Tampereen ammattikorkeakoulun SalesDay-seminaarissa myymisen megatrendeistä puhuu perjantaina muiden muassa Googlella johtajana työskennellyt Hanna Kivelä.

Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk) järjestää perjantaina yhdeksättä kertaa SalesDay-tapahtuman, joka kokoaa myynnin ammattilaisia ja asiantuntijoita kertomaan myymisen megatrendeistä.

Yksi tapahtumassa puhuvista asiantuntijoista on Googlella pitkään johtotehtävissä palvellut Hanna Kivelä.

Tapahtuman pääteema on tänä vuonna ”myynnin uusi normaali”. Hanna Kivelä, miten avaisit käsitteen? ”Datan, teknologian ja koneoppimisen eli tekoälyn hyödyntäminen on nyt täysin keskiössä niin markkinoinnissa kuin myynnissä. Myyjien työnä on rakentaa se myynti asiakkaalle digitaalisuutta hyödyntäen”, Kivelä vastaa Aamulehdelle.

Mikä? SalesDay Tampereen ammattikorkeakoulun yhdeksättä kertaa järjestämä seminaari myynnin maailmasta 29.10.2021 kello 8.30–13.45. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna verkossa. Tapahtumassa esiintyvät Hanna Kivelä (ex-Google-johtaja, hallitusammattilainen), Peter Vesterbacka (yrittäjä), Suvi Heimola (Vaisala), Pyry Ollonqvist (Glaston), Juha Sulkakoski (Upsy), Esko Mertsalmi (Unikie), Henna Niiranen (TietoEVRY) ja Pia Hautamäki (Tamk).

Kivelä ottaa esimerkiksi hotellien varauspalvelu Booking.comin.

”Yhtiö on ottanut koneoppimisen ja datan hyödyntämisen ihan sinne keskiöönsä ja miettii koko ajan, miten datan avulla se sekä palvelee asiakkaitaan että löytää entistä paremmin uusia yhtiön tavoitteisiin sopivia asiakkaita.”

Jotta pystyy hyödyntämään dataa ja tekoälyä, pitää myyjän Kivelän mukaan oikeasti tietää, mikä on asiakkaan liiketoiminnalle hyödyllistä ja uskaltaa sanoa se asiakkaalle suoraan.

”Näin lunastaa paikkansa asiakkaan hyvänä kumppanina.”

Lukujen mukaan

Vaikka dataa ja tekoälyä kuinka hyödyntää, on myyjän tehtävä myynnistä erittäin henkilökohtainen kokemus ostajalle. ”Tämä vaatii hyviltä markkinoijilta ja myyjiltä koko ajan luovuutta ja tarinankerrontakykyä.”

Kun Kivelä työskenteli Googlella, hän johti muun muassa yhtiön Hollannin suurasiakkaisiin keskittyvää liiketoimintaa ja Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan alueen myynnin automatisaatiohankkeita.

Myyntityötä pitää Kivelän mukaan johtaa määrätietoisesti faktojen ja tarkan asiakasymmärryksen perusteella.

”Luvut pitää tietää joka aamu ja uskaltaa johtaa sitä omaa orkesteria lukujen kautta.”