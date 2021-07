Irakin Erbiliin tehty lennokki-isku – puolustusvoimien mukaan kaupungissa olevat suomalaisjoukot ovat kunnossa

Isku tehtiin lentokentälle, jossa on kansainvälisen koalition käyttämä sotilastukikohta. Erbilissä toimivat myös Irakissa koulutustehtävissä olevat suomalaissotilaat.

Helsinki/Bagdad

Irakin pohjois-osassa sijaitsevassa Erbilissä on tehty lennokki-isku kansainväliselle lentokentälle, kertovat kurdiviranomaiset uutistoimisto AFP:n mukaan.

Lentokentällä on äärijärjestö Isisin vastaisen kansainvälisen koalition käyttämä sotilastukikohta. Kurdialueen Erbilissä toimivat myös Irakissa koulutustehtävissä olevat suomalaissotilaat.

Puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle alkuyöstä, että lentokentällä on ollut tilanne myöhään illalla. Heidän tietojensa mukaan kaikki kaupungissa olevat suomalaisjoukot on tavoitettu ja he ovat kunnossa.

Koalition operaatiossa on Irakissa mukana noin 70 suomalaista, joista pieni osa on pääesikunnan viestinnän mukaan Erbilissä.

Irakin kurdialueiden terrorismin vastainen yksikkö kertoi tiedotteessaan, ettei kukaan ole haavoittunut eikä iskusta ole aiheutunut isompia vahinkoja. Palokunnan kerrotaan kuitenkin sammuttaneen tulipaloa iskun jälkimainingeissa.

Puolustusvoimien pääesikunnan viestinnän mukaan tilanne olisi ollut käynnissä iltayhdentoista jälkeen ja kesti vain noin kymmenkunta minuuttia. Suomi ja Irak ovat samalla aikavyöhykkeellä. AFP:n mukaan isku tapahtui illalla puoli yhdentoista paikkeilla.

AFP:n mukaan isku tapahtui lähellä Yhdysvaltain konsulaattia.

Suomalaisjoukko ollut Irakissa vuodesta 2015

Suomalainen kriisinhallintajoukko on antanut koulutus- ja neuvonantotukea Irakin viranomaisille kesäkuusta 2015 lähtien.

Puolustusvoimat kertoo verkkosivuillaan, että suomalainen kriisinhallintajoukko Irakissa muodostuu kouluttajaosastosta, suojausosastosta sekä esikunta- ja tukiosista.

Suomalaiset kouluttavat Irakin turvallisuusviranomaisia koulutustukikohdissa eri puolilla Irakin Kurdistania ja osallistuvat koulutus- ja neuvonantotoimintaan Pohjois-Irakin lisäksi myös muualla Irakin alueella. Koulutusta annetaan kurssimuotoisesti.

Operation inherent resolve, eli OIR on Yhdysvaltain johtama valtioiden välinen koalitio. OIR:n tehtävänä on koordinoida ja tehostaa Isisin vastaista kansainvälistä yhteistyötä.

Erbilissä sijaitsevalle lentokentälle tehtiin viimeksi lennokki-isku huhtikuussa. Kuten tiistaisessakin iskussa, myös huhtikuun iskussa lennokit oli lastattu räjähtein.

Yhdysvaltalaiskohteet tähtäimessä

Vuoden alun jälkeen yhdysvaltalaiskohteita vastaan on tehty kymmeniä iskuja Irakissa. Koalition osana on maassa noin 2 500 yhdysvaltalaissotilasta.

Maanantaina yhdysvaltalaisjoukot ampuivat alas aseistetun lennokin maansa suurlähetystön yläpuolella Irakin pääkaupungissa Bagdadissa.

Vain muutamaa tuntia aiemmin Irakin länsiosassa sijaitsevalla autiomaalla olevaan ilmavoimien tukikohtaan oli ammuttu kolme rakettia. Kyseisessä tukikohdassa on niin ikään yhdysvaltalaisjoukkoja.

Yhdysvallat on kertonut maksavansa kolmen miljoonan dollarin palkkion mahdollisista tiedoista, jotka liittyvät yhdysvaltalaiskohteisiin Irakissa kohdistuviin iskuihin.