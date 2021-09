Main ContentPlaceholder

Tiede ja teknologia | Yliopiston kirjeenvaihtaja

Mediakulttuurin professori Mikko Lehtonen on yli kolme vuosikymmentä vastannut yhteen peruskysymykseen Tampereen yliopistolla – nyt edessä on kuplat puhkaiseva jäähyväisluento: kuuntele podcast

Mikko Lehtonen jää eläkkeelle tämänviikkoisen jäähyväisluennon jälkeen. Tällä hetkellä mediakulttuurin professoria kiinnostaa se, missä ja kenellä on totuuden määrittelyvalta. Yksi kulttuurintutkimuksen peruskysymyksistä on: mitä on tekeillä? Kuuntele Lehtosen ja yliopiston kirjeenvaihtaja Markus Määttäsen keskustelu podcastista tässä jutussa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Tampereen kaupungin ja Tammerkosken synty on mediakulttuurin professorin Mikko Lehtosen lempiesimerkkejä siitä, millä tavalla se, mikä on täällä, määrittyy kasvavasti siitä, mikä on muualla. Mikko Lehtonen kuvattiin Tammerkosken partaalla, joka oli kuvanottohetkellä tyhjennetty.