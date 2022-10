Main ContentPlaceholder

Tiede ja teknologia

Tältä näyttää syvälle peruskallioon louhitussa valtavassa luolastossa Olkiluodossa – Kurkistimme luukusta syvään reikään, johon upotetaan pian hengen­vaarallista jätettä

Olkiluodossa Eurajoella on louhittu viisi 350-metristä tunnelia, joihin Suomen ydinvoimaloiden käytetty polttoaine loppusijoitetaan. Käyttölupahakemus on jo jätetty, ja ensimmäiset ydinjätettä sisältävät kuparikapselit lasketaan syvälle peruskallioon vuonna 2025. Ehkä 2120-luvulla tunnelit täytetään kissanhiekastakin tutulla materiaalilla. Paikka on valittu huolella. Siellä ei saa olla sellaisia malmeja tai arvometalleja, joiden takia esimerkiksi joku sivilisaatio tulevaisuudessa haluaisi alkaa kaivupuuhiin.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Posivan päägeologi Antti Joutsen osoittaa paikkaa, jossa koeloppusijoitustunnelit sijaitsevat 420 metrin syvyydessä peruskalliossa. Keltaiset viivat kuvaavat louhittavaa valtavaa tunneliverkostoa. Niihin Suomen ydinvoimaloissa tuotettu käytetty polttoaine loppusijoitetaan. Taustalla tilannetta tarkkailee Posivan viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa. Hänen edessään on metallikannella peitetty reikä, johon ydinjätettä haudataan.

Aamulehti, Eurajoki Olkiluodossa matka maan alle kestää 11 minuuttia. Auton valokeilat ja katonrajassa olevat lyhdyt valaisevat tunnelin seiniä. Vihreät opasteet kertovat 50 metrin välein, kuinka pitkän matkan olemme edenneet. Silloin tällöin vilahtaa kyltti, joka kertoo, kuinka syvällä olemme.