Työelämä

Televisiotuottaja Roope Lehtinen asui lapsena erikoisessa asunnossa Tampereella – Nyt hän on mies monen kansainvälisen menestyssarjan takana

Roope Lehtinen on useilla Venloilla ja Prix Europalla palkittu tv-tuottaja. Nuoruudessaan Tampereella hän soitti bändissä, luuhasi kirjastoissa ja kuului jokaiseen mahdolliseen elokuvakerhoon. Aamulehti nostaa esiin omilla aloillaan poikkeuksellisen menestyneitä huippuammattilaisia, joilla on juuret Pirkanmaalla. Roope Lehtinen on yksi heistä.

Roope Lehtinen on palkittu tv-tuottaja, mutta vain harva tunnistaa hänen nimensä. Julkisuudesta poissa pysyminen on ollut tietoinen valinta. Aamulehti tapasi Lehtisen Fire Monkey -tuotantoyhtiön toimistossa Helsingissä marraskuun alussa.