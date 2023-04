Luotaimen tärkein kohde ovat kolme Jupiterin kuuta, joissa arvellaan olevan edellytyksiä elämän synnylle.

Euroopan avaruusjärjestön ESA:n Juice-luotaimen on määrä lähteä pitkälle matkalleen kohti Jupiteria Kouroun avaruuskeskuksesta Guyanasta torstaina. Juice tutkii Jupiteria ja sen tiettyjä kuita tarkemmin kuin mikään avaruusluotain koskaan aikaisemmin. Tarkoitus on etsiä ja tunnistaa elämälle suotuisia merkkejä.

Luotaimen matkassa on laite nimeltä RIU (Remote Interface Unit). Tämä Tampereella valmistettu luotaimen elektroninen ohjaus- ja mittauslaiteyksikkö on luotaimen tärkein laite.

RIU osallistuu tutkimusinstrumenttien kalibrointiin, reaaliaikaisten telemetriatietojen keräämiseen ja se välittää päätietokoneen komennot muille luotaimen järjestelmille. Laite ohjaa Juice-luotaimen suunnan ja nopeuden muutoksista vastaavaa propulsiojärjetelmää sekä järjestelmää, joka vastaa luotaimen asennon ja lentoradan säädöstä.

Yksikön on valmistanut kansainvälisen avaruusteollisuuskonserni Beyond Gravityn Tampereen yksikkö Beyond Gravity Finland oy. Aikaisemmin yksikön nimi oli Ruag Space Finland oy ab. Beyond Gravityn toimitusjohtaja on Pekka Salonen.

Perillä kesällä 2031

Luotaimen nimi Juice tulee sen nimestä: Jupiter Icy Moon Explorer. Sen on määrä olla perillä Jupiterissa kesällä 2031. Se tekee yksityiskohtaisia havaintoja Jupiterista, mutta tärkein kohde ovat kolme jäistä kuuta: Europa, Ganymedes ja Kallisto.

Kuiden paksun jääkerroksen alla tiedetään olevan paljon vettä. Nyt haetaan tietoa siitä, kuinka otolliset olosuhteet kuissa ovat elämän syntymiselle. Luotain tekee tutkimusmatkansa aikana peräti 35 kuiden ohilentoa.

”Haluamme nähdä, onko Jupiterin ympäristössä paikkoja, missä elämä olisi voinut saada alkunsa. Etsimme paikkoja, missä on energiaa ja vettä. Meillä on hyvä syy uskoa, että Jupiterin kuissa on enemmän vettä kuin Maassa”, Juice-mission projektitutkija Oliver Witasse kuvasi brittilehti Guardianissa luotaimen tehtävää sunnuntaina.