Lukašenkan päävastustaja Babaryka tuomittiin yli kymmeneksi vuodeksi vankeuteen Valko-Venäjällä

Babarykaa vastaan esitettyjä korruptiosyytteitä pidetään poliittisesti motivoituneina ja keksittyinä.

Valkovenäläinen tuomioistuin on tuominnut oppositiopoliitikko Viktar Babarykan 14 vuoden vankeusrangaistukseen korruptiosta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Babaryka pidätettiin viime vuoden kesäkuussa, kun hän yritti rekisteröityä ehdokkaaksi elokuun presidentinvaaleihin. Babarykaa pidettiin itsevaltaisesti hallitsevan presidentin Aljaksandr Lukašenkan päävastustajana.

Lukašenka voitti vaalit, joiden tulosta pidetään laajasti väärennettynä.

Babaryka on kiistänyt syyllisyytensä, ja syytteitä pidetään keksittyinä. Babarykan tukijoiden mukaan pyrkimyksenä on estää poliittinen toiminta.

Tsihanouskaja pyrkii ajamaan opposition asioita ulkomailta

Kun Babarykan ehdokkuus estettiin ja hänet pidätettiin, Babarykan liittolainen Maria Kalesnikava yhdisti voimansa Svjatlana Tsihanouskajan ja Veranika Tsapkalan kanssa. Kolmesta naisesta tuli opposition johtajia ja keulakuvia presidentinvaalien ja niitä seuranneiden protestien aikana.

Kalesnikava on nykyään vangittuna Valko-Venäjällä ja Tsapkala on paennut maasta. Tsihanouskaja pyrkii ajamaan opposition asioita ulkomailta käsin, ja hänestä on tullut valkovenäläisten edustaja maailmalla.

Myös Tsihanouskajan puoliso Sjarhei Tsihanouski ja Tsapkalan puoliso Valeri Tsapkala yrittivät ehdolle presidentinvaaleihin, mutta heidän ehdokkuutensa hylättiin.

Tsihanouski on pidätettynä Valko-Venäjällä. Tsapkala elää vaimonsa tavoin maanpaossa.