuunnos. Virusmuunnoksien levinneisyyttä seuraavan Covspectrum-tarkkailusivuston mukaan maassa havaituista uusista tartunnoista jo noin neljä viidesosaa on alkujaan Intiassa havaittua deltamuunnosta.