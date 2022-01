Tiede ja taide kohtaavat Tiedon valoa -tapahtumassa – katso suora lähetys perjantaina ja lauantaina

Aamulehti striimaa livenä Tampereen ylipiston Tiedon valoa -tapahtuman perjantaina ja lauantaina tässä jutussa.

Tampereen yliopiston Tiedon valoa -tapahtumassa kohtaavat perjantaina ja lauantaina 28.–29.1.2022 tiede ja taide. Luvassa on oivalluksia ja elämyksiä kaikenikäisille tutkitun tiedon ystäville. Mikä parasta, voit seurata koko tapahtuman Aamulehden verkkosivuilta.

Lauantaina tarjolla on muun muassa filosofi Esa Saarisen ja säveltäjä-kapellimestari Leif Segerstamin Musiikillinen sinfonis-lyyrinen luentotapahtuma, Es-duurissa sekä sukellus Smart Artiin eli taiteen tulevaisuuteen tai tulevaisuuden taiteeseen. Lauantain ohjelmanumerot esitetään kahdella kanavalla, Duetossa ja Maestrossa.

Perjantai on omistettu nuorille, mutta päivän ohjelma on niin kiinnostava, että vanhemmatkin häikäistyvät.

Yksi perjantain esiintyjistä on Tampereen yliopiston vuorovaikutteisen teknologian professori Markku Turunen. Hänen esityksensä Matkalla Matrixiin avaa virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet yhteistyön pelikenttänä.

Virtuaalitodellisuudesta (VR, virtual reality) on puhuttu jo vuosikymmeniä ja aina se on ollut tuloillaan. Nyt alalla on tapahtunut muutamia isoja siirtoja, jotka ainakin jouduttavat matkaa virtuaalitodellisuuden läpilyöntiin. Esimerkiksi Facebook vaihtoi nimensä Metaksi ja otti strategiakseen tulevaisuuden verkottuneen virtuaalitodellisuuden rakentamisen. Samaan aikaan virtuaalitodellisuuden teknisen mahdollistamisen toimivia palikoita alkaa olla jo riittävästi.

”Virtuaalitodellisuus ei tule rysäyksenä. Siihen en usko. Kaikki teknologiat ovat aina arkipäiväistyneet pikkuhiljaa ja tavallaan varkain”, Markku Turunen kertoo Teams-haastattelussa.

Näin on käymässä myös VR-teknologialle. Sitä käytetään jo paljon teollisuudessa. Esimerkiksi Tampereen yliopisto tekee VR:ssä yhteistyötä Koneen kanssa. Kone käyttää VR-teknologoita muun muassa työntekijöidensä teknisessä koulutuksessa.

Mikä? Tiedon valoa Tampereen yliopiston 28.–29.1.2022 järjestämä tiedetapahtuma, joka lähetetään suorana osoitteessa aamulehti.fi. Ohjelma 28.1. 9.00–9.30 Yhdenvertaisuus elektronisessa urheilussa, Usva Friman, tutkija, Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö, Tampereen yliopisto. 9.30–10 Pokémon GO’sta Fortniteen: Ilmaispelit pelialan mullistajina, Kati Alha, yliopistonlehtori, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. 10.00–11 Matkalla Matrixin – Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet yhteistyön mahdollistajana, Markku Turunen, vuorovaikutteisen teknologian professori, Tampereen yliopisto ja Ilmari Huttu-Hiltunen, opettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu. 11–11.30 Fraktaalit, Pasi Raumonen, Tenure track -professori, sovellettu matematiikka, Tampereen yliopisto. 11.30–12 Reddit tekstiaineistojen mallinnus ja pelikulttuurit, Jaakko Peltonen, tilastotieteen professori. 12–12.30 Arkkitehtuurin digitaalinen tulevaisuus, Heikki Vuorinen, tutkija, Rakennetun ympäristön tiedekunta. 12.30–14 Miltä ilmastonmuutos tuntuu ja näyttää, Niina Uusitalo, tutkija, Tampereen yliopisto.

Myös Markku Turunen piti syksyllä ensimmäisen kurssinsa virtuaalitodellisuudessa. Mitä se käytännössä tarkoitti?

”Tärkeintä on, että virtuaaliympäristö ei ole pelkkä kokouspaikka, vaan että ihmiset voivat siellä oikeasti tehdä asioita ja muuttaa sitä maailmaa, ja että siellä voidaan tehdä asioita yhdessä”, Turunen sanoo.

Turunen käytti kurssinsa virtuaaliympäristön luomiseen muun muassa Mozilla Hubs -ohjelmistoa. Opiskelijoille oli jaettu laadukkaita virtuaalilaseja ja osalle tämänhetkisiä huippulaitteitakin. Tästä päästään VR-teknologian tärkeään asiaan, joka usein unohtuu.

”Se, että kaikilla olisi käytössään samanlainen teknologia, ei toteudu. Osa ihmisistä on virtuaalitodellisuudessa mukana hyvin immersiivisesti, osa taas vähemmän ja osa todella vähäimmersiivisesti.”

Immersio tarkoittaa tässä sitä, kuinka kokonaisvaltaisesti ihminen aisteillaan ja mielellään uppoutuu virtuaalimaailmaan.

”Virtuaalitodellisuus on ihmisille asymmetrinen kokemus, eli se ei näytä kaikille samalta. Kokemus riippuu aina heidän käytössään olevasta tekniikasta. Jos emme tue tätä asymmetrisyyttä, teemme ison valuvirheen virtuaaliteknologiassa. Tämä täytyy ottaa huomioon kaikessa tulevaisuuden kehittelyssä.”

Virtuaalitodellisuus mahdollistaa jo nyt paljon. Turunen esimerkiksi siirtää välillä työpisteensä virtuaalilaseineen asuntoautoonsa, ajaa järven rantaan ja johtaa virtuaalikurssiaan keskeltä luontoa.

Tuottavien virtuaalityöympäristöjen luominen vaatii kuitenkin sitä, että myös rahaa pystyy liikuttelemaan virtuaaliympäristössä.

”Meillä on jo rautaa, siis virtuaalilaseja, joilla päästään hyvin immersiivisiin kokonaisuuksiin. Myös kaikkien muiden VR-maailmojen mekanismien, kuten avatar-teknologioiden ja kryptovaluuttojen, pitää kulminoitua siihen pisteeseen, että heikkoja lenkkejä ei enää ole. Siitähän tässä on kyse. Hyvää vauhtia olemme matkalla tähän”, Turunen summaa.

Pelitutkija ja yliopistonlehtori Kati Alha avaa Tiedon valossa ilmaispelien mullistavuuden.

Pelialan mullistaja

Perjantaina esityksen nuorille pitää myös Tampereen yliopiston pelitutkija ja yliopistonlehtori Kati Alha. Hän on tutkinut kohta kymmenen vuotta ilmaispelejä ja niiden vaikutusta peliteollisuuteen.

Ilmaispeliksi Alha määrittelee pelin, jota voi pelata ilmaiseksi, mutta joka tarjoaa koko ajan myös mahdollisuuden oikealla rahalla muuttaa ja edistää pelikokemustaan.

”Ilmaispelit ovat kasvaneet parin viime vuosikymmenen aikana todella isoksi ilmiöksi. Joidenkin arvioiden mukaan ilmaispelien tuotot muodostavat jo noin 80 prosenttia koko digitaalisen pelialan tuotoista”, Alha kertoo.

Suurin osa ilmaispelien tuotoista tulee kännykkäpeleistä. Niiden julkaisuun saattaminen maksaa huomattavasti vähemmän kuin konsolipelien tuotanto ja julkaisu. Siksi ilmaispelit ovat houkutteleva vaihtoehto paitsi aloittaville pelifirmoille, myös isommille yhtiöille.

”Suomessakin peliala aika paljon nojaa ilmaispelimalliin tällä hetkellä.”

Koska ilmaispelien tarkoitus on saada pelaaja kuitenkin käyttämään rahaa peliin, peleistä tehdään hyvin koukuttavia eli uudestaan ja uudestaan pelaamaan houkuttavia.

”Vastapainoksi on myös pelejä, joissa ilmaiseksi ei ole kauheasti pelattavaa päivää kohti. Vasta kun pelin ajastimet nollautuvat, tulee uutta pelattavaa. Jos käyttää rahaa, voi pelata samantien eteenpäin. Eli ne rytmittävät ja säästelevät sitä sisältöä”, Alha sanoo.

Mitkä ovat tutkijan omat ilmaispelit?

”Pokémon GO:ta pelasin erityisesti silloin kun se julkaistiin. Nyt se on jäänyt vähän vähemmälle. Silloin tällöin edelleen avaan sen. Samoin Candy Crush Sagaa tulee pelattua silloin tällöin. Jossain vaiheessa pelasin myös Heartstonea. Yleensä pelaan jotain näistä aina jonkin aikaa, ehkä tosi intensiivisestikin ja sitten pistän pelin tauolle.”

Tällä hetkellä Alha valmistelee tutkimusartikkelia Pokémon GO:n pelikokemuksen muutoksesta.”

Mitä Pokémon GO:n pelaajista on paljastunut?

”Ainakin pelin Raid Bosses -lisäys tuntuu jakavan pelaajia. Siinähän pitää yhdessä muiden kanssa pelata. Osa pelaajista pitää tätä pakotettuna sosiaalisuutena. Osa taas samasta syystä pitää siitä paljon”, Alha sanoo.