Kuka laulaa, että puistossa ilta viilenee? Entä, että älä usko lauluihin? Näitä kysellään Aamulehden visassa.

Lauri Tähkä esiintyy Tammerfestissä perjantaina ja on oikea vastaus yhteen tämän visan kysymykseen. Kuva viime vuoden Tammerfestistä.

Festivaalitunnelmaa nostattaa, jos osaa laulaa kappaleet mukana. Aamulehden uudessa sanoitusvisassa pääset testaamaan, miten 21.–23.7. Ratinanniemessä järjestettävässä Tammerfestissä kuultavat hitit taittuvat.

Visaan on valittu 15 sanoitusotetta Tammerfestissä esiintyvien artistien tai bändien tuotannosta. Tehtävä on tunnistaa, kenen kappaleesta on kyse. Sama esittäjä voi olla oikea vastaus useammin kuin kerran.

