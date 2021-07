YK:n pakotteet kurittavat ruuan­tuotantoa edelleen pahoin. Väestöä voi jopa uhata 1990-luvun nälänhätää vastaava kriisi.

Pohjois-Koreasta on tänä kesänä kuulunut monia hälyttäviä merkkejä.

Johtaja Kim Jong-un myönsi kesäkuun puolivälissä ruokatilanteen olevan kireä. Johtajan laihtuminen pantiin merkille, ja kansalasten kerrottiin olevan siitä suruissaan.

Ulkomaista mediaa vastaan käydään yhä jyrkemmin uuden lain avulla. Viimeisimpänä kerrottiin irtisanomisista, jotka johtuivat ”kohtalokkaasta” virheestä koronavirus­toimissa.

Onko sulkeutuneessa valtiossa kärjistymässä kriisi?

Eristyksissä tiukemmin kuin koskaan

Poikkeuksellista on ainakin ollut sulkeutumisen taso, toteaa Korean tutkimuksen professori Hazel Smith Lontoon yliopiston SOAS-laitokselta. Maa sulki rajansa jo tammikuussa 2020 ja on siitä lähtien ollut eristyksissä tiukemmin kuin koskaan.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, mutta laajuudessaan suurin, mitä on nähty. Pohjois-Korealla ei ole riittävästi lääkkeitä, tarvikkeita tai henkilökuntaa, joten se reagoi pandemioihin sulkemalla rajat, Smith sanoo.

Hallinto on väittänyt, että koronavirus­tapauksia ei ole ollut maassa lainkaan, mutta väitettä ei ole voitu varmistaa. Kesäkuun lopulla Pohjois-Korea uutisoi ”vakavasta tapauksesta” koronavirukseen liittyen.

– Tämä tuntuu viittaavaan siihen, että heillä on nyt tartunta­rypäs. Oli koko ajan epätoden­näköistä, että heillä ei olisi lainkaan tapauksia. Kyseessä on heikon testaus­kapasiteetin valtio, Smith sanoo.

Sulku tyrehdytti salakuljetuksen

Tiukalla sululla on ollut mittavia vaikutuksia. Syynä on epävirallinen salakuljetus, joka on toiminut pohjois­korealaisten henkireikänä jo vuosikymmeniä.

– 1990-luvun nälän­hädän jälkeen Pohjois-Korean taloutta ei enää ole kontrolloinut hallinto. On kaksi rinnakkais­taloutta: ihmisten ja hallinnon. Kansalaiset elättävät itseään salakuljetuksen ja laittoman kaupan kautta, Keski-Lancashiren yliopiston Korean tutkimuksen apulais­professori Sojin Lim sanoo.

Sulku tyrehdytti salakuljetuksen ja kärjisti jo olemassa olevaa ruokapulaa. Esimerkiksi öljy on maa­taloudelle välttämätöntä, ja rajan yli tuotiin myös ruokaa.

– Kun Kim Jong-un nousi valtaan, hän lupasi, ettei kansan tarvitsisi enää koskaan nähdä nälkää. Nyt hän itse julisti, että edessä uusi ’työläs marssi’, joksi 1990-luvun nälänhätää kutsuttiin, Lim sanoo.

Pyrkiessään säilyttämään uskottavuutensa Kim Jong-un vetoaa kansainväliseen koronakriisiin. Limin mukaan hallinnon pätevyyttä voidaan silti epäillä.

Sulku hankaloittanut avustuksia

Professori Smithin mukaan ruokahuollon romahtamisen takana ovat YK:n vuonna 2016 alkaneet pakotteet. Ne kohdistuivat aluksi sotilaalliseen toimintaan, mutta laajenivat vuonna 2017 öljyn maahantuontiin. Ne estävät myös maatalouskoneiden, varaosien ja lannoitteiden maahan pääsyä.

– Se on täysi fiasko. On hallinto, joka on kiinnostunut vain vallassa pysymisestä, mutta myös YK-sanktiot, jotka käytännössä kohdistuvat siviileihin, Smith toteaa.

Pandemiasulku on hankaloittanut myös avustus­järjestöjen pääsyä maahan, mutta Smithin mukaan perimmäinen ongelma on maan oma surkastunut maatalous. Sanktioiden ohella sitä ovat kurittaneet myös sääilmiöt, kuten taifuunit.

– Ruuantuotanto on niin heikkoa, että mikään humanitaarinen apu ei voisi paikata puutetta, Smith toteaa.

Smith huomauttaa myös, ettei YK ole kertaakaan arvioinut sanktioidensa tehoa aiemmista lupauksista huolimatta. Sanktioiden haitallisuus todetaan esimerkiksi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön ja Maailman ruokaohjelman WFP:n sekä NYU Lawin alaisen tutkimusinstituutin raporteissa.

Äärimmäisen heikon ruokatilanteen ohella hallinto näkee sisäisenä uhkana myös ulkomaiset vaikutteet. Niitä on omaksuttu esimerkiksi yhdysvaltalaisista ja eteläkorealaisista elokuvista ja sarjoista, joita maahan on salakuljetettu muistitikuilla sekä -korteilla mittavia määriä.

– Maassa on alettu käyttää eteläkorealaisia ilmaisuja, hiustyylejä ja vaatteita. Johtaja on yhä tietoisempi vakavasta uhasta hallinnolle, etenkin nuoremman sukupolven joukossa, Lim sanoo.

Pandemiasulusta on tullut myös mahdollisuus pyrkiä saamaan kansaa ideologisesti ruotuun. BBC ja The Washington Post uutisoivat kesäkuussa, että sanktiot laittoman ulkomaisen materiaalin käytöstä ovat koventuneet jopa kolminkertaisiksi aiemmista. Johtaja on myös kirjelmöinyt aiheesta maan medialle sekä nais- ja nuorisojärjestöille.

Kim Jong-un on kesäkuussa ohjeistanut maan Sosialistisen naisliiton jäseniä suojelemaan lapsia ”muukalaisideologialta”. Kuvassa liiton jäseniä esittämässä lipputanssia kesäkuussa.

Kim Jong-un vaatii huolehtimaan myös muiden soveliaasta käytöksestä ja kutsuu ulkomaalaisia puhe-, hius- ja vaatetyylejä ”vaaralliseksi myrkyksi”.

”Ideologinen pönkitys ei enää toimi”

Sekä Smith että Lim pitävät hankkeen onnistumista epätodennäköisenä.

– Tämä on merkki epätoivosta. He eivät voi kääntää kehitystä enää taaksepäin. Ideologinen pönkitys ei enää toimi, Smith toteaa.

– Ihmisten mielipiteiden muuttaminen ei ole helppoa. Rajoja ei myöskään pystytä pitämään kiinni ikuisesti. Pohjois-Korean hallinto ei pysty enää palaamaan 1980- tai 1970-luvulle – maa on muuttunut, sanoo Lim.

Limin mukaan kansalaisten keskuudessa esiintyy tyytymättömyyttä ja kahdenlaista puheenpartta – julkisesti ja hallinnon edessä kotimaata ylistetään, mutta läheisille voi jo sanoa toisin.

Kansannousun mahdollisuus on kuitenkin olematon.

– Ruokavajeet ja nälkä tarkoittavat, että pohjois­korealaisilla ei ole aikaa poliittiselle järjestäytymiselle, Smith sanoo.

Hallinto ei ole valmis perääntymään, vaikka kansa näkisi nälkää. Lyhyellä aikavälillä Smith näkee sanktioiden osittaisen purun olevan tarpeen.

– Maatalouteen ja energiaan kohdistuvat, vuonna 2017 alkaneet sanktiot tulisi lopettaa. Se auttaisi ruuantuotantoa välittömästi, Smith toteaa.