Pikaruoka­ravintoloiden pahin työvoimapula on takana päin: ”Ennätysmäärä kesätyöhakemuksia”

Pikaruokaravintoloiden työvoimatilanne on viimein koronan jälkeen muuttunut parempaan suuntaan, sanovat työnantajat.

Ravintola-alan työvoimapula näkyi syksyllä myös pikaruokaravintoloissa. Tampereella toimivan neljän McDonald’s-ravintolan akuutti työvoimatarve oli silloin 30 kokoaikaista työntekijää. Nyt tilanne on muuttunut parempaan suuntaan, sanoo yrittäjä Hannu Wiinikainen.

Aamulehti

Ravintola-alalla on ollut huutava pula työntekijöistä, mikä on heijastunut myös pikaruokaravintoloihin. Tampereen McDonald’s-ravintoloiden yrittäjä Hannu Wiinikainen kertoo, että pula oli pahimmillaan viime kesänä ja jatkui uudestaan syksyllä, kun koulut alkoivat.

Wiinikaisen mukaan pulaan vaikutti pahentavasti se, että asiakasmäärät kasvoivat ravintoloissa koronapandemian aikana.

Muutos tapahtunut

Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut. Tammikuussa ravintoloihin tuli Tampereen alueella Wiinikaisen mukaan todella paljon hakemuksia.

Tilanne on muuttunut paremmaksi myös Subway-ketjussa verrattuna puolen vuoden takaiseen aikaan, sanoo Subway Suomen maajohtaja Kati Litmanen. Hesburgerin henkilöstöpäällikön Tiina Nurmela-Aaltosen mukaan työvoimatilanne on tällä hetkellä tavanomainen. Merkittävää pulaa ei ole. Tällä hetkellä ravintoloissa on auki 60 kesätyöpaikkaa.

Myös Burger King -ravintoloiden liiketoimintajohtaja Siru Kalpio Resteliltä kertoo sähköpostitse, että tällä hetkellä ei ole akuuttia henkilöstön saatavuusongelmaa. Paikkakuntakohtaisia tilapäisiä haasteita kuitenkin ajoittain ilmenee. ”Näkymä on kuitenkin positiivinen, sillä olemme saaneet ennätysmäärän kesätyöhakemuksia”, Kalpio kertoo sähköpostitse.

Kalpion mukaan alan houkuttelevuus laski koronapandemian myötä tulleen epävarmuuden kautta. ”Menee varmasti vielä hetki ennen kuin pandemian tuoma epävarmuus unohdetaan ja tilanne normalisoituu.”

Raskasta ja matalapalkkaista

Matkailu- ja ravintola-alan työvoiman saatavuudesta puhuttiin kuitenkin jo ennen koronapandemiaa. Palvelualojen ammattiliiton mukaan saatavuusongelmiin on vaikuttanut esimerkiksi se, että alan palkkaus on jäänyt jälkeen kaupan alasta. Rekrytointiongelma on tilastojen puitteissa ollut pahinta juuri pikaruokasektorilla.

Syyksi saatavuusongelmiin on arveltu myös esimerkiksi opiskelijatyövoiman vähentymistä työmarkkinoilla. Suomen Pankin mukaan vuonna 2017 voimaan tulleen opintotukiuudistuksen myötä opiskelijat alkoivat nostaa aiempaa enemmän valtion takaamaa opintolainaa. Vuonna 2022 opintolainoja nostettiin poikkeuksellisen paljon. Opintotukiuudistuksessa opintolainan valtiontakausta korotettiin. Vuoden 2017 jälkeen opiskelijat ovat voineet nostaa valtion takaamaa opintolainaa 650 euroa kuukaudessa aiemman 400 euron sijaan.

Viime vuonna Suomen hallitus kuitenkin päätti korottaa opintotuen tulorajoja pysyvästi 50 prosentilla vuoden 2021 tasoon nähden. Korotus tuli voimaan alkuvuonna 2023. Korotuksen taustalla on se, että opiskelijoiden toivotaan tasaavan työmarkkinoiden työvoimapulaa. Nähtäväksi jää, onko tulorajan korotuksella vaikutusta.

Entä muut kuin opiskelijat?

Palvelualojen ammattiliiton Pamin sopimusasiantuntija Raimo Hoikkala kertoo, että työ ravintola-alalla ei houkuttele työttömiä työnhakijoita. Suurimpia syitä on se, että työ on raskasta ja matalapalkkaista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän selvityksen mukaan keski-ikäiset, pitkään työttömänä olleet ihmiset eivät nähneet ravintola-alaa ja erityisesti pikaruokaravintolaa varteenotettavina työpaikkoina. Selvityksen mukaan myöskään työhön ottava porras ei välttämättä näe keski-ikäisiä, pitkään työttömänä olleita ihmisiä varteenotettavina työntekijöinä.