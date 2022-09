Vastasyntynyt alkaa heti oppia kuulemastaan puheesta, osoittaa tuore tutkimus

Kuka? Sari Ylinen

Logopedian tenure track -professori Tampereen yliopistossa. Logopedia on tieteenala, joka tutkii ihmisääntä, puhetta, kieltä ja vuorovaikutusta sekä näiden häiriötiloja ja kuntoutusta. Tenure track -professori tarkoittaa professorin polulla olevaa tutkijaa.

Johtaa Oppiva vauva -tutkimushanketta, jonka ”More efficient formation of longer-term representations for word forms at birth can be linked to better language skills at 2 years” -osatutkimus julkaistiin kesäkuussa Developmental Cognitive Neuroscience -lehdessä.

Julkaisussa olivat mukana myös Emma Suppanen, István Winkler ja Teija Kujala.