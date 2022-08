Tampereen yliopiston tutkimus: Metsän mikrobeilla rikastettu hiekkalaatikko voi parantaa lasten immuunijärjestelmää

Immuunijärjestelmän häiriöt ovat lisääntyneet kaupungistuneissa yhteiskunnissa.

Päiväkoti-ikäisten lasten immuunijärjestelmä voi tehostua leikkimällä hiekkalaatikossa, jonka hiekkaa on rikastettu luonnonmateriaaleilla. Asia selviää tuoreesta Luonnonvarakeskuksen (Luke), Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta.

Tutkimuksessa immuunijärjestelmä tehostui niillä lapsilla, jotka olivat leikkineet mikrobistoltaan rikastetussa hiekkalaatikossa. Kokeessa hiekkalaatikkoja oli rikastettu samoilla mikrobeilla, joita löytyy muun muassa metsästä.

Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että luontopohjaisilla ratkaisulla voidaan ehkäistä lasten immuunipuolustuksen epätasapainoa.

”Tutkimuksen taustalla on ongelma, että nykyään kaupunkisuunnittelussa eristäydytään luonnosta ja ihmiset eivät enää kohtaa luonnon mikrobeja”, tutkijatohtori Marja Roslund Lukesta sanoo.

”Tällöin ihmisen immuunipuolustus alkaa toimia väärin. Se voi esimerkiksi hyökätä allergeeneja vastaan, jolloin seurauksena voi olla allergia.”

Hiekka kestää lasten leikit

Luken tiedotteen mukaan lasten immuunijärjestelmän häiriöt kuten allergiat, astma, atopia ja ykköstyypin diabetes ovat lisääntyneet kaupungistuneissa yhteiskunnissa.

Yhtenä syynä on pidetty riittämätöntä kosketusta monimuotoiseen luontoon, mikä yksipuolistaa elimistön mikrobistoa.

Altistumalla vaikkapa hiekkalaatikon hiekan kautta luonnon mikrobeille voidaan Roslundin mukaan saada tilanne tasapainoon

Hänen mukaansa luonnonmateriaaleilla rikastettu hiekka vaikuttaa olevan yksinkertainen ja toimiva ratkaisu. Lasten leikkipaikoilla hiekka on erityisen näppärä materiaali, koska se kestää tallomista ja rajuakin leikkiä toisin kuin vaikkapa istutettu kasvillisuus.

”Rikastettua hiekkasekoitetta voi heittää periaatteessa mihin vain. Leikkipaikoilla hiekka on luonnollinen materiaali, jota siellä yleensä on muutenkin.”

Jo ainakin kaksi päiväkotia on kiinnostunut soveltamaan tutkijaryhmän ajatuksia käytännössä.

”Espoosta yksi päiväkoti on ollut meihin yhteydessä ja kysynyt neuvoja. Lisäksi Lahdessa on päiväkoti, jossa juuri tätä rikastettua hiekkaa on käytetty”, Roslund kertoo.