Pirkanmaalaisissa hydrauliikka- ja koneautomatiikkayrityksissä on tarjolla satoja kesätyöpaikkoja tekniikan opiskelijoille.

Epecin projektipäällikkö Riikka Lankinen, 46, esittelee yhtiön valmistamaa muiden muassa Ponssen metsäkoneissa käytettävää sulautetun ohjausjärjestelmän komponenttia. Siinä on juuri sopivasti laskentatehoa ohjauskomentojen jakamiseen koneen eri laitteille sekä anturidatan lukemiseen. Automaatiotekniikan opiskelija Jaakko Anjala valmistelee keskustelun myötä työhakemustaan Epecille. Taustalla myös Epecin omistajayhtiön Ponssen Kalle Einola.

Aamulehti

Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella törmäytetään jatkuvasti opiskelijoita ja heitä tarvitsevia tekniikanalan yrityksiä. Aamulehti kävi tutustumassa Hervannan Konetalossa järjestettyyn IHA Career Dayhin, jossa kohtasivat konetekniikan opiskelijat ja heidät töihin haluavat yritykset.

IHA tulee sanoista Innovative Hydraulics and Automation, suomeksi koneenrakennuksen kekseliäät hydrauliikka- ja ohjausautomatiikkaratkaisut. Ne tarjoavat monipuolisia ja kiinnostavia kesätyöpaikkoja, vakituisia työpaikkoja ja mainioita uramahdollisuuksia tekniikan opiskelijoille.

Aamulehti esittelee tässä jutussa kolme Pirkanmaalla toimivaa IHA-yritystä, joilla on tarjolla paljon työpaikkoja ja uramahdollisuuksia opiskelijoille.

Epec

Jaakko Anjala, 27, on kahdeksannen vuoden automaatiotekniikan opiskelija. IHA Career Dayssa häntä kiinnosti erityisesti Tampereella, Turussa ja Seinäjoella toimiva Epec oy. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa vaativissa olosuhteissa toimivien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen kehittynyttä elektroniikkaa, ohjelmistoja, järjestelmiä ja sähköistä voimansiirtoa. Epec on kasvanut hyvää vauhtia jo noin kahdensadan hengen kansainväliseksi yritykseksi.

”Epecissä kiinnostaa eniten se, että yhtiö tekee ohjelmistoja älykkäille työkoneille. Haluan tehdä töitä teknologian parissa ja nimenomaan tällaista uutta ja innovatiivista – erityisesti ohjelmistoja ja mielellään sellaisia, jotka vaikuttavat jollain lailla fyysiseen maailmaan”, Anjala sanoo.

Mikä? Epec oy Liikevaihto (2021) 34,3 miljoonaa euroa, tilikauden tulos 3,4 miljoonaa euroa. Henkilöstöä (2021) 142.

Riikka Lankinen, Epecin projektimanageri, millaista työtä tarjoatte opiskelijoille?

”Haemme tällä hetkellä 18:aa työntekijää vakituiseen työhön ja lisäksi kesätyöntekijöitä. Meillä on aina tavoitteena, että opiskelija jäisi meille töihin jo opintojen aikana, tekisi meille päättötyön ja jatkaisi meillä töissä sen jälkeenkin. Olemme ihan tosissamme opiskelijarekrytointien kanssa.”

Lankinen, 46, on itse valmistunut diplomi-insinööriksi silloisesta Tampereen teknillisestä yliopistosta, jonka opintokokonaisuudet ja tutkimus ovat nykyisin osa Tampereen yliopistoa.

Epecin Tampereen-toimisto yhdessä Epecin tytäryhtiönään omistavan Ponssen kanssa sijaitsee keskellä Hervannan Kampusareenaa. Sijaintiin on yksinkertainen syy. ”Haluamme meille töihin hyviä ja parhaimpia tekijöitä. Täältä heitä löydämme. Heillä on viimeisin tietämys ja osaaminen ja he ovat ahkeria, aivan huippuja työntekijöitä”, Lankinen sanoo.

Kun IHA Career Day alkoi Konetalossa aamukymmeneltä, jo iltapäivällä Jaakko Anjala lähetti yhtiölle työhakemuksensa.

Automaatiotekniikan opiskelija Jaakko Raina, 24, jätti kesätyöhakemuksensa Epecille viime kesänä ja on siitä lähtien työskennellyt yrityksessä. ”Olen tykännyt ja ollut tosi paljon töissä. Tosi joustavaa on ollut opintojen ohessa tehdä töitä. Olen tehnyt PLC-ohjelmointihommia ja Isobus-hommia.”

PLC tulee sanoista Programmable Logic Controller ja Isobus on järjestelmä, jolla kytketään nykyaikaisia maatalous- ja työkoneita sekä apulaitteita toisiinsa elektroniikan tasolla, merkistä riippumatta.

Isostakyröstä kotoisin oleva Raina on iloinnut etenkin siitä, miten joustavasti hän on voinut olla yhtiössä töissä sekä lähellä lapsuudenkotiaan Seinäjoella että opiskelupaikassaan Tampereella.

Parker Hannifinilla myynninkehitysjohtajana työskentelevä Jari Rantanen, 42, kannustaa konetekniikkaa opiskelevaa Antti Paasia, 20, hakemaan heille asennushommiin. IHA Career Dayn kaltaisesta tapahtumasta Hervannan kampuksella myös Rantanen ja myynti- ja tuotepäällikkö Aimo Kurkela, 38, tulivat aikanaan töihin valtavaan, 60 maassa toimivaan amerikkalaisyhtiöön.

Parker Hannifin

IHA Career Dayn kaltaiset tapahtumat yliopiston kampuksilla ovat mainioita tapoja startata pitkiä elämänuria. Kansainvälisen Parker Hannifin -yhtiön myynninkehitysjohtaja Jari Rantanen, 42, ja myynti- ja tuotepäällikkö Aimo Kurkela, 38, ovat täydellisiä esimerkkejä tästä. ”Itse tulin taloon vastaavasta tilaisuudesta vuonna 2001 ja Aimo tuli vuonna 2007”, Rantanen sanoo.

”Eikä olla ainoita. Aika moni meillä Ruskon-tehtaalla Tampereella on tullut saman polun kautta meille.”

Mikä? Parker Hannifin Yhdysvaltalainen, globaalisti toimiva, koneiden liikkeen ja liikkeenhallinnan komponentteja ja järjestelmiä kehittävä ja valmistava yritys. Henkilöstöä 60 000, 60 maassa. Liikevaihto (2022) 15,9 miljardia dollaria (n. 14,6 miljardia euroa).

Tampereen Ruskon tehtaalla yhtiö suunnittelee ja tekee venttiililohkoja eli hydraulisia ohjausjärjestelmiä metsä- ja työkonevalmistajille sekä merenkulkuun. Urjalan-tehtaalla yhtiö tekee filttereitä.

”Esimerkiksi periaatteessa kaikki filtterit Volvon kuorma-autoissa, jopa raikasilmafiltterit ovat meidän tekemiämme. Olemme aika laajasti liikkeenhallinnan kokonaistalo eli hydromekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa pyörillä liikkuvien työkoneiden teollisuuteen, ja myös paperi- ja metsäteollisuus on meille merkittävä markkina Suomessa”, Rantanen sanoo.

Ensimmäisen vuoden konetekniikan opiskelija Antti Paasi, 20, kuuntelee esittelyä kiinnostuneena. Mitä Parker Hannifin voisi hänelle tarjota?

”Konerakentajat tarjoavat yleensä mahdollisuuden kehittää yhdentyyppisiä koneita. Me olemme komponentti- ja järjestelmätoimittaja ja tarjoamme mahdollisuuden tehdä töitä kaikkien konerakentajien kanssa. Nuori kaveri saa meiltä hyvän näkymäpaikan erilaisiin koneisiin ja asiakkaisiin”, Rantanen sanoo.

Yhtiö ottaa Tampereella tänä vuonna 13 kesätyöntekijää asennukseen, 2 logistiikkaan sekä koneistukseen 1 tai 2 työntekijää.

Antti Paasia kiinnostaa laitteiden suunnittelutyö, mutta Rantanen kannustaa hakemaan töihin asennuspuolelle. ”Itse olin meillä ensin kolme kesää töissä asennuksessa ja testauksessa. Kun tein itse omin käsin asioita ja näin, miten homma käytännössä toimi, niin se on auttanut uralla todella paljon. Mielestäni ei kannata pitää kiirettä sinne tietokoneen ääreen, koska sinne ihmiset sitten lopuksi kuolevat. Se on loppusijoituspaikka.”

Paasi kertoo viime kesänä purkaneensa ja koonneensa isänsä kanssa nelisylinterisen moottorin. Rantanen vastaa kertomalla kaverista, joka aloitti Parker Hannifinilla opiskelijana. ”Hän kirjoitti työhakemukseensa mallintaneensa pöytäjääkiekkopelin, jota pystyi pelaamaan. Pelkästään tällä teknisellä kiinnostuksella otettiin kaveri kesätöihin. Nyt hän on tehnyt meillä jo 10 vuoden uran ja on tosi kova myyntimies.”

Abdurrahman Faig opiskelee Tampereen yliopistossa automaatiotekniikkaa 3. vuotta. Hän haluaa töihin Sandvikille. ”Kaivostoiminta on kiehtonut aina. Pienenä jo haaveilin asteroidikaivostoiminnasta”, Faig sanoo. Sandvik hakee parhaillaan 200:aa kesätyöntekijää.

Sandvik

Yksi suurimpia kesätyöllistäjiä Pirkanmaalla on kansainvälinen teollisuuskonserni Sandvik, joka Tampereen Myllypuron-tehtaallaan ja koekaivoksessaan kehittää parhaillaan itseohjautuvia miehittämättömiä kaivoskoneita. Kaivosalalla on käynnissä globaali kilpajuoksu tämänkaltaisen tulevaisuuden kaivosteknologian kehittämisessä. Tästä johtuen myös yhtiön työvoimantarve on suuri.

”Meillä on kesätyönhaku tällä hetkellä auki. Noin 200 kesätyöntekijää otamme”, sanoo Elisa Kari, projektimanageri Sandvikilla.

Mikä? Sandvik Ruotsalainen globaalisti toimiva metalli- ja kaivosalan teollisuuskonserni. Henkilöstöä (2021) 44 133. Liikevaihto (2021) 99,1 miljardia Ruotsin kruunua (n. 8,8 miljardia euroa).

Sandvik hakee töihin aktiivisia ja innostuneita opiskelijoita, joilla on aitoa halua oppia ja kehittyä. Sandvik hakee muiden muassa asentajia, suunnittelijoita, hydrauliikan ja sähkösuunnittelun osaajia, laaja-alaisesti hyvin kaikenlaisia opiskelijoita.

Yksi kesätyönhakijoista on Abdurrahman Faig, automaatiotekniikan 3. vuoden opiskelija. ”Kaivostoiminta on kiehtonut aina. Pienenä haaveilin jo asteroidikaivostoiminnasta. Sandvik olisi minulle juuri oikea paikka tehdä töitä.”

Faigia kiinnostaa eniten laitteiden suunnittelu ja niiden rakentaminen. ”Pienestä asti on ollut intoa sellaisiin tekniikan hommiin, jossa voin suunnitella ja rakentaa omia laitteita. Legoilla aloitin ja sitten jatkoin Arduinoon ja vastaaviin vanhemmalla iällä.”

Arduino on avoimeen laitteistoon perustuva mikro-ohjain- ja elektroniikka-alusta sekä ohjelmointiympäristö.

Faig pitää ajatuksesta tehdä pitkä, monipuolinen ura saman ison työnantajan palveluksessa. Jos kesätyöhakemus Sandvikille tuottaa tulosta, hän pääsee aloittamaan työt lukukauden opintojen päätyttyä toukokuun lopulla ja pystyy tekemään töitä syyskuulle asti. ”Olen myös ajatellut osa-aikaisena jäädä töihin opintojen ohella. Se antaisi hyvin motivaatiota opintoihin, kun pääsisi tekemään käytännön hommia samalla.”