Euroopan unioni on vain vahvistunut peräkkäisistä kriiseistään ja integraatio syvenee edelleen, uutuskirja väittää – kuuntele podcast

Tapio Raunion ja Juho Saaren tuoreen kirjan mukaan EU on vain vahvistunut peräkkäisistä kriiseistään. ”Euroopan unioni on enemmän kansalaisten kuin valtioiden yhteisö”, Raunio sanoo.

Tilaajille

Tapio Raunio, Tampereen yliopiston valtio-opin professori, muistuttaa, että nuorille EU on normaali asia. Myös autoritaaristen hallintojen vahvistuminen EU:n lähialueilla on todennäköisesti nostanut kansalaisten EU:n arvostusta.

Aamulehti

Euroopan unionissa on viimeiset kymmenen vuotta ollut melko myrskyisää. Ensin tuli eurokriisi, sen jälkeen pakolaiskriisi, sitten brexit ja päälle päätteeksi vielä koronapandemia. Näiden myötä EU:n peruskunnon luulisi romahtaneen mutta toisin on käynyt, todistaa Tapio Raunion ja Juho Saaren toimittama uutuusteos Moninaisuudessaan yhtenäinen? Euroopan unionin suunta. Kirja on mainio Euroopan unionin nykytilan ja kehityksen analyysi. Se ilmestyi lokakuun lopussa ja kirjan sähköisen version voi ladata ilmaiseksi itselleen Eurooppatiedotuksesta.