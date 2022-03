Suomessa parannettiin tekniikkaa, jolla voitaisiin hoitaa diabetesta – tällaisesta ratkaisusta on kyse: ”On kuin olisin saanut uuden elämän”

Hoitokoe niin sanotuilla beetasoluilla onnistui ensi kerran Yhdysvalloissa. Helsingin yliopiston ryhmä keksi, miten beetasoluja voi kasvattaa kantasoluista paremmin.

Kuvassa on kantasoluista tuotettu haimasaareke. Insuliinia tuottavat solut näkyvät punaisena.

Yhdysvaltalainen Brian Shelton on hoitoonsa tyytyväinen mies The New York Timesin haastattelun perusteella.

Ohiolaisesta sairaseläkeläisestä tuli viime vuonna ensimmäinen ihminen, johon on onnistuneesti kokeiltu uutta diabeteksen hoitoa.