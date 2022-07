Avaruusteleskooppi James Webbin ensimmäinen julkaistu värikuva. Se on galaksijoukosta SMACS 0723 ja sen takaa. Kuvan punertavat kaaret ja pallukat ovat säteilyä galakseista hyvin varhaisessa universumissa. Webbin tarkka kamera NIRCam toi nämä galaksit näkyviin ensi kertaa. Niissä on säteilyä, joka on lähtenyt matkaan selvästi yli 13 miljardia vuotta sitten.