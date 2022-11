Lapset valtaavat jälleen työpaikat tulevana perjantaina – Tapahtumapäivässä mukana monta tamperelaistakin työpaikkaa

Edellisestä Lapset mukaan töihin -päivästä on vierähtänyt kolme vuotta. Koronapandemian vuoksi myös työelämä on tässä välissä muuttunut.

Aamulehti

Perjantaina 18. marraskuutta järjestetään kolmen vuoden tauon jälkeen valtakunnallinen Lapset mukaan töihin -päivä. Lapsen oikeuksien viikon päätteeksi järjestettävä tapahtumapäivä kannustaa työpaikkoja lapsi- ja perhemyönteisyyteen.

”Moni lapsi taas ei välttämättä tiedä, mitä vanhempi, kummi, isovanhempi, lähiaikuinen tai isosisarus tekee työkseen. Lapsen on kuitenkin hyvä tietää, missä aikuiset tekevät töitä, mitä työnteko on ja millaisia erilaisia ammatteja on olemassa. On arvokasta välittää tietoa ja antaa lapselle lupa osallistua työpaikan toimintaan”, sanoo viestintäsuunnittelija Jenny Söderman lapsiasiavaltuutetun toimistosta.

Mikä? Lapset mukaan töihin -päivä Tapahtumapäivä järjestetään perjantaina 18. marraskuuta viidettä kertaa. Päivään liittyy lapsiasiavaltuutetun ja kansallisen lapsistrategian Lasten vuoro -kampanja, joka jatkuu vielä tämän viikon ajan. Hankkeen rahoittaa kansallinen lapsistrategia. Tapahtuman järjestävät lapsiasiavaltuutettu, Lastensuojelun Keskusliitto, työ- ja elinkeinoministeriö sekä työmarkkinajärjestöt. Tapahtumapäivänä lapset pääsevät tutustumaan työpaikkoihin, ja työyhteisöt voivat kutsua lapsiryhmiä vieraaksi vaikkapa läheisestä päiväkodista tai koulusta. Päivän aikana lapsille järjestetään esimerkiksi tutustumiskierroksia tai osallistavaa toimintaa. Tarkoituksena ei ole teettää lapsilla työtä. Tänä vuonna mukana on ainakin 549 työnantajaa. Tampereelta mukana ovat esimerkiksi Ahvenisjärven koulu, Tampereen Ikea, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen Vuokratalosäätiö, Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Tampereen kansainvälinen koulu, Tampereen kaupunki, Tammerneon ja Tampereen lyseon lukio. Yrityksen voi ilmoittaa mukaan ja osallistuvat työnantajat tarkistaa osoitteesta: https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lasten-vuoro/lapset-mukaan-toihin-paiva-18-11-2022/

Södermanin mukaan on tärkeää, että lapset saavat lisätietoa eri ammateista ja työpaikoista. ”Sitä kautta lapsen näkemysmaailma laajenee. On myös lapsen näkökulmasta tärkeää, että hän pääsee näkemään paikan, jossa aikuinen viettää paljon aikaansa.”

Mukana yli 500 työnantajaa

Keskiviikkona 16. marraskuuta tarkistettuna kampanjapäivään on osallistumassa yhteensä 549 yritystä tai organisaatiota.

Södermanin mukaan päivän ohjelma työpaikoilla kannattaa suunnitella lasten ikätason mukaisesti. ”Pienemmät lapset nauttivat tarinoista, leikeistä ja peleistä. Vähän isommille lapsille ja nuorille kannattaa antaa hieman vastuuta. Voisivatko he esimerkiksi ottaa työpaikan sometilit käyttöönsä päivän ajaksi?”

”Työelämästä tehdään perhe- ja lapsimyönteisempää kuuntelemalla, mitä lapsilla on sydämellään, ja nostamalla näitä asioita esiin töissä. Millainen on lasten mielestä hyvä työpaikka? Entä hyvä pomo tai mukava työkaveri? Tuntuuko työpaikka lapsesta turvalliselta ja onko aikuinen töistä tullessaan hyvällä vai huonolla tuulella?” Söderman kysyy.

Korona muutti työelämän

Osallistuvia työpaikkoja on tänä vuonna aiempia vuosia vähemmän. Se johtuu muun muassa siitä, että edellisestä tapahtumapäivästä on koronan vuoksi vierähtänyt kolme vuotta.

”Työelämä on muuttunut pandemia-aikana, ja moni työpaikka on siirtynyt laajaan etätyö- tai hybridimalliin. Teams-palaverin taustalla on saattanut kuulla yskiviä lapsia. Moni on saattanut ajatella, että lapsihan on mukana töissä jatkuvasti. Päivä nostaa kuitenkin esiin myös yhteisöllisyyden merkityksen. On hyvinvoinnin kannalta tärkeää, että ihmiset tapaavat toisiaan ja nyt päästään tapaamaan myös lapsia ja kuulemaan heidän ajatuksiaan työelämästä”, Söderman päättää.

Lue lisää: Kohti palaverien ihmeellistä maailmaa: Lapset lähtivät päiväksi mukaan työpaikoille – "Vähän tylsää, pelkkää puhetta"