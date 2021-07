Tampereen yliopistossa rakennetaan ainutlaatuista eläviä soluja ja tekniikkaa yhdistävää tutkimuslaitetta, joka matkii ihmisen elimiä – kokonainen laboratorio on vain lusikan kokoinen

Tampereen yliopiston monikudosmallintamisen huippuyksikössä kehitetään eläviä soluja ja mikromekaniikkaa toisiinsa yhdistävää soluviljelylaitteistoa, jossa voidaan tutkia monia ihmisen eri kudoksia samaan aikaan. Minilaboratorion kahdeksanvuotinen kehitystyö alkaa lähestyä puoliväliä. Selvitimme, mitä kaikkea osataan jo tehdä.

Kuvittele silmiesi eteen laboratoriohuone, jossa on tutkimuslaitteita, tietokoneita, erilaisia tutkittavia näytteitä ja monia toimintoja ylläpitäviä järjestelmiä. Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella sijaitsevassa Sähkötalossa kaikki tuo mahdutetaan vain lusikan kokoiseen minilaboratorioon.

Biomikrosysteemien professori Pasi Kallio ottaa pöydältä läpinäkyvän levyn, jonka päälle on kiinnitetty pieniä pyöreitä kammioita.

Laite on yksi askel kohti yliopistossa kehitettävää ainutlaatuista soluviljelylaitteistoa, missä elävät ihmisperäiset solut ja mikrotekniikka yhdistetään ihmisen eri elimiä mallintavaksi minilaboratorioksi.

Tavoite on rakentaa monikudossiru, jossa tutkitaan muun muassa sydäntä, hermoja, rasvaa, maksaa ja verisuonia sekä niiden yhteistoimintaa.

Kallion kädessä olevan monikudossirun reunoja kiertävistä mustista pisteistä lähtee kohti keskustaa kymmeniä ohuita mustia viivoja. Pisteet ovat liittimiä, viivat sähköjohtoja.

Kun levyn keskellä olevissa kolmessa pienessä kammioissa kasvavat elävät solut, kammioiden alla olevat piskuiset mittalaitteet alkavat tarkkailla soluja reaaliajassa ja kerätä tietoa soluista tutkijoiden käyttöön.

Kammioiden välissä on niin pieniä mikrotunneleita, että niitä ei silmällä tahdo erottaa. Tunneleita pitkin soluille voidaan toimittaa kemikaaleja tai kasvattaa hermosolujen välillä viestejä kuljettavia viejähaarakkeita, aksoneita.

Minilaboratorioon voidaan yhdistää myös pieniä mikrokanavia, joita pitkin solujen elatusnesteet virtaavat.

Tampereella kehitettävän minilaboratorion esikuva on Pasi Kallion jo ennen vuosituhannen vaihtumista Hervannassa rakentama mikromanipulaattori. Kallio ihasteli yhä tallella olevaa mikromanipulaattoria Hervannan kampuksella 23. kesäkuuta 2021.

Tämä on Pasi Kallion erikoisalaa, mikrofluidistiikkaa: nesteiden ja kaasujen käsittelyä hyvin pienessä mittakaavassa. Kallio johtaa Tampereen yliopistossa mikro- ja nanosysteemien tutkimusryhmää.

– Pienimmät tunnelit, joita tekemissämme kudossiruissa on, ovat noin 10 mikrometriä leveitä, 3 mikrometriä korkeita ja muutama sata mikrometriä pitkiä. Ihmisen hiuksen sisään niitä mahtuisi rinnakkain kymmenkunta, Kallio sanoo.

Yksi mikrometri on millimetrin tuhannesosa.

Kammioiden alla on mikroelektrodeja, joiden avulla mitataan esimerkiksi sydän- ja hermosolujen sähköistä viestintää. Yhden elektrodin halkaisija on noin 30 mikrometriä.

Mittausalueelta dataa kuljettavien sähköjohtojen paksuus on 300 nanometriä.

Yksi nanometri on millimetrin miljoonasosa.

Tältä monikudossiru näyttää. Tässä versiossa on kuusi kammiota tutkittavia eläviä soluja varten.

Minilaboratoriossa on myös happipitoisuuteen reagoivia antureita. Niiden koko on 200 - 300 nanometriä.

Happianturit ovat valon avulla virittyviä leima-aineita. Ne reagoivat eri tavalla siitä riippuen, kuinka paljon alueella on happea.

Anturit eivät saa häiritä tutkittavia solua.

– Anturimateriaalien viemisessä elävien solujen lähelle on aina riski, että ne tappavat solut. Näissä monikudossiruissa soluja voidaan tarkkailla viikkoja niiden häiriintymättä, Kallio sanoo.

Happipitoisuuden säätely ja mittaaminen on olennainen osa minilaboratorioiden avulla tehtävää tutkimusta.

– Solut elävät aivan omassa mikromaailmassaan. Niitä kiinnostaa vain se, mitä aivan niiden lähiympäristössä tapahtuu, Kallion tutkimusryhmässä työskentelevä väitöskirjatutkija Kaisa Tornberg sanoo.

Solujen tärkeimmät prosessit vaativat happea. Jotkut solut käyttävät happea enemmän, jotkut selviävät vähemmällä.

– Ohutsuolessa happea on vain yksi prosentti, koska siellä on niin paljon muuta happea kuluttavaa elämää, Tornberg sanoo.

Aivot taas tarvitsevat toimiakseen paljon happea. Esimerkiksi aivoinfarktissa hermosoluilta loppuu hapen syöttö ja soluja alkaa kuolla.

Tornberg kehittää väitöskirjatyössään minilaboratorioissa tarvittavaa happiympäristön hallintarakennetta. Hän näyttää sinistä piikiekkoa. Sen pinnassa suurimmat mikrokanavat erottuvat paljaalla silmällä.

Kaartuvien mikrokanavien keskellä olevien suorakaiteiden alueella ovat pienimmät kanavat. Niiden koko on vain kaksi mikrometriä eli millimetrin tuhannesosaa.

Matkii ihmistä

Kallion ryhmä on yksi kuudesta Tampereen yliopiston tutkimusryhmästä, jotka muodostavat Suomen Akatemian rahoittaman monikudosmallintamisen huippuyksikön.

Huippuyksikössä on jo yli kolme vuotta kehitetty ihmisen eri kudosten toimintaa matkivaa biologiaa ja mikrotekniikkaa yhdistävää soluviljelylaitteistoa.

Body-On-Chip-nimeä kantavan monikudosmallialustan avulla tutkitaan elävien solujen välisiä vuorovaikutuksia ja sitä, mitä tapahtuu, kun joku kudoksista vaurioituu. Monikudossirulla voidaan testata myös lääkeaineiden vaikutuksia kudoksiin.

Minilaboratoriossa voidaan tutkia useita eri kudoksia samaan aikaan: sydäntä, hermoja, rasvaa, maksaa ja verisuonia.

Mikä? Body-On-Chip-minilaboratorio Body-On-Chip (potilas maljalla) on pienikokoinen soluviljelylaitteisto ja monikudosmallialusta. Se on minilaboratorio, jossa biologiaa ja teknologiaa yhdistelemällä tutkitaan ja mallinnetaan eläviä soluja ja ihmisen kudosten toimintaa Suomen Akatemian rahoittama huippuyksikköhanke alkoi vuoden 2018 alussa. Hankkeen on määrä kestää kahdeksan vuotta. Monikudosmallintamisen huippuyksikössä on kuusi tutkimusryhmää. Niissä työskentelee kymmeniä tutkijoita. Tutkimusryhmät ja niiden johtajat: Minna Kellomäki. Biomateriaalien ja kudosteknologian professori. Johtaa ryhmää, joka kehittää biomateriaaleja ja solujen 3D-kasvattamisessa käytettäviä hydrogeelejä. Kellomäki on myös koko huippuyksikön johtaja.

Pasi Kallio. Biomikrosysteemien professori. Johtaa mikro- ja nanosysteemien tutkimusryhmää.

Susanna Narkilahti. Yliopistotutkija. Johtaa hermosoluja tutkivaa hermoryhmää.

Jari Hyttinen. Lääketieteellisen tekniikan professori. Johtaa laskennallisen biofysiikan ja kuvantamisen tutkimusryhmää.

Katriina Aalto-Setälä. Fysiologian professori. Johtaa sydänsairauksia tutkivaa Sydänryhmää.

Susanna Miettinen. Solu- ja kudosteknologian professori. Johtaa Aikuisen kantasolujen tutkimusryhmää. Ryhmässä tutkitaan rasvaa, verisuonia ja luuta.

– Emme tiedä vielä tarkkaan, kuinka monta solutyyppiä yhteen minilaboratorioon voidaan laittaa. Sitä pohditaan ja tutkitaan vielä, huippuyksikköä johtava biomateriaalien ja kudosteknologian professori Minna Kellomäki sanoo.

Tampereella kehitettävä minilaboratorio on yksi maailman edistyksellisimmistä, sillä tutkittaviin kudoksiin on tarkoitus yhdistää sekä toimivaa verisuonistoa että hermostoa.

Työssä käytetään ihmisperäisiä kantasoluja.

Kantasolut ovat ihmisen ensimmäisiä soluja. Ne erilaistuvat kaikiksi ihmisessä oleviksi solutyypeiksi ja kudoksiksi.

Kantasoluja saadaan esimerkiksi ihmisen rasvasta, ihosta tai verestä. Niitä voidaan ohjelmoida uudelleen halutun kaltaisiksi solutyypeiksi, kuten sydänsoluiksi, hermosoluiksi tai maksasoluiksi.

Ihmisperäisten kantasolujen käyttäminen on merkittävä valttikortti, sillä maailmalla tehdyissä vastaavissa kudossiruissa käytetään vielä paljon eläinperäisiä soluja.

– On tärkeätä, että kehitetään ihmissoluihin perustuvia malleja, jotta nähdään miten nimenomaan ihmisen omat solut erilaisiin tilanteisiin reagoivat, sanoo aikuisen kantasolujen tutkimusryhmää johtava solu- ja kudosteknologian professori Susanna Miettinen.

– Ei tutkimuskäytössä oleville eläimille luonnostaan kerry ylipainoa tai tyypin 2 diabetesta. Siksi eläintä pitää muokata geneettisesti, jotta se saadaan tällaiseen tilaan. Ei se vastaa tilannetta ihmisessä, Miettinen sanoo.

Miettisen ryhmässä tutkitaan muun muassa rasvasoluja, verisuonia ja luuta. Ryhmässä on jo vuosia sitten valmistettu rasvasoluista luuta, jolla on korjattu muun muassa kasvoluiden vaurioita.

Rasva on mukana monikudosmallissa, sillä rasvaa on kehossa lähes kaikkialla.

– Rasva viestii kehon tilasta monille sekä lähellä että kauempana olevilla kudoksille erilaisilla molekyyleillä. Se on myös aineenvaihdunnalle tärkeä elin. Rasva on monessa mukana. Myös monissa sairauksissa, Miettinen sanoo.

Pitkä työ tuo tuloksia

Kun maailmalla onnistuttiin ennen vuosituhannen vaihdetta ensimmäisen kerran tekemään ihmisen kantasoluja laboratoriossa, hypetys mediassa oli kova. Puhuttiin paljon siitä, kuinka sairaudet voidaan pian parantaa kantasolujen avulla.

Todellisuus on kuitenkin osoittautunut toiseksi, ja työ on edennyt tuskastuttavan hitaasti. Vaikka joitakin kantasoluhoitoja on jo edennyt ihmiskokeisiin, suuret läpimurrot antavat vielä odottaa itseään.

– Aiemmin puhuttiin paljon siitä, mitä kaikkea kantasolujen avulla voidaan hoitaa. Nyt kantasolujen avulla pyritään ymmärtämään, mitä kaikkea solut kehossamme kykenevät tekemään, Kellomäki sanoo.

Monikudosmallintamisen huippuyksikköä johtavan Minna Kellomäen mukaan kehitteillä olevalla monikudosmallialustalla halutaan saada uutta tietoa siitä, miten ihmisen eri elimet toimivat..

Biomateriaalien tuntija Kellomäki tietää mitä puhuu, sillä hän aloitti työn Tampereelle perustetun Solu- ja kudosteknologiakeskuksen Regean biomateriaalien kehityksestä vastaavana tutkijana vuonna 2005.

Tampereella tehtävän kantasolututkimuksen johtoon oli tuolloin saatu alan johtaviin tuntijoihin maailmassa lukeutuva Outi Hovatta Tukholman Karoliinisesta instituutista.

Jo Regean perustamisen aikoihin lähtökohta oli, että tuloksiin pyritään ihmisperäisten kantasolujen avulla. Tie on ollut pitkä ja kivinen, mutta vuosien uurastus on tuottanut monia merkittäviä tutkimustuloksia. Tänään tamperelainen kantasolututkimus etenee eturintamassa maailmassa.

Eläviä soluja ja tekniikkaa yhdistäviä kudossiruja kehittää moni huippuryhmä maailmassa, ja kilpailu on kovaa. Joukosta pitää erottua.

– Aika monen tutkimusryhmän fokus on lääkeaineiden tutkimuksessa soluviljelmien avulla. Meillä monikudosmallin kehittämisen keskiössä on erilaisten tauteja matkivien vaurioiden aiheuttaminen soluille ja selvittää, mitä sen jälkeen tapahtuu.

– Kun esimerkiksi sydän- tai hermokudosta vaurioitetaan, monikudossirun avulla voidaan seurata reaaliajassa, mitä kudoksille tapahtuu. Kun tautimalliin yhdistetään muita kudoksia, voidaan nähdä, miten vauriot yhdessä kudoksessa toisiin kudoksiin vaikuttavat. Myös sairaita ja terveitä kudoksia voidaan verrata toisiinsa. Kun terveitä ja sairaita soluja tai vaurioituneita soluja ja kudoksia on samassa, vuorovaikutukset muuttuvat.

Soluviljelylaitteiston avulla voidaan saada merkittävää uutta tietoa esimerkiksi sydäninfarktista tai aivohalvauksesta. Molemmat ovat yleisiä kuoleman aiheuttajia Suomessa.

Yksi tamperelaisten valtti on pitkälle viety osaaminen ihmisperäisten verisuonten ja hermokudosten kasvattamisessa. Ilman toimivaa verisuonitusta ja hermotusta kudosmallit ovat kovin vajavaisia.

Tältä näyttää ihmisen monikykyisistä kantasoluista erilaistettu hermosoluverkosto. Viljelmä on värjätty kahdella eri vasta-aineella (punainen ja vihreä), jotka tunnistavat hermosoluille tyypillisiä proteiineja. Keltainen väri viestii molempien proteiinin samanaikaista ilmentymistä samassa hermosolussa.

Hapella keskeinen rooli

Käytännössä tamperelaiset tutkijat aiheuttavat kudoksille vaurioita solujen hapensaantia säätelemällä.

Aivohalvauksessa ja sydäninfarktissa ravinteita ja happea aivoihin tai sydämeen tuova verisuoni vaurioituu, ja hapensyöttö vaurioituneen alueen soluille katkeaa.

Huippuyksikössä mukana olevassa sydänryhmässä tutkitaan, mitä sydänlihakselle tapahtuu, kun happipitoisuus laskee, ja mitä tapahtuu sen jälkeen, kun lihas alkaa taas saada happea.

– Haluamme hallita tutkittavien solujen hapenpuutetta eli hypoksiaa. Happipitoisuuden muokkaaminen on aika ainutlaatuista. Sitä ei ole muualla maailmassa tällaisiin kudoslaitteisiin vielä juurikaan yhdistetty, sydänryhmässä työskentelevä tutkijatohtori ja huippuyksikön koordinaattori Mari Pekkanen-Mattila sanoo.

Sydänryhmässä työskentelevän Mari Pekkanen-Mattilan mukaan eri solutyyppien yhdistäminen ei ole helppoa, sillä kaikille sopivan yhteisen elatusnesteen löytäminen ei ole helppoa.

Sydänryhmässä käytettäviä sydänlihassoluja saadaan ihmisen uudelleen ohjelmoiduista erittäin monikykyisistä kantasoluista. Verinäytteestä saadut solut ohjelmoidaan uudelleen ja erilaistetaan kasvamaan sydänlihassoluiksi soluviljelmässä.

Tavoite on tehdä malleja, jotka on hermotettu ja verisuonitettu.

Ryhmässä tutkitaan myös sydänsairauksia, joiden taustalla on jokin geneettinen alttius.

Ryhmässä on jo onnistuttu tekemään malleja, jotka sisältävät useampia solutyyppejä.

– Vielä eri kudosmalleja ei ole yhdistetty. Se ei ole helppoa, sillä kukin solutyyppi tarvitsee omanlaisensa elatusnesteen. On löydettävä sellainen neste, että se tukee kahta tai useampaa solutyyppiä, kun soluja yhdistetään.

Solututkimuslaboratorioissa soluja kasvatetaan isoissa jääkaapin kokoisissa hautomokaapeissa, inkubaattoreissa. Niissä lämpötila ja kaasupitoisuudet ovat juuri sellaisia kuin solut kasvaakseen tarvitsevat.

Yksi merkittävä huippuyksikössä tehty keksintö on Pasi Kallion tutkimusryhmässä kehitetty kannettava inkubaattori.

Oxygenie-inkubaatori on kaupallistettu.

Hautomo on eräänlainen minimatkalaukku, jonka sisällä lämpötila on solujen vaatima 37 lämpöastetta. Myös happipitoisuus voidaan pitää haluttuna.

Monikudossirut ja niiden tutkimisessa tarvittava laitteisto kulkevat tarpeen vaatiessa vaikka etätöihin tutkijan kotiin.

Laitteen kehittämisessä on ollut tärkeässä roolissa Kallion kanssa jo parinkymmenen vuoden ajan työskennellyt tutkija Joose Kreutzer.

– Pidimme laitteen avulla jo neljä vuotta sitten sykkiviä sydänsoluja hengissä Tampere-talolla järjestetyssä tapahtumassa kolme päivää. Hyvin ne siellä pärjäsivät, Kallio sanoo.

Kätevästi mukana kulkevan Oxygenie-hautomon on kaupallistanut Hervannan kampukselta Pasi Kallion tutkimusryhmästä virinnyt spin-off-yritys Biogenium microsystems oy.

”Se kiinnosti heti”

Automaatiotekniikkaa Hervannassa TTY:llä opiskellut Pasi Kallio suuntautui mikrotyöstämisen maailmaan 1990-luvun puolivälissä, kun hänen diplomityötään ohjannut Heikki Kovio otti Kallion kanssa puheeksi solujen käsittelyssä tarvittavat laitteet, joissa tarvitaan hyvin pieniä liikkeitä ja suurta tarkkuutta.

– Se kiinnosti heti. Alue oli uusi, ja mukana oli myös biologiaa. Siinä pääsi tekemään jotain sellaista, mitä ei Suomessa vielä oltu tehty.

Tuolloin puhuttiin mikromanipulaattoreista.

Kallio rakensi ensimmäisen mikromanipulaattorinsa diplomityön valmistumisen jälkeen ennen vuosituhannen vaihtumista samoihin aikoihin, kun ensimmäiset ihmisen kantasolut tehtiin laboratoriossa.

Kallion rakentama järeä mikromanipulaattori on edelleen nähtävissä nykyisen laboratorion ovenpielessä olevassa lasikaapissa Sähkötalon käytävällä.

Automaatiotekniikkaa Tampereen teknillisellä yliopistolla 90-luvulla opiskellut Pasi Kallio on kehittänyt nesteiden ja kaasujen käsittelyyn perustuvia mikrojärjestelmiä jo neljännesvuosisadan.

Parissa kymmenessä vuodessa on edetty pitkä matka. Huippumodernien minilaboratorioiden pienten osien suunnittelu ja yhteen sovittaminen on erittäin suurta tarkkuutta vaativaa työtä.

Hervannassa koottavissa kudossiruissa on monia osia, jotka on tehty ensimmäistä kertaa. Käsityötä on tarvittu paljon, kun on etsitty muotoja ja rakenteita, jotka toimivat parhaiten ja jotka täyttävät elävien solujen parissa työskentelevien solututkijoiden vaativat toiveet.

Kun oikeat muodot ja rakenteen löytyvät, valetaan muotti, jonka avulla voidaan valaa kopioita.

– Se on kuin pienoismallin kokoamista. Siinä tarvitaan hyvin vakaata kättä. Kaikki eivät siihen pysty, Kallio sanoo.

Kallion laboratoriossa kudossiruja suunnittelee ja rakentaa Lassi Sukki.

– Pienten tunneleiden tekeminen ei ole ongelma. Ongelmallista on isojen rakenteiden yhdistäminen niihin. Menetelmät, joilla tehdään pientä, eivät ole isojen osien kanssa yhteensopivia.

Sukki on käyttänyt paljon aikaa etsiessään keinoja yhdistää eri kokoluokan työstämisessä käytettäviä menetelmiä ja eri kokoisia rakenteita toisiinsa.

– Kudossiruissa olevat solukammiot ovat isoja. Kun tehdään todella pientä, puolikin milliä on jo paljon.

Lassi Sukki (oik.), Pasi Kallio, Joose Kreutzer ja Kaisa Tornberg tarkastelevat minilaboratorioita Sähkötalossa Hervannassa.

Hermosoluja tunneleissa

Yksi tamperelaisen mikrorakentamisen mestarinäyte ovat minilaboratoriossa solukammioita toisiinsa yhdistävät tunnelit, joiden leveys on tyypillisesti kymmenen ja korkeus kolme mikrometriä. Tunneleissa kasvatetaan hermosolujen viejähaarakkeita eli aksoneita.

Hermosoluja tutkitaan yliopistotutkija Susanna Narkilahden johtamassa hermoryhmässä.

Yhdessä Kallion ryhmän kanssa on kehitetty monenlaisia minilaboratorioita, muun muassa monikudossiru, missä hermosolut ja sydänsolut kasvavat omissa erillisissä kammioissaan. Hermosolut ja sydänsolut ovat tunneleihin kasvatettujen aksoneiden välityksellä yhteydessä toistensa kanssa.

– Aivosolut ja sydänsolut ovat ikään kuin omissa huoneissaan, joita hermosäikeet yhdistävät. Eivät aivot ja sydän ihmisen elimistössäkään samassa paikassa ole, Kallio sanoo.

Hermosolut ovat kooltaan muutamia kymmeniä mikrometrejä. Aksonisäikeiden paksuus on muutama mikrometri.

– Kammioiden seinämissä on niin pieniä aukkoja, että solut eivät mahdu niiden läpi, mutta hermosäikeet mahtuvat. Solujen välille syntyy hermokontakti, vaikka ne ovat eri kammiossa, sillä ne viestivät toisilleen aksonisäikeiden välityksellä, Kallio sanoo.

Kuvassa hermoverkkoa aivokudossirun yhdessä kammiossa. Hermoverkko on värjätty punaisella ja vihreällä. Aksoneiden kasvua ohjaavia tunneleita on ympyröidyillä alueilla yläosan mustan palkin alareunassa ja vasemman reunan viistopalkin oikeassa reunassa. Mustat pyöreät rakenteet ovat hermoverkon sähköistä aktiivisuutta mittaavia elektrodeja. Iso suorakaiteen muotoinen rakenne keskellä on referenssielektrodi.

Narkilahden mukaan hermoryhmä on jo osoittanut kahden kammion mallissa, että hermosolut ja sydänsolut viestivät toisilleen aksonien välityksellä.

– Olemme nähneet sydänsolukammiossa olevien sydänlihassolujen alkavan sykkiä eri tavalla, kun hermosolukammiossa olevia hermosoluja on yliaktivoitu tietyllä kemikaalilla, Narkilahti sanoo.

– Se todistaa, että hermosolujen ja sydänsolujen välillä on toiminnallinen yhteys aksonien välityksellä. Viestit kulkevat, kuten niiden pitää biologisesti ja fysiologisesti kulkea.

Tulos on merkittävä.

– Tietääkseni ihmisperäisiä soluja käyttäneitä samankaltaisia tutkimuksia on maailmassa tehty vain yksi meidän lisäksemme. Ihan ensimmäisten joukossa siis olemme.

Tamperelaisryhmällä on tässä vielä julkaisemattomassa tutkimuksessaan mukana myös todella paljon mittausdataa.

Hermosolujen kasvattamisessa vastaan on tullut myös mielenkiintoinen ilmiö, jota tutkijat eivät osanneet odottaa.

– Jostain syystä aksonit haluavat aina kääntyä oikealle tullessaan kanavien läpi toiseen kammioon. Se on jännä ilmiö. Me haluamme niiden kasvavan suoraan, Narkilahti sanoo.

Tätä varten kammion pohja muokataan valo-ohjattaviin materiaaleihin erikoistuneen professori Arri Priimägin tutkimusryhmän kehittämien erikoismateriaalien avulla.

– Näiden materiaalien avulla olemme saaneet aksonit kasvamaan suoraan. Olemme myös onnistuneet pitämään aksonimalleja hengissä kuusi viikkoa, mikä on todella pitkä aika hermosolumalleille, Narkilahti sanoo.

Kolmiulotteisuus työn alla

Monikudosmallintamisen huippuyksikön kahdeksanvuotinen projekti alkaa olla puolivälissä. Ratkaistava on vielä monta ongelmaa.

Parhaillaan ollaan siirtymässä kaksiulotteisista soluviljelmistä kolmiulotteisiin soluviljelmiin.

– Solukkoja ei enää kasvateta pelkästään solumaljan pinnalla, vaan ne pyritään kasvattamaan oikeiden solujen tapaan kolmiulotteisesti erityisesti tätä varten kehitetyissä biomateriaaleissa, hydrogeeleissä, Minna Kellomäki sanoo.

3D-kasvattamista on jo tehty onnistuneesti useiden eri solutyyppien kanssa.

Myös kaiken yhteen saattamisessa on vielä paljon tekemistä.

– Se on erittäin iso haaste. Asiat voivat toimia erillään, mutta kun kaiken pitää toimia yhdessä, on se jo paljon vaikeampaa. Osaamme jo yhdistää monta asiaa, mutta emme vielä kaikkea, Pasi Kallio sanoo.

Ratkaistava on myös se, miten happipitoisuutta kudossirun eri kammioissa opitaan hallitsemaan kammiokohtaisesti.

– Kun tutkitaan esimerkiksi sydänkohtausta, aivojen hermosoluja ei voi saattaa happivajeeseen. Näin ei tapahdu oikeassakaan sydänkohtauksessa, Kallio sanoo.

Myös puhtaus on iso haaste. Kaikki Kallion ryhmän rakentamat laitteet kootaan Hervannan kampukselle Tietotalon ja Sähkötalon välisen käytävän varrelle rakennetussa kaksikerroksisessa puhdastilassa. Sinne ei edes Kalliolla ole asiaa.

– Yksikin pölyhiukkanen väärässä paikassa voi pilata koko laitteen.