Tunnistatko 2000-luvun talviolympiamitalistit kuvan perusteella? Selvitä asia viikon visassa

Salt Lake City 2002, Torino 2006, Vancouver 2010, Sotshi 2014, Pyeongchang 2018... Suomi on saanut näistä kisoista yhteensä 32 mitalia, mutta vieläkö sankareiden kasvot ovat muistissa?

Suomi oli ennen käynnissä olevia Pekingin kisoja voittanut 167 mitalia talviolympialaisissa. Näistä 32 oli voitettu 2000-luvulla.

Aamulehden viikon visassa tehtävänä on tunnistaa kuvan perusteella kymmenen 2000-luvulla talviolympialaisissa mitalin saavuttanutta urheilijaa. Joukossa on sekä yksilö- että joukkueurheilijoita, ja yksilöurheilijoiden kohdalla mukaan on tietenkin laskettu myös olympialaisten joukkuekisoissa voitetut mitalit.

Visassa on kyse yksinomaan kasvojen tunnistamisesta, sillä myös kaikki väärät vastausvaihtoehdot ovat olympiamitalisteja 2000-luvulta.

Onnea ja menestystä!

Lue kaikki olympiajutut: aamulehti.fi/olympialaiset