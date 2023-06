Main ContentPlaceholder

Työelämä

Ali-Marttilan perheyritys Kangasalla on ainoa laatuaan Suomessa – Kävimme katsomassa, miltä näyttää vilkas juhlasesonki tilalla, jossa sinunkin kotimainen ruususi kasvatetaan

Kaupoissa ja kukkakaupoissa myytävät kotimaiset leikkoruusut tulevat kaikki Ali-Marttilan puutarhalta Kangasalta. Kotimaisen leikkokukan kasvattajia oli Suomessa vielä 1990-luvulla satoja, mutta nykyään se on erikoistuote, jonka kasvatus on loppunut lähes kokonaan. Kävimme Kangasalla katsomassa, miten leikkoruusuja kasvatetaan ja mikä on saanut tämän harvinaisen yrityksen onnistumaan.

Tilaajille

Serkukset Matti (vas.) ja Olli Marttila kokevat, että Kangasala on hyvä paikka yrittää. Sijainti on keskeinen, joten ruusuja pystytään toimittamaan nopeastikin Keski- ja Etelä-Suomeen. Pirkanmaa on kasvava alue ylipäätään.

Ali-Marttilan puutarhalla Kangasalan Jokioisissa on ylioppilasruusujen sesonki vilkkaimmillaan. Pakkaamon työntekijät lajittelevat nopein ja varmoin ottein leikkoruusuja koon ja pituuden mukaan kukkakauppoihin toimitettaviksi nipuiksi, tarkistavat ja siistivät ne. Roska-astia näyttää enemmän juhlakoristelulta kuin siivousjätteiltä. Se on täynnä suuria vaaleanpunaisia ja hehkuvanpunaisia ruusunkukkia.