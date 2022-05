Main ContentPlaceholder

Työelämä

Niilo Ruotsalainen on irtisanoutunut jo kahdesti, mutta palannut aina takaisin – Tällainen työpaikka on Solteq, jonka ikkunoista avautuu näkymä Tampereen Keskustorille

Kun tuhannet ihmiset ostavat kiireisenä lauantaipäivänä kaupasta maitoa, tarvitaan koko ajan uusia tölkkejä hyllyyn. Taustalla on kiehtovia toiminnanohjausjärjestelmiä. Muun muassa sellaisia tehdään Tampereen Finlaysonilla toimivassa IT-yrityksessä. Solteq on työpaikka, jonne moni on palannut uudestaan ja uudestaan.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Tiiminvetäjä ja ohjelmistoarkkitehti Niilo Ruotsalainen on kolmatta kertaa Solteqin palkkalistoilla. Hän sanoo arvostavansa Solteqin arvoja, joiksi hän mainitsee avoimuuden ja rehellisyyden. ”Jos jotakin luvataan, se pyritään pitämään, ja jos ei pystytä, ollaan avoimia sen suhteen.”

Neuvotteluhuoneen ikkunoista avautuu näkymä Tampereen Keskustorille. Aurinko paistaa ja valaisee pitkän pöydän Finlaysonin tehdasalueella sijaitsevan toimistorakennuksen toisen kerroksen kulmahuoneessa. ”Kimmo asuu täällä”, Solteqin HR-tiimissä työskentelevä Rea Isopahkala sanoo ja nauraa. Haastattelupäivänä liiketoimintajohtaja Kimmo Saarinen on vienyt työkoneensa toisaalle, mutta hän myöntää viettävänsä neuvotteluhuoneissa paljon aikaa.