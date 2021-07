Liettua hyväksyi lain, jonka nojalla laittomasti maahantulleet voidaan pidättää jopa puoleksi vuodeksi

Liettuaan on tullut tänä vuonna Valko-Venäjältä jo yli 20-kertainen määrä rajanylittäjiä viime vuoteen verrattuna.

Helsinki

Liettuan parlamentti Seimas on hyväksynyt laittomasti maahan tulleiden ihmisten pidättämisen enintään puoleksi vuodeksi. Laki hyväksyttiin pikamenettelyllä vastauksena maahan Valko-Venäjältä tulleiden siirtolaisten suureen määrään. Useat ihmisoikeusjärjestöt pitävät lakia kyseenalaisena, koska sen katsotaan oikeuttavan ihmisoikeusrikkomukset ja tekevän haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tilanteesta entistä turvattomamman.

Uutta lakia tuki 84 edustajaa 141-paikkaisesta parlamentista, ja se tulee voimaan maan presidentin allekirjoitettua lain. Maan sisäministeri Agne Bilotaite perusteli tarvetta laille sillä, että maan tiedustelupalvelu on arvioinut maahantulijoiden määrän lisääntyvän entisestään.

Liettuan mukaan siirtolaisten tulossa maahan on kyse Valko-Venäjän hallinnon järjestelmällisestä operaatiosta, jonka tarkoitus on paitsi Liettuan, myös EU:n painostaminen. Euroopan unionin jäsenmaat asettivat kesäkuussa talouspakotteita Valko-Venäjän vientituotteille vastauksena Valko-Venäjän ihmisoikeusrikkomuksille.

EU oli asettanut jo aiemmin useita kertoja pakotteita Valko-Venäjälle sen jälkeen, kun maata johtava Aljaksandr Lukashenka julistautui viime vuonna presidentinvaalien voittajaksi vilpillisesti. Maan viranomaiset ovat sittemmin tukahduttaneet väkivalloin mielenosoituksia ja estäneet opposition toimintaa.

Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla on otettu tänä vuonna kiinni kaikkiaan yli 1 700 laittomasti rajan ylittänyttä, mikä on yli 20-kertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Suurin osa maahantulijoista on lähtöisin Lähi-idän ja Afrikan maista.

Maan hallitus julisti aiemmin valtiollisen hätätilan ja on saanut apua Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexilta. Myös Suomi lähettää tukea rajavalvontaan.