Mielekäs opiskelu on paitsi voimavara, mutta monesti myös palauttaa innostusta omaan työhön. Työnantajan kanssa kouluttautumishaluista kannattaa keskustella mahdollisimman avoimesti.

Mitä pitää ottaa huomioon, jos työn ohella opiskelu kiinnostaa, Tampereen yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluiden päällikkö Kaisa Keskitalo?

”Henkilön on tässä tapauksessa syytä käydä läpi ensin omat tavoitteensa, pureutua siihen, hakeeko lisää osaamista, tarvitseeko osaamista syventää tai työhönsä uutta innostusta, vai onko kyse siitä, että haluaa ottaa kokonaan ihan uuden suunnan.”

Keskitalo sanoo, että sen jälkeen kun pääajatus on kirkastunut, kannattaa ottaa selvää eri vaihtoehdoista: mitä opiskella, missä, mitä koulutus vaatii, miten sovittaa muuhun elämään, miten rahoittaa ja niin edelleen. ”Näiden asioiden itselleen määritteleminen ja huolellinen läpikäyminen on ensiarvoisen tärkeää ja vaikuttaa paljon siihen, miten asia tästä etenee.”

Mitä vaihtoehtoja työssä käyvällä tässä tilanteessa on?

”Suomessa ollaan aika usein taipuvaisia ajattelemaan tutkintokoulutusta, ja sehän on toki luonnollista ja mahdollista. On kuitenkin syytä selvittää, voisiko osaamisen saada jonkin muun kuin tutkinnon avulla.”

Keskitalon mukaan yksi ratkaisu voisi olla suorittaa esimerkiksi tutkinnon osia, osaamiskokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja avoimen yliopiston tai täydennyskoulutuksen kautta. ”Tutkintotavoitteinen koulutus on toki suosittua, koska monella työssä käyvällä on jo plakkarissa ammattikorkeakoulututkinto tai yliopisto-opintoja. Nytkin maaliskuussa alkavassa yhteishaussa on kymmeniä maisteriohjelmia Tampereen yliopistoon haussa ja niissä kohderyhmänä ovat ne, joilla on jo tutkinto. Monesti opiskelu tapahtuu työn ohella.”

Kun on selvittänyt opiskeluinnon tavoitteet ja löytänyt sopivan koulutusväylän, miten käydä asia työnantajan kanssa läpi?

Keskitalo vinkkaa, että työntekijän on syytä tarkasti käydä mahdollisimman hyvin kiinnostavan koulutuksen sisältö: minkä verran on lähipäiviä ja muita sellaisia opiskelun vaiheita, jotka vaikuttavat isommin työn tekemiseen. ”Vasta tämän jälkeen etenisin keskusteluun työnantajan kanssa ja kertoisin halukkuudesta ja suunnitelmista opiskella työn ohella. Jos opiskelu vaatii opintovapaan ottamista, kannattaa senkin kanssa olla hyvissä ajoin liikkeellä. Keskustelu kannattaa ehdottomasti käydä avoimesti ja esittää molempia osapuolia hyödyntäviä järjestelyjä. Joillakin aloilla työnantaja voi jopa kustantaa työntekijän osaamista lisäävästä koulutuksen osan tai kokonaan. Työnantaja voi olla myös valmis tukemaan työajan käytöllä.”

Miten huolehtia omasta jaksamisestaan, kun opiskelee työn ohessa?

”Tämä on ensiarvoisen tärkeää, mutta todella tapauskohtaista. Me olemme muutakin kuin se meidän työmme. On hyvä varmistaa, että on henkistä jaksamista ottaa opiskelumahdollisuus vastaan. Olen itsekin opiskellut valmistumisen jälkeen ja juuri silloin, kun lapset olivat pieniä. Mietin varsinkin jälkikäteen, että miten ihmeessä sitä silloin jaksoi opiskellakin. Mielekäs opiskelu on kuitenkin voimavara ja tuo innostusta sekä monesti myös palauttaa innostusta omaan työhön.”

Kuinka suosittua työn ohella opiskelu on?

Keskitalon mukaan kovin suosittua. Esimerkiksi Tampereen yliopistossa on kymmeniä maisteriohjelmia, joiden opiskelijoista valtaosa on työssä käyviä. ”Osa ohjelmista on tarkoituksella räätälöity niin, että työn ohella opiskelu on mahdollista. Täydennyskoulutus taas tarjoaa vaihtoehtoja lyhyistä seminaareista ja muutamien päivien koulutuksista usean vuoden ohjelmiin työssä käyville. Avoimen yliopiston kautta opiskellaan sekä yksittäisiä opintojaksoja että laajempia kokonaisuuksia tai tavoitellaan esimerkiksi tekniikan alalla pääsyä tutkintokoulutukseen DI-väylällä.”

Onko jokin tietty ala, joka vetää puoleensa aikuisopiskelijoita?

”Tutkintokoulutuksen osalta suosituimmat hakukohteet ovat maisteriohjelmissa sosiaalityön, tekniikan alan sekä kauppatieteiden maisteriohjelmat. Avoimen yliopiston osalta sosiaalityössä ja terveystieteissä on paljon aikuisopiskelijoita. Täydennyskoulutuksen puolella johtamiseen liittyvät ohjelmat ovat Tampereen yliopistossa suosituimpia.”

Mitä, jos on töissä alalla X, mutta alan Y opinnot kiinnostavat todella paljon? Miten yhdistää tällainen tilanne ja opiskelu?

”Ihan yhtä lailla tämäkin on mahdollista. Toki varmasti alanvaihdos vaatii eri tavalla järjestelyjä kuin saman alan osaamisen kartuttaminen eteenpäin. Meillä Suomessa on kuitenkin niin valtavasti mahdollisuuksia kouluttautua eri tasoilla, joten kyllä niistä ehdottomasti kannattaa ottaa selvää.

Mitä hyötyä opiskelusta on?

”Opiskelu ja itsensä kehittäminen kannattaa aina. Oma ammatillinen kasvu ja innostus ovat tänä päivänä isossa roolissa ja todella tärkeitä asioita työssä jaksamiseen ja pääomana tulevaisuuteen. Työntekijän kehittyminen työssä ja esimerkiksi opintojen kautta nousevat organisaation kehittämisideat ovat työnantajan näkökulmasta pelkkää win-winiä.”