Tämä miljardien eurojen bisnes on nyt kovassa kasvussa – Tampereelle suunnitellaan alan huippukeskusta

Sirut ovat maailmassa satojen miljardien eurojen markkina. Aluksi Tampereella keskityttäisiin sirujen tuotekehitykseen ja suunnitteluun, mutta sen jälkeen tähtäimessä on alkaa valmistaa siruja Suomessa.

Aamulehti

Suomi pyrkii Euroopan siruosaamisen kärkimaaksi. Siruosaamiskeskuksia ja pilotointiympäristöjä suunnitellaan sekä Tampereelle Hervantaan että Espooseen Aalto-yliopistoon.

”Kyse on Euroopan teknologian eloonjäämistaistelusta. Eurooppa oli mikropiirituotannossa suuri tekijä, mutta enää Euroopassa tehdään kymmenen prosenttia maailman siruista”, sanoo Tampereen yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluiden johtaja Pauli Kuosmanen.

Euroopan unioni yrittää nostaa Euroopan sirutuotannon 20 prosenttiin Chips act -säädöksen toimenpiteillä. Niiden yhteissumma on 43 miljardia euroa. EU:n ja valtioiden rahaa tästä tulee olemaan 11 miljardia euroa, ja loput yritysten rahaa.

Vertailun vuoksi: Suomen valtion budjetti oli viime vuonna 65 miljardia euroa.

"Yritämme hakea tätä säädösrahoitusta, jotta saadaan tarvittavaa infrastruktuuri ja osaamiskeskukset luotua Suomeen. Se on hirvittävän kallista. Rahan tarve on noin 200 miljoonaa. Osa siitä tulee yrityksiltä ja osa julkisilta toimijoilta.”

Mikä? Mikrosiru Mikrosiru on kokoelma erilaisia elektronisia komponentteja integroituna yhteen puolijohdekomponenttiin. Kynnen kokoinen siru voi sisältää miljardeja transistoreja. Transistorit ovat elektronisesti ohjattuja kytkimiä. Sirut voivat näytteistää, säilyttää, tuottaa ja käsitellä tietoa. Esimerkiksi kännykässä on noin 160 sirua ja hybridiautossa jopa 3 500. Sirut mahdollistavat kaiken nykyaikaisen tiedonkäsittelyn tekoälystä tietoliikenteeseen. Tulevaisuudessa mikrosirujen merkitys tulee kasvamaan esimerkiksi ympäristöystävällisen energian tuotannossa, tekoälyssä, esineiden internetissä ja suurteholaskennassa. Vuonna 2021 maailmassa tuotettiin 1,1 biljoonaa eli miljoona miljoonaa mikrosirua. Tämä tarkoittaa 140 sirua per maapallon asukas.

Vuodessa selvinnee

Kansallista siruohjelmaa Suomelle esittävät yhdessä Teknologiateollisuuden puolijohdetoimialaryhmä, yrityskumppanit, VTT, Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto ja Tampereen sekä Espoon kaupunki. Ohjelman nimi on Siruja Suomesta.

”Tämä on niin iso juttu, että tämä pitää ehdottomasti saada seuraavaan hallitusohjelmaan”, Kuosmanen sanoo.

Hän arvioi, että rahoitushakemuksen kohtalon pitäisi ratketa vuoden kuluessa.

”Haemme rahaa heti, kun mahdollista. Olemme jo luoneet yhteistyömallin sen pohjalta, mitä suomalainen teollisuus tarvitsee. Asiasta on tiedotettu ministeriöitä. Esimerkiksi elinkeinoministeri Mika Lintilä kuuli aloitteen viime perjantaina Tampereella vieraillessaan.”

Tampereen yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluiden johtaja Pauli Kuosmanen haluaisi kansallisen siruohjelman seuraavaan hallitusohjelmaan.

Tampereella kaksi valttia

Tampere on haussa vahvoilla, sillä Tampereella on kaksi isoa asiaa jo hallussaan: fotoniikan sekä järjestelmäpiirisuunnittelun osaaminen, jälkimmäinen paljolti Nokia-yhtiön ansiosta. Espoossa VTT:llä ja Aalto-yliopistolla on täydentävät osaamiset, esimerkiksi kvanttiteknologioissa.

Tampereen yliopisto johtaa fotoniikan lippulaivaa Suomessa. Fotoniikan eli valotieteen avulla on mahdollista suunnitella ja toteuttaa valoon perustuvia mikropiirejä. Tampereen yliopisto koordinoi myös järjestelmäpiirien osaamiskeskusta.

Hervanta on todennäköisin paikka

Sirusuunnittelu keskittyisi Tampereella Hervantaan lähelle yliopistoa. Haaveena on, että siruja myös valmistettaisiin tulevaisuudessa Suomessa.

”Tarkempaa ei ole vielä päätetty. Tällä hetkellä fotoniikkatutkimuslaitteet ovat Hervannassa sähkötalossa, johon on iso remontti tulossa.”

Kuosmasen mukaan Tampereella voitaisiin jatkossakin suunnitella nimenomaan fotoniikka- ja järjestelmäpiirisiruja.

Missä kaikkialla siruja voidaan tulevaisuudessa käyttää?

"Missä tahansa, missä käytetään laskentaa. Aloitteessa keskeisessä roolissa olevat kvanttitietokoneet voivat muuttaa maailmaa erittäin paljon. Kvanttitietokone on uudenlainen laskentajärjestelmä, jossa nopeudet ovat onnistuessaan toista luokkaa kuin mihin nykytietokoneilla koskaan pystytään.”

Optoelektroniikan professori Mircea Guina kädessään galliumarsenidikiekko. Tutkimus- ja innovaatiopalveluiden johtajan Pauli Kuosmasen mukaan Tampereen alueen yrityksillä on suuri tarve suunnittelijoille.

Mitä kaikkea lisärahasta, pilottiympäristöistä ja siruosaamiskeskuksesta seuraisi Tampereelle?

”Meillä on jo paljon osaamista ja toimintaa, mutta tämä mahdollistaa sen, että Tampereesta tulee vielä vetovoimaisempi teollisuudelle ja yrityksille. Yritykset voisivat suunnitella itse omia siruja ja saada siitä kilpailuetua.”