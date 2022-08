Tampere Conversations -tapahtuma kokoaa huippujohtajia ja -asiantuntijoita Tampereelle – Pääpuhujana YK:n entinen pääsihteeri: Aamulehti näyttää suorana lähetyksenä

Tampere-talossa torstaina ja perjantaina järjestettävä Tampere Conversations -tapahtuma kokoaa yhteen teknologia-alan asiantuntijoita, kyberturvallisuuden ammattilaisia, tutkijoita, poliitikkoja ja yritysjohtajia. Aamulehti näyttää tapahtuman puheenvuorot ja paneelikeskustelut suorana verkkosivuillaan.

Demokratia, globaali talous ja maailman turvallisuusrakenteet ovat kovalla koetuksella. Samaan aikaan digitalisaatiosta, informaatiosta ja datasta puhutaan enemmän kuin koskaan. Näihin teemoihin paneutuu torstai-iltana Tampere-talolla käynnistyvä kutsuvierastapahtuma Tampere Conversations 2022.

Tapahtuman kunniavieras ja pääpuhuja on YK:n pääsihteerinä 2007–2016 toiminut korealainen Ban Ki-moon. Hän puhuu torstaina kello 19.30 alkaen.

Tampere Conversations -tapahtuma (TC22) järjestetään Tampere-talossa ensimmäisen kerran torstaina ja perjantaina 11.–12. elokuuta. Tapahtuman järjestävät Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Tampereen kauppakamari ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Data ja demokratia

Data on vallan ja vaurauden lähde. Teknologinen kehitys perustuu yhä enemmän dataan ja tekoälyyn. Ihmisistä kerätään tietoja kaikkialla. Ihmisiä myös valvotaan datan avulla.

Tampereen yliopiston kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessorin Valtteri Vuorisalon mukaan data- ja teknologiavetoisessa maailmassa on käynnissä vääjäämätön muutos siinä, miten demokratia ymmärretään ja millaisia toimijuuksia demokratiassa syntyy vallankäytön suhteen.

Vuorisalo osallistuu Tampere Conversations 2022 -tapahtumassa perjantaina kello 14 alkavaan paneelikeskusteluun ”Algoritmien valta”.

Tampereen yliopiston kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessori Valtteri Vuorisalo aikoo Tampere Conversations -paneelikeskustelussaan puhua ainakin siitä, millaisia uusia vallankäytön muotoja data mahdollistaa. Vuorisalo kuvattiin Tampereen yliopistolla vuosi sitten elokuussa hänen aloitettuaan tehtävässään.

Kuka? Valtteri Vuorisalo Tampereen yliopiston kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessori. Konsulttiyhtiö Accenturen Tampereen toimiston johtaja ja kansallisen turvallisuuden strategiajohtaja Pohjoismaissa. Puolustusministeriön alaisen maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (Matine) jäsen. Vanhempi vieraileva tutkija Lontoon King’s Collegen sotatieteen laitoksessa.

"Demokratiassa ja teknologiakehityksessä meneillään on taistelu digitaalisen talouden sielusta. Se on sama kuin taistelu demokratiasta.”

Sanat eivät ole Vuorisalon, vaan hän lainaa ne Columbian yliopistossa Yhdysvalloissa työskentelevältä tamperelaissyntyiseltä oikeustieteen professorilta Anu Bradfordilta.

Vuorisalon mukaan ideaali internet voidaan ymmärtää eri tavoilla.

Horisontaali internet on perinteinen ja valtiokeskeinen tietoverkko. Sen kolme keskeistä napaa ovat USA, Kiina ja EU.

”Ne kaikki toteuttavat omaa visiotaan internetistä ja tiedon jakamisesta. USA:ssa internet on markkinavetoinen, EU:ssa määräävä tekijä ovat yksilön oikeudet ja Kiinassa internet on valtiovetoinen. Nämä kolme kehityslinjaa kamppailevat keskenään.”

Horisontaalisen rinnalle on noussut vertikaalinen ulottuvuus. Siinä vallankäytön toimijuus on laajentunut valtiosta ulospäin.

”Perinteisen valtion rinnalle on noussut uusia toimijoita, kuten teknologiayrityksiä, kansainvälistä rikollisuutta, intressiryhmiä ja yksilöitä ”, Vuorisalo sanoo. ”Vaikka valtio ei näitä uusia toimijoita mukaan halua, siellä ne ovat. Uutta tekemistä on syntynyt massiivisesti ja siitä on noussut perinteistä valtiota haastavia tekijöitä. Käynnissä on taistelu toimijuudesta.”

Data ja turvallisuus

Maailman turvallisuusarkkitehtuurin muutos ei alkanut 24. helmikuuta, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Muutos on ollut käynnissä jo pitkään. Muutoksessa keskeisessä roolissa ovat myös teknologia ja data.

Vanha reaalipolitiikka ja geopolitiikka, missä maantieteellä on suuri merkitys, ei ole Vuorisalon mielestä kadonnut. Sen päälle on kuitenkin rakentunut erilaisten solmukohtien eli keskittymien välisten vuorovaikutusten maailma.

”Kansainvälinen järjestelmä voidaan nähdä erilaisten virtojen, kuten esimerkiksi energia-, logistiikka- ja ihmisvirtojen kokoelmana, missä eri keskittymien välillä liikkuu dataa ja informaatiota”, Vuorisalo sanoo.

Vuorisalo erottaa toisistaan karttapohjaisen todellisuuden eli topografiaan perustuvan maailman sekä topologisen maailman, missä informaatiota ja dataa vaihdetaan eri keskittymien välillä.

”Topografisessa maailmassa esimerkiksi puolustusvoimien mandaatti on hyvin selkeä. Topologisessa maailmassa toimivaltuuksien ja vastuun kantajien määrittäminen on vaikeampaa”, Vuorisalo sanoo. ”Nämä kaksi maailmaa eivät noudata samanlaista toiminnan logiikkaa. Se tuottaa vaikeuksia valtioille ja yksilöille.”

Data ja sodankäynti

Datan merkitys korostuu jo myös valtioiden sotilasstrategioissa.

Esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusministeriö on julkaissut pari vuotta sitten uuden tietohallinto- ja datastrategian. Strategisessa visiossa Yhdysvaltain armeija on tulevaisuudessa datakeskeinen organisaatio.

”Olennaista on, että puolustusministeriö näkee datan olevan ensisijainen ja pysyvä voimavara, jonka avulla Yhdysvallat käy geopoliittista kilpailua.”

Verkostokeskeisessä sodankäynnissä perusidea on, että kun tiedonkulkua eri yksiköiden ja toimijoiden välillä yhdistetään ja kun tieto liikkuu nopeammin ja sujuvammin, yksiköiden toiminta tehostuu. Malli on sama kuin monessa yrityksessä.

”On kuitenkin huomattu, että ei se data automaattisesti liiku eikä se aina ole yhteensopivaa”, Vuorisalo sanoo. ”Verkostokeskisestä ajattelusta ollaankin siirtymässä kohti datakeskistä ajattelua.”

Myös sodankäynnin maailmassa ollaan yhä kasvavassa määrin siirtymässä verkostokeskeisen suorituskyvyn maailmasta datakeskeisen suorituskyvyn maailmaan.

Verkostokeskisessä sodankäynnissä esimerkiksi taisteluhävittäjä pystyy saamansa datan avulla reagoimaan nopeammin ja tehokkaammin.

Datakeskisessä mallissa hävittäjällä on aina tehtävään lähtiessään myös datamissio: mitä dataa se kerää, miten se suojelee dataa, mitä sen pitää tietää vihollisen datamissiosta, voiko se vaikuttaa vihollisen datamissioon jollakin tavalla?

”Myös datasta taistellaan koko ajan.”

