Kahden Nasan astronautin, venäläisen kosmonautin sekä astronautin Arabiemiraateista on tarkoitus viettää avaruusasemalla puoli vuotta.

SpaceX-yhtiön avaruusalus lähti torstaina matkaan kohti Kansainvälistä avaruusasemaa (ISS).

Falcon 9 -aluksen kyydissä on kaksi Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan astronauttia, venäläinen kosmonautti sekä astronautti Arabiemiraateista. Heidän on tarkoitus viettää avaruusasemalla puoli vuotta. Miehistö on kuudes, joka kuljetetaan SpaceX:n avaruusaluksen avulla Kansainväliselle avaruusasemalle.

Rakettilehto lähti matkaan keskiyön jälkeen paikallista aikaa Yhdysvaltain Floridan osavaltiossa sijaitsevasta Kennedyn avaruuskeskuksesta. Aluksen on tarkoitus saapua avaruusasemalle noin vuorokauden kestävän lennon jälkeen.

Harvinaista yhteistyötä

Viime maanantaille suunniteltu laukaisu oli peruttu vain paria minuuttia ennen suunniteltua lähtöä. Viime hetken peruminen johtui järjestelmäongelmasta.

Falcon 9 -aluksen kyydissä matkaan lähteneistä Nasan astronautti Stephen Bowen on ainoa, joka on ollut avaruuslennolla aikaisemmin. Hän on ollut aikaisemmin jo kolmella lennolla.

Avaruus on pysynyt harvinaisena yhteistyöpaikkana Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Bowenin mukaan politiikasta ei avaruudessa juuri keskustella.

”Olemme kaikki ammattilaisia. Keskitymme jatkuvasti itse tehtävään”, Bowen sanoi. ”Suhteemme kosmonauttien kanssa on aina ollut loistava, kun olemme päässeet avaruuteen.”

Kansainvälisen avaruusaseman rakennus aloitettiin vuonna 1998, kun Venäjä ja Yhdysvallat lisäsivät yhteistyötä kylmän sodan aikaisen avaruuskilpailun jälkeen. Nasa maksaa SpaceX:lle astronauttien kuljettamisesta Kansainväliselle avaruusasemalle noin kerran puolessa vuodessa.