Työelämä

Tampereella on vain yksi paikka, jossa Yacine Samb, 36, ei kokenut rasismia – Nyt hän on menestynyt johtaja Googlella: ”En kuvitellut tällaista uraa”

Yacine Samb on senegalilaisen isän ja suomalaisen äidin rakastettu tytär, joka muutti Pirkanmaalle 1990-luvun syvässä lamassa. Urallaan teknologiajätti Googlella Samb eteni muutamassa vuodessa vastuullisiin johtotehtäviin. Aamulehti nostaa esiin omilla aloillaan poikkeuksellisesti menestyneitä huippuammattilaisia, joilla on juuret Pirkanmaalla. Yacine Samb on yksi heistä.

Googlen monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden johtaja Yacine Samb on yksi Aamulehden haastattelemista Pirkanmaalta ponnistaneista huippuammattilaisista. 36-vuotias Samb on työskennellyt eri tehtävissä teknologiajätti Googlella yli vuosikymmenen. Aamulehti kuvasi Sambin kotonaan Helsingissä.