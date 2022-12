Tämä viheliäinen ongelma voi nyt pysäyttää tuulivoimaloiden tuotannon – Siihen on kuitenkin Tampereella ratkaisu

Kuka? Heli Koivuluoto

Ikä: 41 vuotta.

Kotipaikka: Nokia. Kotoisin Mäntästä.

Työ: Yliopistotutkija. Vetää Tampereen yliopiston jäälaboratorion tutkimustoimintaa. Vuonna 2013 perustetussa laboratoriossa tutkitaan ja kehitetään jäätä hylkiviä pintoja ja pinnoitteita. Tutkimusryhmässä työskentelee yhdeksän tutkijaa.

Opinnot: Aloitti materiaalitekniikan opinnot Tampereen teknillisessä yliopistossa 2000 (nykyisin Tampereen yliopiston Hervannan kampus). Väitteli tekniikan tohtoriksi 2010. Väitös käsitteli pinnoitustekniikkaa.

Harrastaa: Valmentaa ringetessä D-juniori-ikäisiä tyttöjä. Käy myös välillä itsekin höntsäämässä.

Millainen tutkittava jää on?

”Se on erittäin monimutkainen ja haastava tutkittava. Jäähän ja jään hylkimiseen vaikuttavat hyvin monet erilaiset tekijät. Sen lisäksi, että kehittämiemme pintojen on hyljittävä jäätä, niiden on kestettävä myös kaikki muut olosuhteet, jotta hylkivyys ei katoa. Tämä tekee työstä kiehtovaa.”