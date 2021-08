Main ContentPlaceholder

Tampereen Kaupissa sijaitsee Suomen suurin yksityinen liikuntakeskus – Kävimme katsomassa, millaista on arki 17 000 neliön rakennuksessa

Koronapandemia on kurittanut liikuntakeskuksia, mutta Kauppi Sports Centerin porukka ei ole antanut periksi. Luovien ratkaisujen avulla palveluja on voitu tarjota asiakkaille myös koronarajoitusten aikana. Palkitsevinta työssä on nähdä lasten ja muiden liikkujien ilo ja riemu.

Liisa Heikkilä, Lilian Snäll ja Karoliina Matilainen haluavat tarjota asiakkaille liikunnan iloa. Taustalla näkyvässä Kauppi Sports Centerissä on tilaa liikkua 17 000 neliön verran.

Kun Liisa Heikkilä tuli Kauppi Sports Centeriin työhaastatteluun, hän ajatteli, että tässä työpaikassa kaikki on mahdollista. Heikkilä oli juuri muuttanut Tampereelle opiskeltuaan liikunnanohjaajaksi ammattikorkeakoulussa Rovaniemellä. Hän laittoi viestiä toimitusjohtaja Sami Jorulle ja kysyi, löytyisikö keskuksesta mahdollisesti hänelle töitä.