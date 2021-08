Tutkijat testasivat varisten matemaattisia kykyjä tietokonepelillä – lintu ymmärsi nollan merkityksen: ”Oli yllättävää”

Aikaisempien tutkimusten mukaan varislinnuilla on esimerkiksi tietoisuuden taso, jonka on oletettu olevan vain ihmisillä ja muutamilla kädellisillä.

Varikset ovat kykeneviä ymmärtämään nollan käsitteen, päättelee tuore tutkimus.

Tulos ei ensisilmäyksellä välttämättä vaikuta ihmeelliseltä, jos ajattelee nollaa vain tyhjänä. Mutta varikset ymmärtävät nollan matemaattisen käsitteen, eli nollan merkitsevänä asiana eikä vain puutteena.

Tulos on vaikuttava, sillä nolla on ihmisten matematiikassakin suhteellisen uusi keksintö.

Nollan edeltäjiä oli jo useita tuhansia vuosia sitten, mutta numerolla merkitty nolla syntyi Intiassa ja itsenäisesti mayojen valtakunnassa vasta 1 500–1 600 vuotta sitten.

Nollaa on pidetty yhtenä ihmiskunnan suurimmista keksinnöistä, sillä se mullisti laskemisen ja käytännössä kaiken modernin teknologiamme. Tutkimus julkaistiin The Journal of Neuroscience -tiedelehdessä.

Varis tunnisti nollan arvon

Tutkijat testasivat varisten matemaattisia kykyjä eräänlaisella tietokonepelillä. He näyttivät koelinnuille kahta näyttöä, joissa oli eri määriä pisteitä.

Linnut koulutettiin osoittamaan, oliko näytöillä sama vai eri määrä pisteitä. Mikäli näytöillä oli sama määrä pisteitä, linnut oli koulutettu joko nokkaisemaan ruutua tai liikuttamaan päätään. Koelintuina toimi kaksi nokivarista.

Samaan aikaan kun pisteitä esitettiin näytöillä variksille, tutkijat seurasivat, mitä varisten aivoissa tapahtui.

Kun varislintu näki tietyn numeron, tutkijat näkivät, mitkä neuronit syttyivät samaan aikaan lintujen aivoissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa oli jo paikannettu aivojen neuronit, jotka vastasivat numeroita yhdestä neljään.

Kun linnut näkivät nolla pistettä näytöllä, niiden aivoissa syttyi uusi alue, joka osoitti varisten tunnistavan nollan arvon.

Linnut eivät aina onnistuneet tehtävässä syystä tai toisesta, mutta onnistumisprosentti tässä ja aiemmissa tutkimuksissa on lähennellyt melkein 80 prosenttia, huomattavasti sattumaa paremmin.

Tutkijat oppivat myös lintujen epäonnistumisesta erään seikan, joka vahvisti tuloksia.

– Varikset sekoittivat useammin nollan yhteen kuin esimerkiksi kahteen. Tämä tulos selittyy vain sillä, jos varikset ymmärtävät tyhjän näytön pienimpänä arvona numeroiden janalla, tutkimuksen vetäjä Andreas Nieder kommentoi IFL Science -tiedesivuston haastattelussa.

– Nämä linnut eivät ehkä tarvitse nollaa päivittäisessä elämässään, mutta tutkimus osoittaa, että varikset ovat tarpeeksi älykkäitä oppimaan tämän abstraktin käsitteen, Nieder jatkoi.

Kykenevät tunnistamaan ihmisiä

Varislinnut ovat tunnetusti hyvin älykkäitä.

Aikaisempien tutkimusten mukaan varislinnuilla on esimerkiksi tietoisuuden taso, jonka on oletettu olevan vain ihmisillä ja muutamilla kädellisillä, kyky yhdistellä menneisyyden muistoja ja nykyhavaintoja ja tehdä olettamuksia ja toimia niiden perusteella.

Varislintujen älykkyys on hyvin merkityksellistä älyn tutkimuksessa. Nisäkkäät, kuten ihminen, ja linnut haarautuivat eri suuntiin evoluutiossa jo arviolta 320 miljoonaa vuotta sitten.

Silti varikset ja esimerkiksi harmaapapukaijat ovat osoittaneet lähes inhimillistä älykkyyttä ja tietoisuutta useissa eri kokeissa.

Varikset kykenevät esimerkiksi tunnistamaan eri ihmisten kasvoja ja osaavat erottaa aiemmin haitaksi olleet ihmiset, neutraalit ja hyödylliset ihmiset toisistaan. Tämän lisäksi varikset osaavat kertoa lajitovereilleen ja myös poikasilleen mitkä ihmiset asuinalueella ovat vaarallisia.

Uudenkaledonianvarikset ovat myös osoittaneet suorastaan antiikin viisaan Arkhimedeen nerokkuutta. Niiden on havaittu ymmärtävän, miten veteen pudotettavat asiat muuttavat veden korkeutta. Linnut käyttävät sitä hyväkseen saavuttaakseen palkintoja. Tämän tutkimuksen Youtube-video näyttää, miten varikset toimivat:

Nämä varikset myös käyttävät kivikautisia työkaluja, kuten koukkuja.

Älykkyyden tutkijat ovat pitäneet ihmisten, kädellisten ja muiden nisäkkäiden älyn salaisuutena poimuuntuvaa aivokuortamme, mikä puuttuu tyystin linnuilta.

Numerojen tunnistamisesta vastuussa olevat neuronit syttyivät kuitenkin tutkimuksessa varisten isoaivoissa, joissa myös ihmisten aivokuori sijaitsee. Linnuilla on isoaivoissa rakenne, jota sanotaan nidopalliaksi. Se on vastuussa monesta samasta toiminnosta kuin aivokuori ihmisillä.

– Oli yllättävää, että näin eri tavalla anatomisesti ja itsenäisesti kehittyneet isoaivot voivat samalla tavalla ymmärtää nollan, Nieder toteaa.