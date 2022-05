Main ContentPlaceholder

Tiede ja teknologia

Tampereen yliopistossa tehdään ainutlaatuista tutkimusta Suomen vanhimmista ihmisistä, joiden määrä kasvaa nyt nopeasti – Tutkijoilta pysäyttävä viesti: ”Tätä päättäjät eivät näe”

Tampereen yliopistossa on seurattu Tampereen vanhimpia asukkaita, tervaskantoja, jo lähes 30 vuotta. Uusi tutkimuskysely on jo kymmenes. Se tulee kertomaan muun muassa siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut vanhusten elämään ja miten heidän hoivan ja palvelujen tarpeensa on kasvanut.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Marja Jylhä (vasemmalla) ja Linda Enroth toivovat, että mahdollisimman moni tamperelainen tervaskanto vastaisi heille postitettuun kyselyyn. Vanhimpia tamperelaisia on tutkittu jo lähes 30 vuotta, ja tutkimuksen pitkä aikasarja on ainutlaatuinen maailmassa.

Aamulehti Tampereen yliopistossa on tutkittu 90-vuotiaita ja sitä vanhempia tamperelaisia jo lähes 30 vuotta. Kymmenes tutkimusjakso käynnistettiin huhtikuussa kyselylomakkeiden postittamisella 2 750:lle Tampereen vanhimmalle asukkaalle.