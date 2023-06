Lentoasemalla työskentelee 13 ammattilaisen joukko, joka on koko ajan kartalla, mitä Pirkanmaan ilmatilassa tapahtuu: ”Ei tilaa taiteelliselle vapaudelle”

Lennonjohtajan työ on yksinkertaista, mutta poikkeustilanteet voivat olla vakavia. Jopa kuollut jänis kiitotiellä voi aiheuttaa vaaratilanteen, kertoo Tampere-Pirkkalan lennonjohdon päällikkö Jussi Inkeroinen.

Kello on 11.59, ja Air Balticin lentokone on juuri laskeutunut. Kone on reittilennoista poikkeava tilauskone, joka tuo Riiasta sveitsiläisiä jääkiekkoilijoita.

Lennonjohdon päällikkö Jussi Inkeroinen avaa oven lennonjohtotornin alakerran tutkahuoneeseen. Tämä on Tampere-Pirkkalan lentoaseman lennonjohtajien toinen työpiste.