Valtteri Vuorisalo aloittaa Tampereen yliopistossa turvallisuuden työelämä­professorina – ”Ihmiskunta on nyt tilanteessa, jossa kaikki muistetaan”

Someen ladattu kuva afganistanilaisesta ystävästä todistaa, että viatonta dataa ei ole, sanoo Valtteri Vuorisalo.

Tampereen yliopisto on kutsunut Valtteri Vuorisalon ensimmäiseksi kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessoriksi.

Valtteri Vuorisalon äänestä kuultaa aito innostus.

”Minulla on perheen ulkopuolella ollut aina kaksi rakkautta: turvallisuuspolitiikka ja informaatioteknologia. Niiden kahden kanssa olen pyörinyt yli 20 vuotta. Kun on kolme pientä lasta, jää paljon vapaa-aikaa tehdä kaikenlaisia juttuja”, hän vitsailee.

Vuorisalo on juuri aloittanut Tampereen yliopistossa Suomen ensimmäisenä kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessorina. Pesti on viisivuotinen ja osa-aikainen.

”Olemme mittavan muutoksen äärellä. Elämme äärimmäisen mielenkiintoista aikaa”, Vuorisalo sanoo.

Työelämäprofessuurit ovat vielä suhteellisen uusi ilmiö suomalaisessa yliopistomaailmassa. Niiden tarkoituksena on tuoda käytännön työelämää lähemmäksi yliopisto-opetusta ja vahvistaa yliopistojen yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Teknologia vaikuttaa turvallisuuteen yhä enemmän, korostaa Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaani Matti Sommarberg.

”Tematiikka on kasvava ja merkityksellinen. Työelämäprofessuuri on uuteen asiaan joustava väline”, hän sanoo.

”Aihealue on muuttumassa ja nousemassa. Valmiita ja sopivia ihmisiä on rajallisesti tarjolla. Vuorisalolla on täydellinen tausta tähän, ja siksi päätimme kutsua hänet.”

Tampereen yliopisto on Vuorisalon alma mater eli kotiyliopisto, jossa hän on väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtoriksi. Varsinainen leipätyö on konsulttiyhtiö Accenturessa, jossa Vuorisalo johtaa Tampereen toimistoa ja vastaa kansallisen turvallisuuden asiakkaista.

”Urani on ollut sitä, että olen käynyt muutaman kerran rauhanturvaamismissioilla, olen konsultoinut Puolustusvoimia ja turvasektoria sekä olen tehnyt väitöskirjan puolustustoimialasta erityisesti ja siitä, miten innovoidaan ja luodaan uutta”, hän tiivistää.

Vuorisalo on vieraileva tutkija Lontoon King’s College -huippuyliopiston sotatieteen laitoksella. Siellä ollaan kiinnostuttu Vuorisalon erityisestä intohimosta, josta myös Tampereen yliopiston opiskelijat saavat pian osansa:

”Mitä vaikutuksia on sillä, kun siirrytään verkostokeskeisestä suorituskyvystä ja tekemisestä kohti datakeskeistä suorituskykyä ja tekemistä.”

Vuorisalo sanoo, ettei hänen tarvitse miettiä tavoitteitaan seuraavan viiden vuoden aikana Tampereen yliopistossa. Ne tulevat suoraan työnantajalta: opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

”Kaikkien näiden kolmen asian ytimessä ovat siirtyminen kohti datasentristä yhteiskuntaa ja siirtymisen vaikutukset. Se on se, mihin opetuksessa ja tutkimuksessa tulen fokusoitumaan. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on sitä, että tuo tätä näkemystä esille.”

Datakeskeisyys voi kuulostaa abstraktilta ja vaikealta, mutta siitä on tullut viime vuosina yhä keskeisempi käsite turvallisuus- ja puolustussektoreilla.

Esimerkiksi maailman johtavan sotilasvallan Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon julkaisi alle vuosi sitten uuden tietohallinto- tai datastrategian. Strategiaan kirjoitettu visio on, että Pentagon on tulevaisuudessa datakeskeinen organisaatio.

Rautalangasta väännettynä tämä tarkoittaa, että dataa pidetään strategisena voimavarana, joka jalkautetaan tehokkaasti taistelukentille. Sodan voittaa se, joka pystyy keräämään eniten dataa ja kykenee muokkaamaan sen käyttöönsä.

Viime vuosina sotatieteen tutkijat ovat käyttäneet paljon aikaan verkostokeskeisen sodankäynnin tutkimiseen. Mikä on siis verkosto- ja datakeskeisen ero?

”Verkostokeskeisessä sodankäynnissä suorituskyvyssä datan rooli on tehostaa jotain toimintaa tai järjestelmää, esimerkiksi sotilaslentokonetta”, Vuorisalo sanoo.

”Datakeskeisessä maailmassa se menee toisin päin. Toiminnan, järjestelmän tai laitteen tehtävä alkaa olla se, että se sieppaa dataa ja suojelee datavirtaa, joka on itse asiassa toiminnan ja tehokkuuden ensisijainen avain. Ei niinkään se laite, minkä toimintaa haluttiin verkostokeskeisessä sodankäynnissä tehostaa.”

Datakeskeisyys kehittyy nopeasti, ja maailman turvallisuusympäristö muuttuu koko ajan. Lopputuloksena on monimutkainen maailma, joka on täynnä yllätyksellisyyttä, johon on vaikeaa ja jopa mahdotonta varautua.

Vuorisalo ottaa esimerkiksi lisätyn todellisuuden mobiilipelin, Pokémon Gon.

”Yhdessä yössä lasten leikkikenttä muuttui Pokémon Go -taisteluareenaksi, eikä kukaan kysynyt tai edes voinut kysyä keneltäkään lupaa. Kunnan kaavoittama tila muuttui kokonaan erilaiseksi ja täyttyi yhtäkkiä teineistä ja aikuisista puhelimiensa kanssa.”

”Haluan vain tuoda esille sen, kuinka yhtäkkiä ja nopeasti tuttu fyysisen tilan kokemus voi muuttua. Ei tällaiseen edes ole keinoja varautua.”

Vuorisalo muistuttaa, että ihmiskunta on nyt tilanteessa, jossa kaikki muistetaan. Se synnyttää yllätyksiä.

”Ei ole olemassa enää viatonta dataa. Mistä tiedät, kuinka tämän päivän viattomaan dataan suhtaudutaan kymmenen vuoden päästä?”

Ajankohtainen esimerkki datan viattomuuden menetyksestä ovat sosiaaliseen mediaan vielä vastikään ladatut valokuvat afganistanilaisista ystävistä, tutuista tai sukulaisista. Äärijärjestö Talebanin valtaantulon jälkeen ne voivatkin yhtäkkiä olla hengenvaarallinen riski kuvatuille.

”Uuden äärellä ollaan.”