Kuinka työpaikat nappaavat parhaat vastavalmistuneet osaajat nopeasti? – Tämä yleinen virhe karkottaa halutuimmat hakijat

Kysyimme Tampereen yliopiston asiantuntijalta, miten työpaikat ja uudet osaajat löytäisivät toisensa. Sujuva siirtyminen opiskelun jälkeen työelämään on kaikkien etu.

”Meillä on paljon työuransa alussa olevia, erityisesti nuoria naisia, jotka uupuvat työelämässä. Syitä on varmasti monia, niiden selvittämiseen pitäisi kaikkien osapuolten jollakin tavalla tarttua. Jotain siellä on sellaista, johon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota”, pohtii Mira Valkonen.

Aamulehti

Korkeakouluista valmistuu joka kevät iso joukko osaajia, joista työnantajat kilpailevat. Tieto hakijoiden kohtelusta liikkuu valmistuneiden joukossa vauhdilla. Osaajia löytääkseen työnantajien on kohdeltava kaikkia arvostavasti. Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun Nopeasti töihin -hankkeen toinen projektipäällikkö, jatkuvan oppimisen asiantuntija Mira Valkonen toivookin, että työpaikoilla ymmärrettäisiin esimerkiksi avointen hakemusten arvo.

Kysyimme, mitä vastavalmistuneiden ja työnantajien pitäisi nyt ymmärtää toistensa kohtaamisesta.

Millaiset odotukset kokemuksesi mukaan korkeakoulusta vastavalmistuneilla on työelämästä?

”He odottavat kohtuullista palkkaa ja mielekkäitä työtehtäviä. Työllä on oltava merkitystä omalle elämälle, yhteiskunnalle ja maailmalle.”

Ovatko esimerkiksi palkkatoiveet realistisia?

”Käsitykseni mukaan ovat. Siitä on tosin noussut aika paljon keskustelua, ovatko liittojen suosittelemat alkupalkkatoiveet realistisia. Työnantajat miettivät, minkä verran vastavalmistuneen kouluttaminen ja tukeminen vievät aikaa. Vastavalmistuneet ovat todella valmiita astumaan työelämään, mutta totta kai he tarvitsevat tukea. Täytyy muistaa, että vaikka olisi 15 vuotta alalla ollut konkari, ei silloinkaan ole lopullisesti valmis. Työelämässä teknologiat, tilanteet ja tarvittava osaaminen muuttuvat koko ajan. Työnantajien olisi pohdittava uusiksi asenne siihen, mistä palkkaa maksetaan. Valmiin huippuosaajan odottaminen heti ei ole realistista, mutta pienellä panostamisella vastavalmistuneesta saatu lisäarvo voi olla erinomainen.”

Millainen malli mielestäsi toimisi?

”Henkilökohtaisesti kannatan dynaamisempaa lähtökohtaa. Osaamisen ja saavutusten perusteella voitaisiin neuvotella palkkaa aktiivisemmin, ja silloin se voisi myös alkaa hieman alempaa. Palkan kehittymisnäkymien pitäisi kuitenkin olla aidosti hyvät. Tämä tapa olisi myös työnantajalle riskittömämpi. Esimerkiksi Saksassa käydään palkkaneuvottelut aktiivisella otteella työntekijän näkökulmasta ja katsotaan, miten työntekijä on kehittynyt. Suomessa on tyypillisempää, että palkka on alussa kohtalaisen korkea, mutta sitten se nousee hitaasti.”

Miten työnantajan tulisi suhtautua juuri valmistuneeseen hakijaan?

”Nähdä hänessä kasvupotentiaali, jota hän tuo. Hänellä on uusia verkostoja esimerkiksi muihin tulevaisuuden osaajiin. Nuoret ajattelevat aivan uudella tavalla ja kyseenalaistavat totuttuja toimintamalleja. Se on kasvun edellytys sekä liiketoiminnassa että osaamisessa. Valmistuneet tuntevat alansa opettajat ja tutkijat. He kehittävät totuttua toimintaa. Vastavalmistuneilla on myös tuoretta osaamista.”

Valkosen vinkit Neuvoja valmistuvalle Tampereen yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on aktiivista alumnitoimintaa. Niissä syntyy verkostoja ja pysyy yhteys myös omaan korkeakouluun. Kaupungin Työllisyys- ja kasvupalveluilta saa apua. Työnhakija saa omavalmentajan, joka ohjaa eteenpäin ja tukee. Ei kannata jäädä yksin. Jos sopivia yhteisöjä ei ole, rakenna niitä itse. Pidä yhteyttä opiskelukavereihisi. Yrittäjyys on valtavirtaistuva ja nouseva työnteon muoto. Se voi olla vaikka osa ihmisen urapolkua.Yrittäjyys urapolkuna onkin entistä useamman haave ja suunnitelma. Työllisyys ja kasvupalveluista löytyy yritysneuvojia, jotka antavat maksutonta neuvontaa.

Vastaavatko työnantajat esimerkiksi vastavalmistuneiden lähettämiin avoimiin hakemuksiin?

”Tässä olisi Suomessa tosi paljon kehitettävää. Yleisin syy vastaamattomuuteen on ajanpuute. Ei priorisoida eikä nähdä tarpeeksi arvokkaana tulevaisuuden potentiaalin työnantajakokemusta. Se on lyhytnäköistä. Jos työnhakukokemuksesta jää nihkeä fiilis, tieto kyllä kulkee eteenpäin myös muille valmistuneille.”

Miten kiinnostuneen hakijan yhteydenottoon sitten pitäisi suhtautua?

”Kannattaa satsata työnhakijakokemukseen. Hakijat ovat tulevia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja alansa osaajia. Työmarkkinasuhdanteet muuttuvat. Kasvun strategia on se, että suhtautuu jokaiseen hakijaan arvostavasti. Ajatus, että vaan valitaan parhaat, ei välttämättä toimi. Jos suhtaudutaan hakijoihin ylimielisesti ja tieto leviää, parhaat eivät todennäköisesti edes hae.”

Miten muuttaisit työnhakukulttuuriamme?

”Suomessa työmarkkinat ovat keskittyneet kenties liikaa tutkinnon tuijottamiseen. Olisiko syytä miettiä enemmän potentiaalia ja osaamista? Tärkeämpää olisi tunnistaa monialainen osaaminen, jota voidaan hyödyntää eri aloilla riippumatta tutkinnosta. Esimerkiksi Britanniassa tai Yhdysvalloissa on hyvin tyypillistä, että liike-elämässä toimii vaikka englannin kirjallisuuden kandi. Suomessa on totuttu työelämässä aika korkeaan koulutuksen tasoon, verrattuna vaikka muihin Keski-Euroopan maihin. Monissa maissa bachelorilla (kandi) mennään jo töihin ja jos tutkijan polku tai osaamisen syventäminen myöhemmin kiinnostavat, sitten haetaan se maisterin tutkinto. En itse ole varma, kumpi on parempi tapa.”

Miksi valmistuneen olisi hyvä päästä nopeasti töihin?

”Jos työnhaku tai työttömyys pitkittyy yli kolme kuukautta, sillä on jo selkeästi tilastollinen vaikutus siihen, että haku vaikeutuu. Siksi siirtymä työelämään pitäisi saada sujuvaksi. Vaikka sitten osa-aikaisena tai ihan miten vaan. Työ edistää hyvinvointia ja työttömyyden pitkittyminen tuo myös monia muita haasteita.”

Löytyykö vielä paljon vastavalmistuneita, joilla ei ole lainkaan työkokemusta?

”Kyllä. Tämä on minusta vaikea poliittinenkin kysymys. Kun ohjataan valmistumaan todella nopeasti, ajatus taustalla lienee se, että näin pääsisi nopeasti työelämään. Uravalmentajana ajattelen, että logiikka ei toimi. Jotta voi työllistyä nopeasti, vaaditaan entistä enemmän työkokemusta. Tutkinto ei enää suoraan takaa työpaikkaa, kuten ehkä joskus muinoin. On työllistymisen kannalta paljon järkevämpää, että työkokemusta saa jo opiskelun aikana. Se on todella kriittistä ja tärkeää. Tästä pitäisi keskustella paljon enemmän.”