Aidon näköiset deep fake-valevideot naurattavat Tiktokissa, mutta niitä voidaan käyttää myös aseena sodassa – Näin tunnistat valevideon

Suojelupoliisin päällikkö arvioi maaliskuussa, että Venäjä voisi kohdistaa Suomeen informaatiovaikuttamista deep fake -videoiden muodossa. Kysyimme asiantuntijoilta, onko tällaisia valevideoita kohdistettu Suomea vastaan ja kuinka väärennösvideot voi erottaa aidoista.

Kuvakaappaukset deep fake -videoista. Vasemmalla Buzzfeedin Barack Obama-video, keskellä Tiktok-käyttäjä deeptomcruisen video ja oikealla The Telegraphin uutisoima video Volodymyr Zelenskyistä. Todellisuudessa näissä videoissa eivät esiinny julkisuuden henkilöt, vaan niissä on käytetty deep fake -teknologiaa. Erityisesti aidonnäköiset videot ”Tom Cruisesta” ovat hämmästyttäneet katsojia Tiktokissa.

Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu voimakasta valtiojohtoista informaatiovaikuttamista Venäjältä, kerrotaan Suojelupoliisin viestinnästä.

Suojelupoliisi (Supo) varoitti suomalaisia maaliskuussa siitä, että Venäjä todennäköisesti kohdistaa kyber- ja informaatiovaikuttamista Suomea vastaan lähikuukausien aikana. Supon päällikkö Antti Pelttari arvioi tuolloin, että informaatiovaikuttamiseen voitaisiin käyttää myös deep fake -videoita.

”Vaikka emme ole Suomessa joutuneet kovin aktiivisen tai taitavan informaatiovaikuttamisen kohteeksi, on syytä varautua ja tunnistaa myös näitä uudenlaisia keinoja, kuten deep fake -videoita”, Suposta kerrotaan nyt.

Mitkä? Deep fake -videot Tietokonemallinnettuja aidon näköisiä videoväärennöksiä, joissa yleensä tunnettu julkisuuden henkilö sanoo tai tekee asioita, joita ei oikeasti ole tehnyt. Videoiden teossa hyödynnetään tekoälyä, jonka avulla saadaan videossa olevan henkilön kasvot näyttämään toiselta henkilöltä. Videoita voidaan tehdä viihdetarkoitukseen, mutta niitä voidaan käyttää myös informaatiovaikuttamisen välineenä. Deep fakea on käytetty myös pornoteollisuudessa.

Tunnettu esimerkki deep fake -videosta on entisestä Yhdysvaltain presidentti Barack Obamasta tehty videopätkä, jossa Obama varoittaa ihmisiä nykyteknologian vaaroista. Todellisuudessa videolla ei esiinny Obama, vaan puhujana toimii näyttelijä, käsikirjoittaja ja elokuvaohjaaja Jordan Peele, joka matkii Obaman ääntä. Videon julkaisi mediayhtiö Buzzfeed.

Käytetty Ukrainan sodassa

Deep fake-videoita on käytetty myös propagandan keinona Ukrainan sodassa. Maaliskuussa levitettiin huijausvideota Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyistä antamassa sotilailleen antautumiskäskyä.

Väärennysvideo esiintyi hakkeroidussa Ukraine 24 -televisiokanavan lähetyksessä, ja video julkaistiin hakkeroidulla uutissivustolla. Video levisi myös sosiaalisessa mediassa.

”Se oli aika tökerösti tehty video. Siitä huomasi nopeasti, että se ei ollut aito. Epäilyjä herätti myös se, miksi Zelenskyi sanoisi niin aikaisessa sodan vaiheessa mitään sellaista. Video oli tehty hämmentämistarkoituksessa”, arvioi Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen lehtori Panu Moilanen.

Myös Suposta kerrotaan, että informaatiovaikuttamisella ei välttämättä ylipäätään tavoitella sitä, että erilaisiin väitteisiin varsinaisesti uskottaisiin. Sen tavoitteena onkin yleisemmin se, että esimerkiksi median tuottamia uutisjuttuja kyseenalaistettaisiin.

Videoista voi tulla arkipäivää

Zelenskyistä tehdyn videon jälkeen Moilanen ei ole havainnut uusia Ukrainan sotaan liittyviä deep fake -videoita.

Moilanen ei ole myöskään havainnut, että Suomeen olisi kohdistettu deep fake-videoita Venäjän toimesta. Hän kuitenkin arvioi, että deep fake -videot tulevat tulevaisuudessa lisääntymään niin poliittisella kentällä kuin arkikäytössäkin.

Tällä hetkellä vakuuttavien deep fake -videoiden teko vaatii videotuotannon osaamista ja tehokkaita tietokoneita, eikä Moilasen mukaan kuka tahansa pysty tekemään kyseisiä videoita.

”Tekniikan kehittyessä videoiden teosta tulee entistä helpompaa. On mahdollista, että ne tulevat mukaan poliittiseen kinasteluun ja arkisempaan toimintaan.”

”Tom Cruise” naurattaa Tiktokissa

Viime aikoina deep fake -videoita on näkynyt jonkin verran myös mobiilisovellus Tiktokissa. Sovelluksessa ovat trendanneet esimerkiksi videot, joissa näyttelijä Tom Cruiselta näyttävä ja kuulostava hahmo esiintyy Cruisena. Samoissa videoissa on välillä esiintynyt myös ”Paris Hilton”. Todellisuudessa kyse on kuitenkin deep fake -videoista. Asiasta on uutisoinut esimerkiksi yhdysvaltalaisen NBC:n Today-uutisohjelma.

Moilanen arvioi, että tällaiset tietyllä tavalla harmittomat viihdetarkoitukseen tuotetut videot eivät ole lainvastaisia.

”Jos videota käytetään petostarkoitukseen, silloin siitä voi tulla rangaistavaa. En näe rangaistavaksi tällaista viihdevideota, jossa ”Tom Cruise” sanoo jotain hauskaa.”

Näin tunnistat

Moilanen neuvoo, että epäillessään huijausvideota yksilön kannattaa pohtia, sanoisiko videolla esiintyvä henkilö oikeasti niitä asioita mitä hän videolla sanoo.

”Harjaantunut silmä usein huomaa tietokoneanimoidut kasvot oikeista kasvoista. Kannattaa myös pohtia sitä tunnetta mikä videosta tulee, onko kasvojen liikkeissä jotain outoa? Huijausvideo ei näytä eikä tunnu oikealta. Jos kyseessä on teknisesti taitava video, voi joutua joskus katsomaan hyvinkin tarkkaan lopputulosta.”