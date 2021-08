Tulevaisuudessa maailman konepajojen ilma saattaa puhdistua Tampereen ammattikorkeakoulussa syntyneellä innovaatiolla: ”Kaikki tulevat trendit ovat meidän puolellamme”

Pirkko Pihlajamaan keksimä ilmanpuhdistusjärjestelmä konepajoille on valmis maailmanvalloitukseen Hanna Pihlajarinteen johtamassa yrityksessä.

Tilaajille

Aamulehti

Konepajassa on tietty tuoksu. Se on yleensä sekoitus metallintyöstön käryä ja leikkuunesteen tunkkaisuutta. Nyt tähän on tulossa muutos. Tamperelainen spin-off-yritys on lanseeraamassa konepajoille uutta ilmanpuhdistusjärjestelmää. Se ottaa talteen paitsi metallintyöstössä syntyvät hiukkaset, myös höyrystyneen leikkuunesteen aerosolit.