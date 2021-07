Venäjällä kadonneen matkustajakoneen hylky löytyi – mediatietojen mukaan kyydissä olleet 28 ihmistä kuolivat

Venäjällä kadonneen matkustajakoneen hylky löytyi. Kone katosi aiemmin tiistaina. Etsinnät aloitettiin, kun kone ei laskeutunut määränpäähänsä.

Venäjän itäosissa Kamtshatkan niemimaalla aiemmin tänään kadonneen matkustajalentokoneen hylky on löydetty.

Alustavien tietojen mukaan kaikki kyydissä olleet 28 ihmistä ovat kuolleet, kertovat muun muassa venäläiset uutistoimistot Tass ja Interfax.

Koneesta irronnutta romua on löydetty niemimaan Tyynenmeren puoleiselta rannikolta, kertoo Venäjän ilmailuviranomainen uutistoimisto AFP:lle. Pelastusoperaatio on viranomaisen mukaan alueen maantieteellisten piirteiden vuoksi vaikea.

Kone katosi matkalla Petropavlovsk-Kamtshatskin kaupungista Palanan taajamaan, eikä laskeutunut määränpäähänsä aikataulun mukaisesti, viranomaiset kertovat. Viranomaisten mukaan yhteys koneeseen katkesi iltapäivällä paikallista aikaa yhdeksän kilometriä ennen Palanan lentokenttää, kymmenen minuuttia ennen kuin koneen oli määrä laskeutua.

Koneen hylky löytyi useita tunteja katoamisen jälkeen yhdeksältä illalla paikallista aikaa.

Koneen löytöpaikka on 15–20 kilometriä Palanan lentoasemalta, jonne koneen piti laskeutua aiemmin tiistaina.

Yhteys Venäjän Kaukoidässä matkanneeseen koneeseen kadotettiin tiistaina aamupäivällä.

Lähes kolmeakymmentä ihmistä kuljettaneen koneen etsinnät aloitettiin, kun se ei lähettänyt rutiinipäivitystä matkastaan lennonjohdolle.

Tassin mukaan onnettomuuden syystä on aloitettu tutkinta. Yksi mahdollinen teoria on lentäjän inhimillinen virhe huonon näkyvyyden vuoksi.

An-26-koneille sattunut useita onnettomuuksia

Kamtshatkan aluehallinnon ja paikallisen ilmailuyhtiön mukaan vuonna 1982 rakennettu turmakone oli hyvässä kunnossa ja läpäissyt turvallisuustarkastukset.

An-26-koneen lentolupa kuitenkin vanhenee elokuussa.

Aluehallinnon mukaan niemimaalla on toiminnassa viisi Antonov An-26-konetta syrjäseutujen liikenteessä.

An-26-koneita valmistettiin vuosina 1969–1986 ja niitä käytetään entisen Neuvostoliiton alueella edelleen kuljetuksiin sekä siviili- että asevoimien käytössä. Ne ovat joutuneet useisiin onnettomuuksiin viime vuosina.

Viimeksi maaliskuussa neljä ihmistä kuoli, kun Kazakstanin armeijan An-26-kone joutui laskeutuessaan onnettomuuteen.

Myös Venäjän armeijassa on äskettäin tapahtunut vastaaville koneille kaksi onnettomuutta, joissa on kuollut yhteensä 40 ihmistä.

Lentokoneessa oli medialähteiden mukaan 28 ihmistä, joista 22 oli matkustajia ja kuusi miehistön jäseniä.

Venäjä on parantanut lentoturvallisuuttaan viime vuosina, mutta esimerkiksi lentokoneiden huolto on edelleen osin puutteellista. Maassa on tapahtunut viime vuosina useampia kuolemaan johtaneita lento-onnettomuuksia.

Päivitys 6.7.2021 kello 13.29: Lisätty uutta tietoa onnettomuudesta.

Päivitys 6.7.2021 kello 15.28: Juttuun on päivitetty tieto koneen löytymisestä ja konetyypistä.