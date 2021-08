Main ContentPlaceholder

Tiede ja teknologia

Tampereella tutkitaan kahta uutta lääkettä koronapotilaiden hoidossa – kiinnostus toiseen lääkkeeseen heräsi toiveikkaasta havainnosta reumapotilailla: ”Ollut vähemmän vaikeaa tautimuotoa”

Isossa kansainvälisessä tutkimuksessa mukana olevista lääkkeistä toinen on syöpälääke, jota käytetään leukemian hoidossa. Toinen on reumasairauksien hoitoon suuresti vaikuttanut lääke. Molempia on käytetty Suomessa pitkään.

Kansainvälisen Solidarity-tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa myös Tampereella tutkittiin ebolan hoidossa kokeiltua remdesiviiri-lääkettä. WHO:n odotetaan julkaisevan analyysinsa tulokset lähiaikoina. Lääkepakkaus kuvattiin Kairossa Egyptissä toimivan Eva Pharma -lääkeyhtiön tiloissa kesäkuussa 2021.

Aamulehti Maailman terveysjärjestön WHO:n Solidarity-koronalääketutkimuksen toinen vaihe on päässyt hyvään vauhtiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Ison kansainvälisen tutkimuksen toisen vaiheen ensimmäinen koronapotilas maailmassa rekrytoitiin Taysissa elokuun ensimmäisellä viikolla.