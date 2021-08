Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus voi siirtyä osaksi kansallista yhtiötä – Rehtorin mukaan kyseessä on strateginen liike

Tampereen yliopiston hallitus käsittelee yhtiöön liittymistä perjantaina 13. elokuuta. Rehtori Mari Walls sanoo, että yliopisto voisi osakkaana saada yritykseltä tuottoja

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus voi siirtyä osaksi perustettavaa kansallista rokotetutkimusyhtiötä. Asiaa käsitellään Tampereen yliopiston hallituksessa 13. elokuuta.

Tausta Kansallinen rokotetutkimusyhtiö Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä astui voimaan tämän vuoden alussa. Vuonna 2019 oikeuskansleri antoi päätöksen, jonka mukaan kaupallinen rokotetutkimus ja rokotehankinnat on riippumattomuuden ja puolueettomuuden vuoksi erotettava toisistaan entistä selkeämmin. Perustettavaan yhtiöön siirtyvät THL:n kaupalliset rokotetutkimuspalvelut. Ne eivät sisällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lakisääteisiä tehtäviä. Tampereen rokotetutkimuskeskus siirtyisi tutkimuslaboratoriota lukuun ottamatta kokonaan osaksi perustettavaa yhtiötä.

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls sanoo, että Tampereen korkeakoulusäätiö on ollut mukana yhtiön perustamiskeskusteluissa jo vuodesta 2019.

– Näemme, että Tampereen yliopisto voisi yhtiössä olla rakentamassa vaikuttavaa ja strategisesti merkittävää rokotetutkimuspalvelujen kehittämistä sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvuutta. Yhtiö voisi jossakin vaiheessa laajentua ja mukaan tulla myös muita toimijoita.

Mitä rokotetutkimuskeskus hyötyy liittymisestä?

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus on kansainvälisesti tunnettu tutkimuskeskus. Mitä se hyötyy yhtiöön liittymisestä?

– Yhdistämällä Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen toiminta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kaupallisten rokotetutkimuspalveluiden vahvuudet meillä on mahdollisuus saada paremmat voimavarat toiminnan kehittämiseen. Kansallisesti yhtiön toiminta olisi merkittävää. Tämä nostaisi Suomen kiinnostavuutta kansainvälisessä rokotetestauksessa, rokotetutkimuspalveluissa ja kehittämisessä.

Walls sanoo, että nykyisin yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan sisällä olevassa rokotetutkimuskeskuksessa on vielä paljon kasvun mahdollisuuksia.

– Siinä täytyy olla tulevaisuudessa leveämmät hartiat. Kun tämä on kaupallista, maksullista toimintaa, niin ehkä oikea muoto on osakeyhtiö, ei niinkään yliopiston sisällä tapahtuva toiminta.

Mahdollisuus kasvuun ja tuottoihin

Walls näkee, että yhtiössä on mahdollisuus myös kasvattaa liiketoimintaa.

Rokotetutkimus on kaupallisesti kannattavaa liiketoimintaa, jolla on ollut merkitystä myös Tampereen yliopiston tutkimusrahoituksessa. Walls sanoo, että valmistelussa on tehty tarkat taloudelliset tarkastelut ja että tarkoitus on perustaa kannattava ja kasvava yhtiö.

– Meillä on näkymä, että perustettava yhtiö voisi toteuttaa ja myös rahoittaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Perustajaosakkaana Tampereen yliopisto hyötyy järjestelystä.

Hän sanoo, että yliopisto voi osakkaana saada yritykseltä tuottoja.

– Näemme, että teemme strategisen liikkeen, jolla rakennamme vielä laajemmat hartiat.

Uusi yhtiö voisi aloittaa ensi vuoden alussa

Tampereen korkeakoulusäätiö on käsitellyt yhtiön perustamista useaan otteeseen toukokuusta 2020 alkaen.

Viimeksi kesäkuussa asia palautettiin valmisteluun lisäneuvotteluja varten.

– Asian valmistelu on ollut monivaiheinen. Kesäkuun kokouksessa todettiin vielä, että tarvitaan jatkoneuvotteluja, joissa varmistetaan, että yrityksellä on pohja, jossa on elementit kohdallaan: liiketoiminnan kasvu ja leveämmät hartiat voidaan turvata. Neuvotteluja on käyty heinäkuussa.

Jos hallitus hyväksyy yhtiöittämisen perjantaina, niin uusi yhtiö voisi mahdollisesti aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta.

Perustettavassa yhtiössä Tampereen korkeakoulusäätiön osuus on 49 ja valtion 51 prosenttia.

Tampereen rokotetutkimuskeskuksen ja THL:n henkilöstö siirtyisivät uuteen yhtiöön vanhoina työntekijöinä. Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksessa henkilöstöä on noin 65 – 70. THL:stä perustettavaan yhtiöön siirtyisi 5 – 10 henkilöä.