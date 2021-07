Kuukausien konttidraama on vihdoin ohi: Suezin kanavan tukkinut Ever Given liikkuu – miljoonakorvauksista päästiin sopuun

Maaliskuussa kuuden päivän tukoksen aiheuttanut Ever Given pääsee matkaan egyptiläisten sovittua korvauksista aluksen omistajan kanssa.

Silminnäkijän mukaan Ever Given liikkui Katkeranjärveä pohjoiseen.

Maaliskuussa maailman kuuluisimmaksi rahtialukseksi noussut Ever Given on pääsemässä vihdoin liikkeelle.

400-metrinen ja lähes 200 000 tonnia painava konttialus oli usean kuukauden ajan Egyptin viranomaisten hallussa näiden vaatiessa korvauksia aluksen omistavalta japanilaisyhtiöltä Shoei Kisen Kaishalta. Korvauksia vaadittiin muun muassa kanavatulojen menetyksestä ja aluksen irrottamisen aiheuttamista kuluista.

Viikonloppuna viranomaiset kertoivat päässeensä sopuun korvauksista, mikä merkitsi Ever Givenin pääsevän vihdoin matkaan. Keskiviikkona Suezilla pidettiin ennen aluksen lähtöä sopimuksen allekirjoitusseremonia osapuolten välillä.

Uutistoimisto Reutersin haastatteleman silminnäkijän mukaan Ever Given liikkui Katkeranjärveä pohjoiseen. Alus on ollut Katkeranjärvessä ankurissa Egyptin kanavahallinnon ja laivan omistajayhtiön oikeusriidan ajan.

Taiwanilaisvarustamo Evergreenillä vuokrattuna ollut Ever Given juuttui 23. maaliskuuta vinottain kiinni Suezin kanavan eteläpäässä hiekkamyrskyn aikana. Jumiin jäänyt alus tukki maailman meriliikenteelle tärkeän kanavan kuuden päivän ajaksi, kunnes se viimein saatiin irrotettua ympärivuorokautisten pelastustöiden ansiosta.

Aluksella on noin 18 300 konttia.

Egypti vaati aluksi Ever Givenin japanilaisomistajalta yli 900 miljoonan dollarin korvauksia, ja laski myöhemmin vaatimuksensa 550 miljoonaan. Lopullinen korvaussumma on pidetty salaisena.

Välimeren ja Punaisenmeren yhdistävä Suezin kanava on keskeinen reitti Euroopan ja Aasian välisessä meriliikenteessä, ja noin 10 prosenttia maailman merirahdista kulkee sen kautta. Kanava on myös tärkeä tulonlähde Egyptin valtiolle, joka menetti maan viranomaisten mukaan 12–15 miljoonaa dollaria tuloja joka päivä kanavan ollessa tukossa.

Aluksen juuttuminen kanavan pohjaan ja pelastustyöt sen irrottamiseksi aiheuttivat huomattavia vaurioita kanavaan.

Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi ilmoitti keväällä mittavista investoinneista, joiden tarkoitus on välttää vastaavat tapaukset tulevaisuudessa. Kaksivuotisessa hankkeessa kanavan eteläpäätä syvennetään ja levennetään.

Päivitys 7.7.2021 kello 16.28: Päivitetty juttua uutistoimistojen STT ja AFP tiedoilla.