Kuuban hallinnolta hentoinen myönnytys mielenosoittajille – maahan saa tuoda muun muassa ruokaa ja lääkkeitä ilman tullimaksuja

Muutokset ovat voimassa maanantaista ainakin vuoden loppuun.

Kuuban mielenosoituksissa on pidätetty ainakin sata ihmistä. Kuva on Havannasta keskiviikolta.

Havanna

Kuubaan matkaavat saavat nyt tuoda mukanaan ruokaa, lääkkeitä ja muita tärkeitä tarvikkeita ilman, että he joutuvat maksamaan näistä tullimaksuja. Karibialla sijaitsevan saarivaltion hallinnon keskiviikkoinen ilmoitus on nähty myönnytyksenä sunnuntaina alkaneille mielenosoituksille.

Muutokset tullimaksuihin ovat tulossa voimaan maanantaista lähtien. Pääministeri Manuel Marrero kertoi, että muutosten on määrä olla voimassa vuoden loppuun saakka, minkä jälkeen asiaa on määrä arvioida uudelleen.

Kuubassa on järjestetty viime päivinä harvinaisia kommunistihallinnon vastaisia mielenosoituksia. Mielenosoittajien joukot ovat marssineet Kuubassa useiden kaupunkien läpi vaatien vapautta sekä loppua diktatuurille.

Mielenosoittajat ovat myös vaatineet, että Kuubaan saapuvat ihmiset saisivat tuoda ulkomailta mukanaan ruokaa, lääkkeitä ja henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseen tarkoitettuja tarvikkeita ilman, että niistä tarvitsee maksaa tullimaksuja.

Kuuban lain mukaan matkustajat saavat tuoda mukanaan verovapaasti kymmenen kiloa lääkkeitä. Lisäksi he voivat tuoda rajoitettuja määriä ruokaa ja hygieniatuotteita, mutta niistä täytyy maksaa tullimaksuja.

Marreron mukaan maanantaista lähtien poistuvat sekä painorajat että tullimaksut.

Yksi kuollut ja toistasataa otettu kiinni

Mielenosoitukset alkoivat spontaanisti paikallista aikaa sunnuntaiaamuna. Tavallisesti ainoastaan kommunistisen puolueen tapahtumat ovat sallittuja poliittisia kokoontumisia Kuubassa.

Yksi ihminen on kuollut ja toistasataa on otettu kiinni tai ilmoitettu kadonneeksi. Kiinni otettujen joukossa on muun muassa toimittajia ja oppositioaktivisteja.

Kuuba on keskellä pahinta talouskriisiään kolmeen vuosikymmeneen, ja kansalaiset ovat tuohtuneet muun muassa pitkistä ruokajonoista ja pahentuvista sähkökatkoista. Lisäksi maan koronatilanne on ollut pahentumaan päin ja Yhdysvaltain kauppasaarron alla olevassa maassa on ollut pulaa lääkkeistä koko pandemian ajan.

Kuuba on syyttänyt talousongelmistaan Yhdysvaltain asettamia pakotteita. Yhdysvallat on valikoitunut hallinnon syntipukiksi myös tuoreiden protestien osalta. Ulkoministeri Bruno Rodriguez syytti tiistaina Yhdysvaltain lietsovan Kuuban yhteiskunnallisia levottomuuksia twitter-kampanjan avulla käyttäen tunnistetta #SOSCuba.

Kuuba on ollut Yhdysvaltain kauppasaarron alla vuoden 1962 Kuuban kriisistä alkaen.