Onko tässä ongelmissa rypevän Twitterin korvaaja? Sovellusta hallitsevat käyttäjät, sitä ei voi myydä, eikä siinä ole mainoksia tai algoritmeja

Monet entiset Twitterin käyttäjät ovat siirtyneet käyttämään Mastodonia, jonka taustalla ei ole yhtä yksittäistä yritystä tai ihmistä. Avoimeen lähdekoodiin perustuva sosiaalisen median alusta ei tavoittele käyttäjillään rahaa ja taloudellista voittoa kuten muut sosiaaliset mediat.

Aamulehti

Sosiaalisen median palvelu Twitter on ollut valtavissa ongelmissa siitä saakka, kun monimiljonääri Elon Musk osti yhtiön. Sen jälkeen sovelluksesta on poistunut suuri joukko työntekijöitä joko irtisanottuina tai lopputilin ottaneina.

Twitterin käyttäjiä puolestaan on valunut paljon Mastodoniin. Parhaimmillaan Mastodoniin siirtyi puoli miljoonaa käyttäjää parissa viikossa.

Millainen sovellus Mastodon on? Voisiko se korvata Twitterin? Kuka sen omistaa ja ketkä sitä käyttävät?

Vaikka Mastodon on juuri nyt nousukiidossa, se on perustettu jo vuonna 2016.

Mikä? Mastodon Vuonna 2016 perustettu, voittoa tavoittelemattoman organisaation kehittämä ilmainen ja avoimeen koodiin perustuva sosiaalisen median alusta. Mastodonia ei omista mikään yksittäinen toimija, yritys tai ihminen, vaan kyseessä on ennemminkin käyttäjiensä ympärille rakentuva verkosto. Mastodon on niin sanottu fediversumi, joka koostuu lukuisista itsenäisistä sekä toisistaan riippumattomista palvelimista. Mastodoniin voi kuka tahansa perustaa oman palvelimen eli instanssin ja luoda sille haluamansa säännöt. Eri palvelimien käyttäjät voivat seurata ja vuorovaikuttaa myös muiden palvelimien käyttäjien kanssa. Mastodonissa ei ole mainoksia eikä salaisia algoritmeja. Mastodonissa käyttäjillä ei tehdä rahaa kuten muilla sosiaalisen median alustoilla. Mastodonin toimintatapa on hyvin samankaltainen kuin vaikkapa Twitterissä tai Tumblrissa. Myös Mastodonissa voi luoda oman profiilin ja julkaista viestejä, kuvia tai videoita. Mastodonissa ”tuutataan”, ei ”twiitata”. Päivitykset voivat olla enimmillään 500 merkin mittaisia. Yhteensä käyttäjiä sovelluksella on tällä hetkellä 6,8 miljoonaa.

Tviittien sijaan tuutteja

Mastodon on voittoa tavoittelemattoman organisaation kehittämä ilmainen ja avoimeen lähdekoodiin perustuva sosiaalinen verkosto.

Avoin lähdekoodi tarkoittaa sitä, että koko ohjelmisto koodeineen on kaikkien avoimesti tarkasteltavana netissä. Kuka tahansa voi tehdä koodille ja koodilla mitä tahansa.

Digitoimisto Dude oy:n perustanut, palvelimiin ja koodaamiseen erikoistunut yrittäjä Roni Ollikainen sanoo Aamulehdelle, että avoimeen koodiin perustuva sosiaalisen median alusta on hyvä asia sen vuoksi, että sitä ei omista kukaan, se on täysin mainokseton ja toimii käyttäjän ehdoilla.

”Käyttäjä päättää sisällön, toiminnallisuudet, ilmeen ja säännöt. Avoin lähdekoodi mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi olla mukana kehittämässä alustaa, koska koodi on vapaasti katseltavissa Internetissä.”

”Kun somealusta tai mikä tahansa muu työkalu on avointa lähdekoodia, se ei ole yhden ihmisen ja yrityksen varassa kaupallisiin tarkoitusperiin valjastettu suljettu tuote, vaan käyttäjän ja yhteisön hyväksi tehty työkalu. Hyviä esimerkkejä menestyneistä avoimen lähdekoodin keksinnöistä ovat vaikkapa Internet ja älypuhelinten Android-käyttöjärjestelmä.”

Mastodonin perustaja on saksalainen Eugen Rochkon.

Kuka tahansa voi luoda oman palvelimen

Seuraava iso Mastodonin muista erottava piirre on se, että se on teknisesti hajautettu. Toisin kuin kaikkia muita sosiaalisen median alustoja, Mastodonia ei omista, ohjaile tai hallitse mikään yksittäinen palvelin, yritys tai ihminen. Sen sijaan kuka tahansa voi perustaa Mastodoniin oman palvelimen. Mastodonissa eri palvelimia kutsutaan instansseiksi.

Omaan instanssiin voi määrittää haluamansa säännöt. Tämän vuoksi kaikkia Mastodonin sivustoja omistavat, operoivat ja moderoivat sivuston luoneet käyttäjät, eivät yritykset, jotka yrittävät kerätä dataasi ja myydä sitä mainostajille.

”Jos Twitter yrityksenä meneekin nurin, ei ole toista Twitteriä. Mutta jos Mastodon menee nurin, on silti olemassa tuhansia Mastodoneja. Munat eivät ole samassa korissa”, Ollikainen havainnollistaa teknisen hajauttamisen hyötyjä.

”Hajautettua järjestelmää ei voi hallita Muskin kaltainen miljonääri. Hajautetussa alustassa on vähemmän sensuuria, ohjailua tai kaupallista kontrollia. Algoritmit loistavat poissaolollaan, eli sinulle ei esimerkiksi tuputeta “kohutuimpia” juttuja ja päivitykset näkyvät kronologisessa järjestyksessä.

Tuhansia suomalaisia käyttäjiä

Kun Mastodonia alkaa käyttämään, on pakko liittyä jollekin palvelimelle. Yksi suomalainen sivusto on mastodontti.fi, jossa saa käyttää ainoastaan suomen kieltä. Sivustolla on 3700 aktiivista käyttäjää. Ollikaisen ”näppituntuma-arvion” mukaan suomalaisia on Mastodonin eri instansseissa kymmenisen tuhatta. Vertailun vuoksi Twitterissä on vuoden 2022 AudienceProjectin tilaston mukaan lähemmäs miljoona suomalaista käyttäjää.

”Sanoisin karkeasti ja optimistisesti arvioiden, että maksimissaan kymmenesosa Twitter-käyttäjistä on kokeillut Mastodonia. Tarkkoja määriä on mahdoton sanoa nimenomaan hajautuksen vuoksi. Suomalaisilla saattaa olla luotuna tilejä ihan missä tahansa, josta ei ole mitään tietoa.”

Ei syrjäytä Twitteriä

Toisin kuin perinteinen sosiaalinen media, Mastodon ei voi mennä konkurssiin, sitä ei voida myydä eivätkä valtiot voi täysin blokata sitä.

Ollikainen ei kuitenkaan usko, että Mastodon syrjäyttää Twitteriä tai mitään muutakaan somepalvelua, eikä sen ole tarkoituskaan.

”Se on eri lähtökohdista rakennettu somepalvelu käyttäjältä käyttäjälle. Twitter on rakennettu yritykseltä käyttäjälle. Se on tuotteistettu tekemään rahaa mainonnalla ja sisällöllä, kun taas Mastodonissa ei ole rahallisia tarkoitusperiä ollenkaan. En usko, että Mastodon tulee syrjäyttämään Twitteriä tai mitään muutakaan somepalvelua. Korporaatiot keksivät kyllä aina uusia palveluja ja tapoja tehdä käyttäjillä rahaa. On kuitenkin mukavaa, että fediversumista leviää tieto ja ihmiset tietävät että on aina olemassa vaihtoehto.”