Suomen suurimman etsivätoimiston turkulainen työntekijä ei ole hiiskunut työstään ulkopuolisille. Hänellä on kaiken varalta autossaan käsiase. Tamperelainen Matti Kauranen paljastaa pettäviä puolisoja rysän päältä. Teemu Aapavaaran yritys etsii parhaillaan kymmenientuhansien eurojen kavallussummaa. Tässä jutussa kolme ammattilaista kertoo, millaista on yksityisetsivän salaperäinen työ.

Tilaajille

Aamulehti

Tampere-talon parkkipaikalta on suora näkyvyys sisälle Marriott-hotelliin. Aamu on hämärä, joten ikkunoista näkee hyvin valaistuihin huoneisiin. Mies heiluttaa kättään parkkipaikan toiselle laidalle pysäytetyn pakettiauton vierellä. Hän on huomannut minut jo paljon aikaisemmin kuin minä hänet. Eikä ihme, sillä hän on tarkkailun ammattilainen, yksityisetsivä Suomen suurimman etsivätoimiston palkkalistoilla.