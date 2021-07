"Elämä ja vapaus”, vaativat Tampereella asuvat kuubalaiset – Huoli mielenosoituksiin osallistuneista läheisistä suuri: ”Olen täysin pimennossa”

Kuubassa on järjestetty viime päivinä kommunistihallinnon vastaisia mielenosoituksia. Mielenosoittajat ovat marssineet useissa kaupungeissa vaatien vapautta sekä diktatuurin loppumista. Kysyimme Kuubasta kotoisin olevilta tamperelaisilta, mitä mieltä he ovat maan tilanteesta.

Edguenis Madrazo (kesk.) on iloinen siitä, että mielenosoitukset Kuubassa ovat käynnistyneet, ja ihmiset uskaltavat kertoa maan ongelmakohdista. Hän halusi kuviin mukaan ystäviään, sillä tilanne koskettaa heistä jokaista. Kuvassa vasemmalta Tony Guillen Ledon, Mercedes Rodriguez Diaz, Madrazo, Idielsiney Wilson Diaz ja Ruben Rios Gonzalez.

Aamulehti

– Valtio kyllä tietää todellisen tilanteen. Maailmalle se antaa kuvan siitä, kuinka hyvin kuubalaisista huolehditaan. Todellisuudessa valtio määrää siellä ihan kaiken, kertoo Kuubasta kotoisin oleva Edguenis Madrazo.

Madrazo on tyytyväinen siihen, että mielenosoitukset ovat Kuubassa käynnistyneet. Vaikka tieto mielenosoituksista tuli hänelle yllätyksenä, ei hän ihmetellyt syitä niiden alkamiselle.

– Kansa on väsynyt siihen, kuinka asiat maassa toimivat.

Madrazon mukaan puolentoista vuoden aikana asiat ovat Kuubassa menneet huonompaan suuntaan kuin koskaan aiemmin. Maa on keskellä pahinta talouskriisiään kolmeen vuosikymmeneen, kertoo STT.

Kansalaiset ovat tuohtuneet muun muassa diktatuuriin, pahentuviin sähkökatkoksiin, pitkiin ruokajonoihin, sekä lääke- ja elintarvikepulaan. Närää ovat aiheuttanut myös koronatoimet.

Mielenosoitukset alkoivat Kuubassa sunnuntaina.

Uutiskertaus Kuuban mielenosoitukset Mielenosoitukset alkoivat Kuubassa sunnuntaiaamuna paikallista aikaa. Tuhannet mielenosoittajat ovat marssineet useiden kaupunkien läpi vaatien vapautta ja diktatuurin päättymistä. Kuuba on keskellä pahinta talouskriisiään kolmeen vuosikymmeneen. Kansalaiset ovat tuohtuneet muun muassa valtion toimista, pitkistä ruokajonoista ja pahentuvista sähkökatkoista. Sosiaalisen median käyttöä on rajoitettu mielenosoitusten aikana. Poliisi on ottanut kiinni yli sata ihmistä. Mielenosoituksissa on varmuudella kuollut yksi ihminen. Poliisin edustaja on kertonut, että kiinni otetut on viety eri kiinniottokeskuksiin. Sitä, mihin kukin on viety, ei ole kerrottu.

Suku keskellä mielenosoituksia

Madrazo itse on tällä hetkellä Suomessa ja asunut Tampereella yhdeksän vuoden ajan. Huoli Kuubassa asuvien sukulaisten ja ystävien tilanteesta on kuitenkin vahvasti läsnä.

Hänen perheensä asuu Havannassa ja Via Clarassa. He eivät ole ottaneet osaa mielenosoituksiin, koska he eivät uskalla vastustaa valtiota.

Hieman nuorempaan ikäpolveen kuuluvat Madrazon ystävät ovat olleet mukana mielenosoituksissa.

Hän ei ole saanut yhteyttä perheeseensä eikä ystäviinsä. Monet ovat kertoneet, että maasta on katkaistu muun muassa nettiyhteydet. Myös sosiaaliseen mediaan pääsyä on rajoitettu.

– Olen täysin pimennossa. En tiedä, mikä Kuubassa tällä hetkellä on tilanne, hän kertoo.

Lue lisää: Tarkkailuryhmä: Kuubassa on rajoitettu pääsyä sosiaaliseen mediaan

Kuukausi, vuosi tai ikuisuus

Myös Tampereella asuvalla ja Kuubasta kotoisin olevalla Abdiel Ramirez Garcialla on Kuubassa paljon sukua. Hänen äitinsä, isänsä ja sisaruksensa ovat lähteneet kaduille ilmaisemaan mieltään.

– Tietysti olen heistä huolissani.

Edguenis Madrazon kertoo huolensa perheestä ja ystävistä johtuvan siitä, että jos poliisi ottaa heidät kiinni, vapautumisajankohdasta ei ole varmuutta. He voivat olla kiinniotettuina kuukauden, vuoden tai ikuisuuden, Madrazo sanoo.

– Kiinniotetut ovat maassa suurimpia rikollisia ikinä, vaikka he pyytävät vain sananvapautta. Heitä syytetään asioista, joita he eivät oikeasti ole tehneet. He pyytävät saada olla vapaita toivoen, että presidentti kuulisi. Meillä kuitenkin pitää kuunnella vain, mitä presidentti sanoo, Madrazo kuvailee.

”Kuolleita on varmasti enemmän kuin yksi”

Mielenosoitusten tiimellyksessä on uutisoitu myös yhdestä kuolleesta. Madrazo ei määrään usko.

– Kuolleita on varmasti enemmän kuin tuo yksi. Valtio antaa tuon tiedon, mutta se ei pidä paikkaansa, hän kertoo.

Myös Abdiel Ramirez Garcia suhtautuu epäillen keskiviikkona Suomessa uutisoituun kuolleiden määrään.

– Yksi? Kuubassa puhutaan ainakin 18–20:stä kuolleesta ihmisestä.

Mielenosoittajat ovat vaatineet Kuubassa presidentti Miguel Diaz-Canelin eroamista. Tony Guillen Ledon (vas.), Idielsiney Wilson Diaz, Edguenis Madrazo Martinez, Ruben Rios Gonzalez ja Mercedes Rodriguez Diaz kirjoittivat viestejä presidentille, muun muassa tekstit ”alas Diaz-Canel” sekä ”elämä ja vapaus” oli kirjoitettu lappuihin.

Kritiikkiä toimista koronan aikana

Madrazo kritisoi myös valtion toimia koronapandemian aikana.

– Kun muut maat sulkivat lentokentät, Kuubassa lentokenttä oli auki. Ihmiset matkustivat ja tartunnat lähtivät leviämään. Minun mielestäni tuo oli huono päätös.

Maan heikkoon taloustilanteeseen on syynä muun muassa se, että turismia ei koronan vuoksi ole ollut juuri lainkaan. Madrazon mukaan turismin vähentyminen ei kuitenkaan juuri vaikuta tavallisiin ihmisiin.

– Raha, joka ulkomailta tulee, menee valtiolle. Tavallisten kuubalaisten keskuudessa ei näy, onko turisteja maassa miljoona vai viisisataa.

Madrazo ihmettelee myös valtion päätöstä tehdä valuuttauudistus keskellä pandemiaa. Uudistuksen vuoksi esimerkiksi hinnat ruokakaupoissa ovat korkeita. Tämä aiheuttaa paikallisille ruoan hankintaan valtavasti ongelmia.

– Valtio antaa ihmisille kuukaudessa pienen määrän elintarvikkeita, joilla tulisi pärjätä. Tuohon kuuluu esimerkiksi noin kolme kiloa riisiä, puoli kiloa papuja ja kanaa sekä yksi kahvipaketti, Madrazo kertoo.

Mielenosoitus ehkä myös Tampereelle

Abdiel Ramirez Garcia on ollut mukana järjestämässä alkuviikosta Helsingin Rautatientorilla pidettyä mielenosoitusta Kuuban tilanteesta. Tavoitteena oli saada suomalaiset havahtumaan Kuuban tilanteeseen.

– On mahdollista, että vastaava mielenosoitus järjestetään ensi viikolla myös Tampereella.

Lue lisää: EU ja YK vaativat Kuubaa kunnioittamaan kansalaistensa vapauksia – Helsingissä järjestetään tiistaina tukimielenosoitus

Hänen mukaansa Kuuban valtiolle puhuminen ei auta. Sen sijaan hänestä on hienoa, että ihmiset ovat lähteneet kaduille osoittamaan mieltään.

– Tuo on ainoa mahdollisuus saada tilanteeseen muutosta.

Myös Madrazo on toiveikas sen suhteen, että mielenosoituksilla saataisiin aikaan muutosta. Hän kertoo ihmisten pelänneen kertoa mielipiteitään ääneen. Nyt siihen on tullut loppu.

– Valtio tekee sitä ja tätä, mutta kansa ei näe tuloksia. Nyt nuoret, aikuiset ja vanhemmat ihmiset ovat lähteneet yhdessä kaduille, vau!