Neandertalinihminen kohtasi muinaisen jättiläispeuran ja kaiversi sen luusta koristeen. Taitava kaivertaja eli nykyisen Pohjois-Saksan alueella.

Jättiläispeuran varvasluuhun on kivityökalulla huolellisesti kaiverrettu säännöllisiä v-kirjaimen muotoisia kuvioita.

Kuvittelepa, että olisit esihistoriallinen ihminen. Kaivertaisit huolella ja vaivalla peuranluusta koristeen iloksi itsellesi tai ehkäpä lahjaksi.

Joskus 51 000 vuoden päästä joku löytäisi tuon luun ja tekisi sen perusteella päätelmiä sinun ja heimolaistesi kyvyistä. Olivatko heimon jäsenet idiootteja? Vai eivätkö sittenkään olleet, kun osasivat kaivertaa näin kauniita ja ajateltuja esineitä?

Tästähän on kyse, kun lähisukulaistemme neandertalinihmisten vanhoja jäänteitä ja työkaluja löydetään ja tutkitaan. Neandertalinihmisiä pidettiin pitkään romuluisina tolloina, joiden äly ja kulttuuri eivät olleet nykyihmisen tasolla.

Kertyvä tutkimustieto on kuitenkin paljastanut, etteivät serkkumme lajinkehityksessä kenties olleetkaan kovin kaukana meistä. Neandertalilaiset muun muassa hautasivat kuolleensa, tekivät luolamaalauksia ja näpräsivät luista koristeita.

Huolellisesti kaiverrettuja kuvioita

Nyt on Saksasta Harzin vuoristosta löydetty luuesine, jonka on veistänyt neandertalinihminen hyvin kauan sitten.

Jättiläispeuran varvasluuhun on kivityökalulla huolellisesti kaiverrettu säännöllisiä v-kirjaimen muotoisia kuvioita.

Luulla on selvästi ollut jonkinlainen symbolinen merkitys tekijälleen, sanovat tutkijat Nature -tiedelehden artikkelissa.

– Tajusimme heti, että jäljet eivät ole eläimen nylkemisessä syntyneitä raapiumia vaan selvästi koristeellisia, sanoo kaivauksia johtanut arkeologi Dirk Leder Göttingenin yliopiston tiedotteessa.

Kehittynyt ymmärrys työstämisestä

Luu löytyi Einhornhöhlen luolasta. Nimi tarkoittaa yksisarvisen luolaa. Saksalainen tutkijaryhmä ajoitti luun 51 000 vuoden ikäiseksi, joten esine on hyvin todennäköisesti tuolloin alueella asuneiden neandertalinihmisten tekoa.

Tutkijat yrittivät itse tehdä vastaavia kaiverruksia lehmänluuhun selvittääkseen, miten neandertalinihminen oli aikoinaan luuta työstänyt.

Tuoreen luun kaivertaminen kiviterällä on vaikeaa. Liukas luu ei pysy kunnolla otteessa ja sen pinta on kova. Kuivuneen luun työstäminen ei ole merkittävästi helpompaa, sillä sekin on kovaa.

Esineen tekijä onkin todennäköisesti keittänyt luuta pehmittääkseen sitä ja poistaakseen siitä pehmytkudosten jäämät, katsovat tutkijat.

Tämä merkitsee jo hyvin kehittynyttä ymmärrystä luun työstämisestä.

Taidot ehkä opittu nykyihmisiltä

– Materiaalin valinta, sen esivalmistelut ja taidokas kaiverrustekniikka kertoo hienostuneesta käsityötaidosta, kirjoittaa antropologi Silvia Bello Nature Ecology & Evolution -lehdessä, jossa myös tutkimus julkaistiin.

Lontoon luonnonhistoriallisessa museossa työskentelevä Bello ei itse ollut mukana tutkimuksessa.

Tutkijoilla ei ole täysin tarkkaa kuvaa siitä, milloin ensimmäiset nykyihmiset eli Homo sapiens -esivanhempamme saapuivat Afrikasta Eurooppaan.

On mahdollista, että heitä oli neandertalinihmisten elinalueella jo 50 000 vuotta sitten.

Tällöin ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että neandertalilaiset olisivatkin oppineet veistotaidot nykyihmisiltä.

Yli kaksimetrinen hirvieläin

Toisaalta, Bello kirjoittaa, ei sekään heikennä arviota neandertalinihmisen kyvyistä.

– Päinvastoin, se taas osoittaisi, että neandertalilaiset ovat kyenneet omaksumaan muilta uusia keksintöjä, tekniikoita ja abstrakteja käsitteitä. Se kielii kyvystä monimutkaiseen käytökseen ja tuo neandertaleja lähemmäs nykyihmistä.

Eläin, jolle luu kuului, on kuollut sukupuuttoon kuten veistäjänsäkin.

Jättiläispeura (Megaloceros giganteus) oli muinoin Euroopassa elänyt, valtavan kokoinen hirvieläin. Sen säkäkorkeus oli yli kaksi metriä ja sarvien kärkiväli saattoi olla 3,5 metriä.

Tällainen eläin on epäilemättä herättänyt kunnioitusta muinaisen Saksan metsissä käyskennellessään.

On mahdollista, että ylväällä jättipeuralla oli jonkinlaista symboliarvoa sille muinaiselle luolahenkilölle, joka eläimen luun hän halusi koristella.